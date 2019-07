Atkāpjas jaunieceltā 'Latvenergo' padome ar Rebenoku priekšgalā

AS "Latvenergo" padomes priekšsēdētājs Pāvels Rebenoks ir informējis ekonomikas ministru Ralfu Nemiro ("KPV LV") par visu padomes locekļu lēmumu atkāpties no amata, jo neredz iespēju pilnvērtīgi pildīt funkcijas esošā politiskā spiediena dēļ, tā portālu "Delfi" informēja pats Rebenoks.

Padome norāda, ka pēc vairāku politiķu publiskajiem paziņojumiem tā kļuvusi par "neērtu padomi" un neredz iespēju pildīt akcionāra – Latvijas valsts - doto uzdevumu par elektrības rēķinu samazināšanu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas bija viens no galvenajiem iemesliem iepriekšējās padomes atcelšanai.

Kā skaidroja Rebenoks, padome uzstāj, ka pārmetumi padomei par politisko angažētību nav pamatoti, jo tajā darbojās savas jomas eksperti.

Vienlaikus padome apzinās, ka tās lēmums par atkāpšanos var ietekmēt uzsākto elektrības rēķinu samazināšanas gaitu, kā arī "Latvenergo" koncerna pilnvērtīgu lēmumu pieņemšanu līdz tiks nodrošināta pastāvīgās padomes iecelšana. Tomēr esošajā politiski nokaitētajā gaisotnē tā neredz citas iespējas kā atkāpties.

Vēstīts, ka 19. jūnijā tika atlaista "Latvenergo" padome. Pēc notikušā premjers Krišjānis Kariņš (JV) steidza paziņot, ka ekonomikas ministra Nemiro lēmums par AS "Latvenergo" padomes maiņu ir nepārdomāts un sasteigts, kā arī neatbilst labas pārvaldības principiem. Kariņš pieprasīja ekonomikas ministra paskaidrojumus.

Atlaistajā padomē kopš 2016. gada darbojās bijušais ''DNB bankas'' vadītājs Latvijā Andris Ozoliņš, nacionālās aviokompānijas ''airBaltic'' valdes loceklis, Slovākijas pilsonis Martins Sedlackis, EM bijušais valsts sekretāra vietnieks un lidostas ''Rīga'' bijušais valdes priekšsēdētājs Andris Liepiņš, Latvijas Komercbanku asociācijas bijušais prezidents un AS ''Valsts nekustamie īpašumi'' padomes loceklis Mārtiņš Bičevskis, kā arī bijusī ''RB Rail'' valdes priekšsēdētāja Baiba Rubesa.

Jau 20. jūnijā "Latvenergo" akcionāru sapulcē tika ievēlēta jauna "Latvenergo" padome, kuras sastāvā ir pieci locekļi – Rebenoks, Kristaps Stepanovs, Inese Kublicka, Renārs Degro, Artūrs Šnoriņš.

Rebenoks ir advokāts un ekonomikas ministra Nemiro padomnieks, Stepanovs – kopš 2012. gada ir biedrības "Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija" valdes loceklis, kā arī biedrības "Vēja enerģijas asociācija" valdes loceklis.

Kublicka ir ministra Nemiro biroja vadītāja, bet Šnoriņa darba pieredze iekļaujot darbu SIA "Baltic Blues LV" un SIA "Via Hansa Tours". Savukārt Degro strādājis SIA "KPMG Baltic" un SIA "Ernst & Young Baltic". 2011. gadā viņš uzsācis darbu "Rigensis Bank AS" kā Iekšējā audita daļas vadītājs. Kopš 2013. gada ieņēmis bankas risku direktora amatu, bet no 2017.gada – bankas valdes locekļa amats.