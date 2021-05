Atgriešanās pie kādreizējiem pārvadājumu apjomiem prasīs ilgāku laiku

Lidostā "Rīga" atgriešanās pie kādreizējiem pārvadājumu apmēriem prasīs ilgāku laiku, un pašlaik nav lielu ilūziju, ka aviācijas nozarē viss ļoti strauji mainīsies, intervijā pauda starptautiskās lidostas "Rīga" valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.

Viņa atklāja, ka šajā gadā no jūnija līdz septembra beigām katru mēnesi lidostas "Rīga" apkalpotajās lidmašīnās būs pieejamas 800 000 pasažieru sēdvietu, kas ir līdzīgi 2019. gada apjomam, tomēr vienlaikus reālie apjomi būs atkarīgi no ceļošanas ierobežojumiem, kas noteikti Covid-19 izplatības mazināšanai.

"Kā liecina pieredze, aviokompānijas savos sarakstos "tur" lidojumus, veic arī biļešu pārdošanu, bet pat dažas nedēļas pirms reisa izlidošanas var veikt korekcijas un mainīt plānus. Tādēļ es ļoti ceru, ka realitātē piepildīsies vismaz puse no pašlaik pieteiktajiem plāniem," sacīja Odiņa.

Valdes priekšsēdētāja skaidroja, ka šogad populārākie ceļojumu mērķi no Rīgas bijuši atkarīgi no ierobežojumiem katrā konkrētajā valstī. Covid-19 krīzes laikā tie bijuši galvenie tranzīta mezgli, kuros bija lielākais apjoms ar lidojumiem un bija lielākās izvēles iespējas, - Amsterdama, Frankfurte un Londona.

Odiņa skaidroja, ka lidosta liek lielas cerības uz to, ka vakcinācija kopā ar tā saucamo "zaļo pasi" varētu veicināt pasažieru skaita pieaugumu jau no jūlija un augusta. "Mēs jau redzam labos piemērus, piemēram, Izraēlā, Lielbritānijā, kur vakcinācijas tempi ir lielāki nekā daudzās Eiropas valstīs. Domāju, ka tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc, piemēram, "British Airways" aktīvi skatās, uz kurieni vēl varētu veikt lidojumus, tostarp pēc ļoti ilga pārtraukuma uz Rīgu," teica lidostas valdes priekšsēdētāja.

Viņa skaidroja, ka tajās valstīs, kur ir labi vakcinācijas rādītāji, saslimstība strauji mazinās, un tas noteikti dod cerības, ka atjaunosies cilvēku vēlme ceļot un būs arī tādas iespējas. Tāpat "zaļā pase" atvieglos ceļošanu, jo tajā būs centralizēti visi dati par vakcināciju, Covid-19 pārslimošanu, testēšanu un nebūs vajadzīgs tik daudz dokumentu, kas jāuzrāda, šķērsojot robežas.

Odiņa atzīmēja, ka reizē ir skaidrs arī tas, ka, augot vakcinēto skaitam, arvien vairāk valstu atcels tādas prasības kā karantīna un pašizolācija pēc ierašanās. "Citur tas notiks ātrāk, citur vēlāk, bet tendences ir ļoti pozitīvas. Tādēļ es cerīgi skatos uz vasaras otro pusi," teica lidostas "Rīga" vadītāja.

Ieskicējot šā gada prognozes, Odiņa pauda, ka pagājušajā gadā, veidojot budžetu, lidosta plānojusi, ka šogad varētu apkalpot 2,8 miljonus pasažieru. Tomēr četros mēnešos rezultāti nav bijuši, kā cerēts, un janvārī apkalpots 50 000 pasažieru, februārī - 24 000, martā - 33 000 un aprīlī - 54 000 pasažieru.

"Kopā sanāk ļoti niecīgs skaitlis, salīdzinot ar to, ko mēs bijām ieplānojuši. Visticamāk, mūsu prognoze būs jāsamazina līdz 1,8-2 miljoniem pasažieru, un arī to mēs varēsim sasniegt tikai tad, ja vasarā atjaunosies pasažieru plūsma un vismaz no jūlija līdz septembrim mēs apkalposim 200 000-300 000 pasažieru mēnesī," teica Odiņa.

Lidostas valdes priekšsēdētāja skaidroja, ka atjaunošanās ir iespējama, jo cilvēkiem ir vēlme kaut kur aizlidot, un, ja sekmēsies ar vakcināciju, tad arī arvien vairāk valstīs tiks atceltas prasības par pašizolāciju. To izmantos arī nacionālais pārvadātājs "airBaltic", uz kuru šajā gadījumā lidosta visvairāk var paļauties.

"Tad ir arī pavisam reāli sasniegt šos, no šodienas viedokļa raugoties, pietiekami augstos pasažieru skaita ciparus," sacīja Odiņa.

Jau ziņots, ka lidostā "Rīga" šogad pirmajos četros mēnešos apkalpoti 162 908 pasažierus, kas ir par 87% mazāk nekā 2020.gada attiecīgajā periodā. Tostarp lidostā "Rīga" ielidojuši 75 869 pasažieri, kas ir par 87,8% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā, savukārt izlidojuši 87 039 pasažieri, kas ir par 86,2% mazāk nekā 2020.gada pirmajos četros mēnešos.

Vienlaikus 2021. gada aprīlī lidostā "Rīga" apkalpoto pasažieru skaits salīdzinājumā ar 2020. gada aprīli strauji pieaudzis. Šogad aprīlī lidostā apkalpots kopumā 55 181 pasažieris, kas ir 18 reizes vairāk nekā pērn aprīlī, tostarp ielidojuši 27 513 pasažieri, kas ir 16,8 reizes vairāk nekā attiecīgajā mēnesī gadu iepriekš, bet izlidojuši - 27 668 pasažieri, kas ir pieaugums 19,5 reizes.

Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.