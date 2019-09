No amatiem atkāpjoties zāļu ražotājam "Olainfarm" piederošās medicīnas iestādes SIA "Olainmed" valdes priekšsēdētājai Viktorijai Zefīrovai-Tačinskai un valdes loceklei Darjai Cvetkovai, kompānijai iecelts jauns valdes loceklis, liecina "Firmas.lv" informācija.

Uzņēmuma valdē no jauna iecelts Jēkabs Zīle, kurš no aprīļa ir arī "Olainfarm" piederošā uzņēmuma SIA "Klīnika Diamed" valdes priekšsēdētājs. Vienlaikus darbu "Olainmed" valdē turpina valdes loceklis Jānis Klievēns, kurš iecelts uz jaunu pilnvaru termiņu.

Izmaiņas kompānijas valdē komercreģistrā iegrāmatotas 2019. gada 28. augustā.

"Situācijas izpēte liecina, ka "Olainmed" iepriekšējā valde, rīkojoties nesaimnieciski un nekompetenti, nav izpildījusi tai noteiktos uzdevumus un nav nodrošinājusi efektīvu saimnieciskās darbības un finanšu kontroles mehānismu, novedot uzņēmumu sarežģītā finanšu situācijā. Nespējot nodrošināt uzņēmuma sekmīgu darbību un "Olainfarm" saistību izpildi, valdes locekle Darja Cvetkova un valdes priekšsēdētāja Viktorija Zefirova-Tačinska atkāpās no amatiem uzņēmuma valdē," norādīja "Olainfarm" pārstāve Ieva Lapiņa-Ennīte.

Viņa arī atzīmēja, lai operatīvi nodrošinātu uzņēmuma turpmāku darbību, "Olainfarm" īsā periodā lēma par jaunu valdes sastāvu.

Tikmēr Zefīrova-Tačinska pauda, ka nepiekrīt "Olainfarm" izplatītajai informācijai par viņas aiziešanas iemesliem. Viņa skaidroja, ka atkāpšanās bija vienīgā iespēja, kā pievērst mātes kompānijas uzmanību "Olainmed" finansēšanā.

Zefīrova-Tačinska stāstīja, ka "Olainmed" nupat pabeidza rekonstrukcijas darbus, kuriem aizdevumu organizēja "Olainfarm". Vienlaikus, pēc bijušās "Olainmed" vadītājas paustā, "Olainfarm" kavējies ar pēdējā maksājuma veikšanu, kā rezultātā viņa uzrakstīja atkāpšanās vēstuli, pamatojoties uz to, ka viņa nevar konstruktīvi strādāt abpusējas neuzticības dēļ. Augusta beigās gan maksājumu "Olainfarm" veicis.

Tāpat "Olainfarm" pavēstīja, ka, izvērtējot situāciju "Olainmed", nolemts palielināt kompānijā plānoto ieguldījumu apmēru līdz 300 000 eiro.

Lapiņa-Ennīte norādīja, ka "Olainfarm" plāno arī turpmāk veikt ieguldījumus uzņēmuma sniegto pakalpojumu klāsta un kvalitātes uzlabošanai, nesamazinot medicīnas darbinieku skaitu. "Jau šobrīd sagatavots precīzs finansēšanas plāns, kas paredz lielāku ieguldījumu apmēru īsākā termiņā, nekā iepriekš plānots. Lai stabilizētu situāciju ilgtermiņā, tiek meklēti risinājumi uzņēmuma parāda sloga mazināšanai. Starp "Olainfarm" un Olaines novada domi ir izveidojusies veiksmīga sadarbība, nolūkā nodrošināt kvalitatīvus ārstniecības pakalpojumus visiem novada iedzīvotājiem," viņa sacīja.

Jau vēstīts, ka šogad aprīlī Zefīrova-Tačinska tika atbrīvota no "Klīnika Diamed" valdes priekšsēdētājas amata, kā arī no amata tika atbrīvots kompānijas valdes loceklis Valērijs Ratobiļskis. Savukārt "Klīnika Diamed" valdē darbu valdes priekšsēdētājā amatā sāka Zīle, bet darbu kompānijas valdē turpina Kārlis Kupčs.

Zefīrova-Tačinska iepriekš sacīja, ka viņa atbrīvota no amata bez iepriekšēja brīdinājuma. "Dienas laikā bez pilnvaru apliecinošiem dokumentiem, uzņēmumā ieradās trīs personas un palūdza esošiem valdes locekļiem atbrīvot savas darba vietas un nodot tiem visas uzņēmuma lietas," stāstīja bijusī "Klīnika Diamed" vadītāja.

Pēc viņas paustā, valdes atsaukšana ir mātesuzņēmuma valdes kompetence, taču veids, kā tas tika īstenots, neatbilst labas pārvaldes praksei. "Kad mani darbā ir personīgi aicinājis Valērijs Maligins ar nolūku vadīt un attīstīt medicīnas nozari holdingā, es pat nebiju iedomājusies, ka kādreiz mēs nonāksim tādā situācijā, ka neviens no "Olainfarm" valdes pat neuzdrošināsies pirms atbrīvošanas no amata sazināties ar meitasuzņēmuma vadību un izrunāt notiekošo pirms uzņēmumā ieradīsies jauni vadītāji. It īpaši brīdī, kad tas beidzot ir kļuvis finansiāli stabils," teica Zefīrova-Tačinska.

"Olainfarm" lielākais akcionārs ir SIA "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm – Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.