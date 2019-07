Atkritumus Rīgā varēs šķirot arī īpašās somās

Rīgas pilsētas atkritumu apsaimniekotājs "Tīrīga" privātmāju iedzīvotājiem, kas atkritumu apsaimniekošanas līgumus noslēgs līdz augusta beigām, dāvinās īpašas atkritumu šķirošanas somas, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

No 15. jūlija Rīgā ir uzsākta līgumu pārslēgšana ar jauno atkritumu apsaimniekotāju, jo turpmāk Rīgā visiem iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniegs tikai "Tīrīga", kas no šī gada 15. septembra nodrošinās vienotu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu un vienādus nosacījumus visiem iedzīvotājiem.

Pagaidām gan īpašās atkritumu šķirošanas somas vēl ir tapšanas stadijā, tādēļ nav iespējams apskatīt, kādas tās izskatīsies, portālam "Delfi" sacīja "Tīrīga" komunikācijas konsultante Gunta Līne.

Rīgas pilsētas atkritumu apsaimniekotājs "Tīrīga" ir izstrādājis atkritumu savākšanas risinājumu, kas šķirošanu iedzīvotājiem un arī juridiskām personām padarīs ērtāku un vienkāršāku, sola uzņēmums.

Jaunās iespējas tiks ieviestas pakāpeniski no šī gada septembra.

Kā šķiros turpmāk

Daudzdzīvokļu namiem un publiskām ēkām (skolas, veikali, noliktavas) šķiroto sadzīves atkritumu konteineri tiks nodrošināti bez maksas – par velti būs pieejami konteineri stiklam (0,66 kubikmetru) un jauktajam iepakojumam – papīram, metālam, plastmasai (1 kubikmetra).

Konteineri tiks izvietoti pieejamā attālumā no celtnēm, kopumā visā Rīgā tiks izveidoti 2500 dalītās atkritumu savākšanas punkti.

Šķirošana kļūs ērtāka arī privātmāju iedzīvotājiem. Ja šķirojamo atkritumu apjoms ir mazs, ērti būs izmantot šķirošanas somas stiklam un jauktajam iepakojumam (papīram, metālam, plastmasai), to saturs bez maksas ir iztukšojams jebkurā šķiroto atkritumu punktā vai laukumā.

Turklāt individuālo dzīvojamo māju klientiem, kas līgumu ar "Tīrīga" par atkritumu apsaimniekošanu būs noslēguši līdz 31.augustam, somas tiks piegādātas bez maksas.

Ja šķirojamo atkritumu apjoms ir lielāks, ir iespējams nomāt vai iegādāties 0,24 kubikmetru konteinerus stiklam un jauktajam iepakojumam. Konteineru noma izmaksās 1,21 eiro mēnesī par vienu konteineru. Gan tad, ja klients iegādājas konteineru savā īpašumā (cena – 49,61 eiro par vienu), gan tad, ja to nomā, turpmāka šķiroto atkritumu izvešana būs bez maksas.

Dalīti vākto atkritumu šķirošanas punktu izveide visā Rīgā tiks uzsākta jau šī gada septembrī, līdz ar jaunā pakalpojuma spēkā stāšanos.

Lai nekavētu atkritumu apsaimniekošanu, "Tīrīga" aicina nekavēties ar līgumu noslēgšanu. Līgumi ar iepriekšējiem atkritumu savākšanas operatoriem automātiski beigsies 15. septembrī, savlaicīgi nenoslēdzot jaunus līgumus, atkritumu savākšana būs apgrūtināta.

Atkritumu apsaimniekotājs "Tīrīga" arī atgādina, ka līguma nosacījumus nepieciešamības gadījumā būs iespējams mainīt jebkurā brīdī.

"AS "Tīrīga" AS par savu mērķi ir izvirzījusi tīru Rīgu, kura pieturas pie nulles atkritumu filozofijas. Šķiroto atkritumu savākšanas praktisko risinājumu izstrāde ir tikai viens no soļiem, kam sekos arī citi," sola "Tīrīga" valdes priekšsēdētājs Guntars Levics.

Kad un kā pārslēgt līgumus

Kā jau iepriekš informēja Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, no 15. jūlija tiek uzsākta līgumu pārslēgšana ar jauno atkritumu apsaimniekotāju "Tīrīga".

Līgumi par atkritumu apsaimniekošanu jāpārslēdz visiem Rīgas iedzīvotajiem – gan fiziskām, gan juridiskām personām.

Privātmāju iedzīvotāji paši pārslēdz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar jauno pakalpojumu sniedzēju.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju līgumus pārslēdz namu apsaimniekotājs, kas pēc tam par to informē dzīvokļu vai cita veida īpašumu īpašniekus un nosūta rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu.

Savukārt juridisko personu līgumu pārslēgšanu nodrošina īpašuma apsaimniekotājs vai pats īpašnieks.

Līgumu pārslēgšana ar jauno atkritumu apsaimniekotāju "Tīrīga" ir iespējama gan digitāli, izmantojot e-pakalpojumus, gan klātienē klientu apkalpošanas centros.

Līgumus var pārslēgt interneta vietnē: www.tiriga.lv, izmantojot e-pakalpojumu vidi un fiziskas personas bankas autorizācijas datus.

To var izdarīt arī klātienē kādā no "Tīrīga" Klientu apkalpošanas centriem, kas atrodas Uzvaras bulvārī 10 ("Pepsi Bowling Sporta un atpūtas centrā") vai Brīvības ielā 49/53.

Līgumu pārslēgšanu var pieteikt pa tālruni 1848 vai arī elektroniski e-pastā: klienti@tiriga.lv. Tāpat līguma pārslēgšanu var veikt arī ar pasta starpniecību, nosūtot līguma pieteikuma formu, kuru var izdrukāt no mājaslapas: www.tiriga.lv

Visi līdz šim noslēgtie atkritumu apsaimniekošanas līgumi ir spēkā līdz šī gada 15. septembrim, pēc tam tie vairs nebūs derīgi.

Ja līdz šim laikam netiek pārslēgts līgums ar jauno pakalpojumu sniedzēju "Tīrīga", var tikt piemērots administratīvais sods par neiesaistīšanos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā – fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 430 līdz 1400 eiro.

Īstenojot atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras modernizācijas projektu, jau tuvākā gada laikā bojātie un nolietotie konteineri tiks nomainīti un aprīkoti ar radiofrekvences identifikācijas jeb RFID čipiem, ar kuru palīdzību būs iespējams noteikt konteineru īpašniekus, tilpumu un veikt to kvalitātes uzraudzību.

Papildu maksa par sadzīves atkritumiem paredzēto konteineru nomu nav paredzēta. Ja klients izmanto savā īpašumā esošus konteinerus vai šķirošanas somas, nomas maksa netiek piemērota. Gadījumā, ja privātpersona savā īpašumā vēlas šķirot atkritumus, izmantojot konteinerus, tad par konteineru nomu ir jāveic maksa atbilstoši cenrādim.

Saskaņā ar pašvaldības atklātā konkursa rezultātā noslēgto vienošanos maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visiem Rīgas iedzīvotājiem būs vienāda – 17,38 eiro par kubikmetru, neieskaitot PVN.