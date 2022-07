Atkritumu biznesā strādājošā 'Eco Baltia' pagājušajā gadā nopelnījusi 9,3 miljonus eiro

Vides apsaimniekošanas un atkritumu pārstrādes uzņēmumu grupa AS "Eco Baltia" pērn pārspējusi līdzšinējos finanšu rezultātus un 2021. gadu noslēgusi ar vēsturiski lielāko konsolidēto apgrozījumu ‒ 120,02 miljoni eiro, kas ir par 60% vairāk nekā 2020. gadā (74,95 milj. eiro), liecina tās sniegtā informācija.

Savukārt tās peļņa 2021. gadā bijusi 9,3 miljoni eiro.

Apgrozījuma pieaugumu veicināja grupas vides apsaimniekošanas segmenta paplašināšanās Latvijā, kā arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma iegāde Lietuvā. Tādējādi 2021. gadā "Eco Baltia" grupas kopējais formālais pārdošanas apgrozījums veidojis 150 miljonus eiro, EBITDA ‒ 26 miljonus eiro un 2021. gada decembra beigās uzņēmums nodarbinājis vairāk nekā 2 000 darbinieku.

2021. gada otrajā pusē grupas uzņēmums SIA "Eco Baltia vide" kļuva par 100% akcionāru Lietuvas uzņēmumā UAB "Ecoservice". "Ecoservice" grupā ietilpst vairāki Lietuvas uzņēmumi, kas darbojas sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, būvniecības atkritumu pārstrādē un savākšanā, kā arī citos ar vides apsaimniekošanu saistītos pakalpojumos.

AS "Eco Baltia" valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs informē: "Iepriekšējais gads "Eco Baltia" uzņēmumu grupā aizvadīts reorganizācijas zīmē. Tika apvienoti mūsu pašu vides sektora uzņēmumi SIA "Eco Baltia vide" un SIA "Eko Kurzeme", kā arī noslēgts uzņēmuma iegādes darījums ar nozares līderi Lietuvā – "Ecoservice". Pārmaiņu rezultātā izdevies kāpināt atkritumu šķirošanas un pārstrādes jaudas, attīstīt jaunus darbības virzienus, kā arī ne mazāk svarīgi ‒ vienkāršot uzņēmumu pārvaldību, efektivizēt un optimizēt darbību, uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un izveidot vienotus juridiskās un finanšu pārvaldības principus. Nenoliedzami jutām arī Covid-19 ietekmi, kas Eiropas rūpniecībā turpinājās faktiski visu gadu, un būtisks faktors gada izskaņā bija straujais degvielas un energoresursu cenu kāpums."

Simanovičs norāda – kopumā uzņēmuma darbību ir pozitīvi ietekmējuši Eiropas Savienības noteiktie pieaugošie atkritumu šķirošanas un pārstrādes, kā arī otrreizējo izejvielu izmantošanas mērķi, kas saistoši arī Latvijai. Pieprasījums pēc otrreizējām izejvielām strauji pieauga, kas veicināja uzņēmuma attīstību gada otrajā pusē. Vienlaikus pastāv risks pārkarsēt tirgu, jo pieprasījums ir liels un ar tendenci augt, taču Latvijā vēl ir jāattīsta infrastruktūra un jāveic papildu investīcijas, lai uzlabotu šķirošanas un pārstrādes jaudas, kas uzlabotu ne tikai vides ilgtspēju, bet arī apmierinātu lielo pieprasījumu.

Grupas pārstrādes uzņēmumos AS "PET Baltija" un SIA "Nordic Plast" galvenās investīcijas bijušas vērstas uz jaunu ražošanas iekārtu iegādi un rūpnīcu tehnoloģisko procesu uzlabošanu, veicināta arī ražotņu energoefektivitāte. Ņemot vērā, ka pārstrādes uzņēmuma eksports veido gandrīz 100% no tā produkcijas, darbību 2021. gadā būtiski ietekmēja notikumi starptautiskajos tirgos, tostarp naftas cenu kritums, kā arī tirdzniecības līgums starp ASV un Ķīnu. Būtiski palielinājās PET izejvielu piedāvājums Eiropā, tādējādi samazinot PET otrreizējo izejvielu kopējo starptautisko cenu.

Turpinot ilgtermiņa stratēģisko attīstību, 2022. gadā "Eco Baltia" grupā plānotas investīcijas tehnoloģiskajos uzlabojumos, kas dos iespēju pārstrādāt vēl lielāku šķiroto atkritumu apjomu, atgriežot apritē pēc iespējas vairāk no tiem. Tāpat plānots investēt iekārtās, kas sniegs iespēju ražot augstākas kvalitātes produktus ar lielāku pievienoto vērtību. Tiks turpinātas investīcijas grupas transportlīdzekļu parka, aprīkojuma un tehnisko iekārtu atjaunināšanā un uzlabošanā.

"Eco Baltia" ietilpst uzņēmumi AS "PET Baltija", SIA "Nordic Plast", AS "Latvijas Zaļais punkts", SIA "Eco Baltia vide", Siguldas pilsētas SIA "JUMIS" un UAB "Ecoservive". Grupas akcionāri ir UAB "BSGF Salvus", kas pārstāv privāto investīciju fondu "INVL Baltic Sea Growth Fund" (52,81%), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB, 30,51%), kā arī Māris Simanovičs (ar SIA "Enrial Holdings" un "Penvi Investment Ltd." starpniecību, 16,68%).