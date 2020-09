Atļauj 'United Chemical Company Uralchem' un 'Uralkali' apvienošanos

Šā gada 10. septembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut apvienošanos, ar kuru Krievijas Federācijas AS "United Chemical Company Uralchem" iegūs izšķirošu ietekmi pār Krievijas Federācijas AS "Uralkali", informē KP.

KP konstatēja, ka minētā apvienošanās neietekmēs konkurenci, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

Apvienošanās ir saistīta ar minerālmēslu un ķīmisko vielu izplatīšanu vairāku valstu teritorijās, tai skaitā Latvijā. AS "United Chemical Company Uralchem" grupas uzņēmumi Latvijas teritorijai piegādā slāpekli un fosfātus saturošos un kompleksos kālija minerālmēslus, savukārt AS "Uralkali" ražo un eksportē kālija saturošus produktus jeb potašu.

AS "United Chemical Company Uralchem" pieder vairāki saistītie uzņēmumi Latvijā, kas pārdod un reklamē tās produktus ārpus Krievijas Federācijas, piegādā Latvijas tirgum minerālmēslus un ķīmiskos produktus, darbojas Latvijas fluorpolimēru tirgū, nodarbojas ar minerālmēslu loģistiku. Savukārt AS "Uralkali" grupu Latvijā pārstāv uzņēmums, ar kura palīdzību tiek eksportēta AS "Uralkali" produkcija.

Izvērtējot tirgus dalībnieku sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secinājusi, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis nevienā no minētajiem minerālmēslu tirgiem Latvijas teritorijā.