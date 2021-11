Atklāj pārbūvētos valsts galveno autoceļu A12 un A13 posmus

17. novembrī atklāti valsts galveno autoceļu Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) un Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) pārbūvētie posmi, informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Autoceļa A12 posmā no Greiškāniem līdz Greivuļiem (96,60.–106. km) veikta ceļas segas pilnā pārbūve, ietverot arī apļveida krustojumu ar autoceļu A13 (46,91.–47,25. km). Būvdarbu posmā veikti nepieciešamie pārbūves darbi diviem pārvadiem pār dzelzceļu un tiltam pār Rēzeknes upi.

Būvdarbus veica AS “A.C.B.” par līgumcenu 9,323 milj. eiro (ar PVN), kas finansēti no valsts budžeta līdzekļiem. Projekta autors ir SIA ”Projekts 3”, būvuzraudzību veica SIA ”Būvju profesionālā būvju uzraudzība”.

Ceļa segas pilnā pārbūve veikta arī autoceļa A13 posmā no Rēzeknes līdz Balbišiem (Ozolainei) (53,40.-57,80. km), bet 57,97.-61,26. km posmā atjaunots ceļa segums, ieklājot divas kārtas asfaltbetona.

Būvdarbus abos A13 posmos veic SIA “Binders” par līgumcenu gandrīz 7,194 milj. eiro apjomā (ar PVN), kas finansēti no valsts budžeta līdzekļiem. Projekta autors ir AS “Ceļu projekts”, būvuzraudzību veica SIA “Ceļu inženieri’”.

Ekspluatācijā nodotajā posmā uz autoceļa A13 tika veikta gan pārbūve, gan atjaunošana. Ceļa konstrukcijā ir sadzīti pāļi un, izmantojot ģeomateriālus, konstrukcija ir nostiprināta.

Savukārt uz autoceļa A12 ir veikta pilna konstruktīvā ceļa pārbūve 9,4 km garumā. Šajā posmā ir bijušas trīs sarežģītas transportbūves – viena pār Rēzeknes upi, bet divas pār dzelzceļa pārvadu, komentē “Latvijas valsts ceļi” valdes loceklis Gundars Kains.