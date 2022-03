Atklās LIAA ekonomiskās pārstāvniecības Bostonā un Toronto

Viena no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rekomendācijām Latvijai ir likt lielāku uzsvaru uz eksportu un investīcijām tālajos tirgos. Līdz ar kara sākumu Ukrainā tas kļuvis vēl aktuālāk, tādēļ Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) turpina darbu pie ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla paplašināšanas. Jauna Latvijas ekonomiskā pārstāvniecība 3. aprīlī tiks atklāta Bostonā (ASV), bet 5. aprīlī Toronto (Kanādā), informē LIAA.

"Mūsu eksportējošo uzņēmēju intereses nosaka arī LIAA pārstāvniecību ģeogrāfisko izvietojumu, savukārt Latvijas tautsaimniecības mērķi - pārstāvniecību darbības prioritātes. Paplašinot atbalsta punktu Amerikā un atverot jaunu pārstāvniecību Kanādā, komandu vadībā esam iesaistījuši arī tur esošo profesionālo Latvijas diasporu, kuri ar saviem kontaktiem un zināšanām sniegs atbalstu mūsu uzņēmējiem gan konkurētspējas celšanā, piesaistot stratēģiskos partnerus inovācijās, gan veicinot augstas pievienotās vērtības produktu eksportu. Vienlaikus no pārstāvniecībām sagaidām arī ieguldījumu jaunu tehnoloģisko uzņēmumu ienākšanai Latvijā," informē ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs:

Bostona un Toronto kā vietas, kur paplašināt LIAA pārstāvniecību tīklu tika izvēlētas ar mērķi veidot ciešākas saiknes viedo specializāciju nozarēs, tādā veidā, sniedzot atbalstu Latvijas uzņēmumiem, kuri vēlas eksportēt vai piesaistīt investīcijas no Ziemeļamerikas.

"Kā vienu no prioritārajiem tirgiem ārpus ES valstīm, Latvijas uzņēmēji piemin tieši Ziemeļameriku. Tas ir virziens, kurā vēlamies attīstīt sadarbību. Vairāki mūsu uzņēmumi kā, piemēram, "Printful" vai "SAF Tehnika" ir izvērsuši plašas aktivitātes Ziemeļamerikas tirgū, Latvijas Universitāte pirms diviem gadiem ir noslēgusi sadarbības līgumu ar prestižo Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtu, savukārt Toronto joprojām ir viena no plašākajām Latvijas diasporas kopienām. Šie faktori ir labs pamats arī ekonomisko attiecību stiprināšanai," stāsta LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Latvijas ekonomisko pārstāvniecību Bostonā vadīs Reinis Nikolajs Sīpols, kurš pārstāv Latvijas diasporu ASV un ieguvis nozīmīgu pieredzi, vadot vairākus uzņēmumus kalnrūpniecības un citās nozarēs. "Bostona ir nozīmīgs ASV biznesa centrs, kurā strauji attīstās biotehnoloģiju, biomedicīnas un citas viedo specializāciju nozares. No tiem ASV uzņēmumiem, kas ir sadarbojušies ar Latviju parasti dzirdam ļoti labas atsauksmes, tādēļ mums jāizmanto katra iespēja par sevi stāstīt vairāk. Karš Ukrainā Baltijas valstis Ziemeļamerikā ir padarījis daudz redzamākas. Baltija un Austrumeiropa kopumā tuvākos gadus būs ASV fokusā arī ekonomiski. Tas nozīmē, ka varam iekļauties plašākās piegādes ķēdēs, kuras šobrīd ģeopolitiskās situācijas dēļ ir sabrukušas," tā R. Sīpols.

Ontario province Kanādā un tās galvaspilsēta Toronto ir viens no nozīmīgākajiem tehnoloģiju attīstības centriem Ziemeļamerikā. Toronto tiek radīti 20 procenti no visas Kanādas IKP un tas ir nozīmīgs izglītības centrs ar specializāciju bioekonomikā. Latvijas ekonomisko pārstāvniecību Toronto vadīs Ilze Lācgalve, kura pēdējos 15 gadus, strādājusi Kanādā IT nozarē cieši sadarbojoties ar tādiem uzņēmumiem kā Lenovo, Google, Microsoft, Veeam, Veritas un citiem. "Noslēgtais brīvās tirdzniecības līgums starp Eiropas Savienību un Kanādu paver jaunas iespējas Latvijas uzņēmējiem apgūt Kanādas tirgu. Savukārt labvēlīga investīciju vide un pieejamais augsti kvalificētais darbaspēks varētu būt labs priekšnoteikums Kanādas uzņēmēju interesei palielināt ieguldījumus Latvijā. Saredzu plašas iespējas tādos virzienos kā enerģētikā, biomedicīnā un augsto tehnoloģiju jomā. Labs potenciāls ir arī starptautisko biznesa pakalpojumu centru atvēršanai Rīgā un citās Latvijas pilsētās," uzsver Ilze Lācgalve.

Līdz ar jauno pārstāvniecību atklāšanu ASV, Bostonā un Kanādā, Toronto LIAA šobrīd ir 19 ārējās ekonomiskās pārstāvniecības 18 valstīs, kuras nodrošina uzņēmējiem konsultācijas par eksporta un investīciju piesaistes jautājumiem, kā arī ciešā sadarbībā ar Latvijas vēstniecībām piedalās citās aktivitātēs, lai stiprinātu mūsu valsts ekonomiskās intereses ārvalstīs.

2021. gadā Latvijas kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar ASV bija 887 miljoni eiro, kas ierindoja ASV 14. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru starpā. Kopējais preču un pakalpojumu eksports uz ASV bija 596,6 miljoni eiro, kas veido 2,8% no Latvijas kopējā eksporta, savukārt preču un pakalpojumu imports – 290,3 miljoni eiro, kas veido 1,3% no Latvijas importa. Salīdzinājumā ar 2020. gadu eksports ir palielinājies par 45%, bet imports ir pieaudzis par 31%. 2021. gadā ASV bija Latvijas 10. nozīmīgākais eksporta un 19. nozīmīgākais importa partneris. Galvenās Latvijas eksporta preces uz ASV ir koksnes izstrādājumi, mašīnas, mehānismi; elektroiekārtas un pārtika. Visvairāk no ASV ieved mašīnas, mehānismus; elektroiekārtas un transportlīdzekļus.

2021. gadā Latvijas kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Kanādu bija 649,6 miljoni eiro, kas ierindoja Kanādu 18. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru starpā. Kopējais preču un pakalpojumu eksports uz Kanādu bija 44,9 miljoni eiro, kas veido 0,2% no Latvijas kopējā eksporta, savukārt preču un pakalpojumu imports – 604,7 miljoni eiro, kas veido 2,7% no Latvijas importa. Salīdzinājumā ar 2020. gadu eksports ir palielinājies par 13%, bet imports ir audzis par 125%. 2021. gadā Kanāda bija Latvijas 44. nozīmīgākais eksporta un 11. nozīmīgākais importa partneris. Galvenās Latvijas eksporta preces uz Kanādu ir mašīnas, mehānismi; elektriskās iekārtas, ķīmiskās rūpniecības preces, pārtika un optiskās ierīces. Visvairāk no Kanādas ieved transportlīdzekļus, galvenokārt lidaparātus un to daļas.