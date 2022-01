Atgriežas investoru interese par Baltijas uzņēmumiem, līderos IT un e-komercija

2021. gads iezīmē "atgūšanās laiku" virknē ekonomikas nozaru un uzņēmumu, ko apliecina salīdzinoši augstais iegādes un apvienošanās (M&A) darījumu skaits Baltijas valstīs, liecina "Oaklins Baltics" dati.

Pagājušajā gadā paziņoti kopumā 155 darījumi (2020. gadā – 147) un, līdzīgi kā Eiropā, arī Baltijas valstīs darījumu aktivitāte ir atgriezusies 2019. gada līmenī. Kopējā darījumu vērtība pērn sasniegusi 2,7 miljardus eiro.

Vērtējot M&A darījumu aktivitāti katrā no Baltijas valstīm, redzams, ka liekākā interese bijusi par Lietuvas (66 darījumi) un Igaunijas (60 darījumi) uzņēmumiem. Latvija pēc šī rādītāja jau tradicionāli ierindojas pēdējā vietā (29 darījumi). Igaunijā izteikta ir IT nozares dominance – trešdaļa no visiem darījumos iesaistītajiem uzņēmumiem pārstāv programmēšanas, kā arī interneta un e-komercijas sektorus.

Baltijas valstīs strādājošie programmēšanas uzņēmumi kopumā radījuši lielāko investoru interesi (29 darījumi), kam seko ražošanas, interneta un e-komercijas, kā arī enerģētikas nozares. Visās četrās pieminētajās nozarēs 2021. gadā darījumu skaits bijis lielāks nekā 2020. gadā, bet kritumu piedzīvojušas pakalpojumu un finanšu nozares.

"Interese par Baltijas valstu uzņēmumiem 2021. gada laikā pakāpeniski pieauga, jo investoros atgriezās pārliecība par pandēmijas radīto seku pārvarēšanu un ekonomikas aktivitātes atgriešanos. Likumsakarīga ir informācijas tehnoloģiju un e-komercijas sektoru dominance M&A darījumu tirgū, – tas liecina, ka daudzi aizvadītajā desmitgadē Baltijā tapušie jaunuzņēmumi ir izauguši par Eiropas un pasaules līmeņa spēlētājiem. Jācer, ka tuvāko gadu laikā Latvija spēs mainīt jau ieilgušo tendenci, būtiski atpaliekot no saviem kaimiņiem M&A darījumu skaita ziņā," norises tirgū raksturo "Oaklins" partnere Latvijā un Oaklins globālās izpildkomitejas pārstāve Valērija Lieģe.

"Oaklins" Baltijas valstīs pērn palīdzēja noslēgt kopumā 12 darījumus, kas ir lielākais skaits šajā reģionā. Viens no Latvijā publiski plaši pamanītiem darījumiem, kas noslēdzās 2021. gada decembrī, bija "Mercedes-Benz" automašīnu izplatītāja un importētāja SIA "Domenikss" pārdošana uzņēmumam "Veho".

Vērtējot 2021. gada piecus lielākos darījumus, līderpozīcijās ir enerģētikas sektors, kur ar 800 miljonu vērtu darījumu jāizceļ "Partner Group" ieguldījums siltumapgādes uzņēmumā "Fortum" (tagad – "Gren"). Trīs darījumi notikuši interneta un e-komercijas sektorā, kur investīcija 600 miljonu eiro apmērā tika ieguldīta transporta pakalpojumu un piegādes uzņēmumā "Bolt" (ieguldītājs – "Sequoia Capital"); uzņēmums "EQT Growth" ieguldīja 250 miljonu eiro apmērā lietotu apģērbu un aksesuāru tirdzniecības platformā "Vinted"; investīciju 114 miljonu eiro apmērā "Bregal Sagemount" ieguldīja drukas pēc pieprasījuma uzņēmumā "Printful". Lielāko darījumu topu ar ieguldījumu 100 miljonu eiro apmērā noslēdz Tallinas pilsētas un "Utilitas Energy Group" investīcija ūdensapgādes uzņēmumā "Tallina Vesi".

