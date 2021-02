Atdalot daļu no 'LNK Industries', dibinās divus jaunus uzņēmumus

Paziņojumu kreditoriem publiskojusi AS "LNK Industries", ziņojot par uzņēmuma reorganizācijas plāniem, vēsta "Lursoft" Klientu portfelis.

Paziņojumā kreditoriem teikts, ka šā gada 1. februārī "LNK Industries" akcionāri pieņēmuši lēmumu nodalīšanas ceļā dibināt divus jaunus uzņēmumus – SIA "Technorent Group" un SIA "BLP SPV" –, kuriem tiks nodota daļa no AS "LNK Industries" aktīviem un pasīviem. Pēc reorganizācijas procesa AS "LNK Industries" turpinās pastāvēt.

2019. gadā "LNK Industries" apgrozījis 89,74 miljonus eiro un nopelnījis 6,98 miljonus eiro. Uzņēmums bija darba devējs 100 darbiniekiem.

"LNK Industries" ir holdinga "LNK Group" meitas uzņēmums, kas specializējas vērienīgu, daudzfunkcionālu industriālo, infrastruktūras, hidrotehnisko un civilo objektu būvniecībā, kā arī veic transportēšanas tehnoloģisko sistēmu projektēšanu, izgatavošanu un ierīkošanu.

AS "LNK Industries" patiesais labuma guvējs ir Vadims Milovs.