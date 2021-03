Atliek lēmumu par azartspēļu nozares pamatnostādēm, jo ministri iebilst pret pašvaldību tiesību mazināšanu

Ministru kabinets ceturtdien uz laiku atlika lēmumu par Finanšu ministrijas (FM) izstrādāto dokumentu "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam".

Lēmums atlikts, lai FM dotu laiku papildināt pamatnostādnes saskaņā ar ministru iebildumiem par pašvaldību tiesībām lemt par azartspēlu vietu veidošanu konkrētās vietās. Par šo jautājumu ministru vidū raisījās lielākās diskusijas, un, ņemot vērā iebildumus, FM solīja papildināt pamatnostādnes mēneša laikā.

FM pamatnostādnēs bija iekļāvusi rosinājumu normatīvajos aktos noteikt azartspēļu organizēšanas vietu atļauju izsniegšanas procesa centralizēto pieeju, par atbildīgo nosakot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju (IAUI) , paredzot aplašināt to vietu uzskaitījumu, kur aizliegts organizēt azartspēles, paredzot lēmuma pieņemšanu par azartspēļu organizēšanu tikai valsts līmenī.

Normatīvajos aktos tika plānots noteikt papildu kritērijus jaunu azartspēļu vietu atvēršanai, nosakot, ka aizliegts organizēt azartspēles ēkās vai būvēs, kur izvietotas pirmsskolas izglītības iestādes, pamata un vidējās izglītības iestādes un 250 metru attālumā/ perimetrā no to ieejas; publiskos spēļu un rekreācijas laukumos; dzīvojamās ēkās ārpus Rīgas centra un tā aizsardzības zonas, kā arī dzīvojamās ēkās citās Latvijas pilsētās. Tāpat bija plānots paaugstināt minimāli pieļaujamo azartspēļu automātu skaitu vienā azartspēļu zālē no divdesmit uz divdesmit piecām vienībām.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits sacīja, ka dokuments nonāk pretrunā ar pašvaldību autonomajām tiesībām noteikt šīs uzņēmējdarbības likteni, un līdzīgu uzskatu pauda vairāki citi ministri un pašvaldību pārstāvji.

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Lāsma Ūbele pauda iebildumu par kārtību, kādā plānots izsniegt atļaujas. "Šobrīd par atļauju organizēt konkrētās vietās lemj pašvaldību, bet nākotnē paredzēts, ka to izlemj izložu un azartspēļu, kas visdrīzāk pārbaudīs formālus iemeslus un attālumu no konkrētiem objektiem. Varam piekrist, ka lēmumu pieņem inspekcija pie nosacījuma, ka pašvaldības teritoriju plānojumā var noteikt vietas, kur ir aizliegts rīkot," viņa piebilda.

"Nevaram atbalstīt dokumentu, jo pašvaldības tiek ierobežotas lēmumu pieņemšanā. Vietējā vara atspoguļo cilvēku viedokli, un, ja viņi nevēlas izvietot spēļu zāles konkrētā vietā, tad to ņem vērā. Tādēļ arī nākotnē jādod iespēja šādu lēmumu pieņemt maksimāli tuvu tās atrašanās vietai," sacīja arī ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Savukārt Latvijas Spēļu biznesa asociācijas (LSBA) prezidents Arnis Vērzemnieks uzsvēra, ka nozare gaida šādu dokumentu, kurā būtu skaidri atrunāts, kas notiks un kā nozare tālāk strādās. "Nenoliedzam, ka nozare ir ar augstu risku un jābūt stingram regulējuma, taču tā ir legāla nozare un labāk, ja tā ir legāla un ar stingru regulējumu, nevis nospiesta pagrīdē un rada daudz lielākus riskus," viņš skaidroja. Tajā pašā laikā viņš teica, ka nozare iebilst pret pamatnostādnēs noteikto vecuma ierobežojuma paaugstinājumu, jo tas jāskatās kontekstā ar citu jomu, piemēram, alkohola, tabakas iegādes ierobežojumiem.

Premjerministrs Krišjānis Kariņš gan sacīja, ka vispār neizprot, kādēļ šādai uzņēmējdarbībai būtu jānotiek, jo lielākoties "tā nes postu, vienīgais labums ir nodokļu ieņēmumi, taču tas notiek tikai uz nelaimes rēķina. Šis bizness nes naudu tā īpašniekiem, nevis iedzīvotājiem. Neesmu vērojis, ka teritorijas ap azartspēlēm plauktu un zeltu, tā nav vēlamākā vieta, kur blakus dzīvot un visdrīzāk pazemina kaimiņu nekustamo īpašumu tiesības."

Kariņš pauda uzskatu, ka varbūt būtu jānosaka konkrēta vieta, piemēram, pie lidostas, kur šis bizness varētu notikt, lai tur savu naudu vairāk atstātu iebraucēji, nevis vietējie iedzīvotāji.

Tomēr viņš piekrita, ka regulējums ir jāuzlabo, un, ja FM pārstrādās sadaļu par pašvaldībām, tad visdrīzāk MK tām būs plašs atbalsts. Tādēļ šis jautājums tika atlikts, lai dotu laiku FM pārstrādāt, taču noteikts mēnesis laika, jo, pēc veselības ministra Daniela Pavļuta teiktā, jānosaka konkrēts termiņš, citādi šis jautājums tiks atlikts uz nenoteiktu laiku un iestrēgs gaiteņos.

Pamatnostādnēs ietverti rīcības virzieni sabiedrības aizsardzībai, reklāmas ierobežojumu kontrolei, azartspēļu zāļu vizuālajam noformējumam (maksimāli padarot to neitrālu un atbilstošu kopējai pilsētu kultūrvēsturiskai videi), nelegālo un nelicencēto azartspēļu un izložu mazināšanai, azartspēļu pieejamības ierobežošanai, kā arī nozares uzraudzībai. Dokumentā paredzēts noteikt vecuma ierobežojumus dalībai azartspēlēs un izlozēs, attiecīgi nosakot, ka piedalīties azartspēlēs var personas no 21 gada vecuma, savukārt izlozēs – no 18 gadu vecuma. Vienlaikus iecerēts noteikt ierobežojumu azartspēļu darba laikam, laikā no plkst. 6.00 līdz 9.00, izņemot totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietās.

Pamatnostādnēs risināts azartspēļu reklāmas aizlieguma kontroles jautājums, nosakot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju kā atbildīgo iestādi un paredzot tās tiesības bloķēt vai ierobežot piekļuvi konkrētajai tīmekļa vietnei, kas satur azartspēļu reklāmu. Tāpat dokumentā iekļauts pasākumu kopums, lai mazinātu sabiedrības motivāciju piedalīties azartspēlēs, kā arī ir plānots īstenot valsts mēroga sabiedrības informēšanas pasākumus par procesu atkarības riskiem.

Izvirzīto mērķu sasniegšanā iecerēts iesaistīt pašvaldības un uzdot tām izstrādāt priekšlikumus alternatīvu brīvā laika pavadīšanas veidu integrācijai teritorijās, kur azartspēļu zāle ir vieglāk pieejama salīdzinājumā ar citām brīvā laika pavadīšanas iespējām, tostarp izmantojot pašvaldību rīcībā esošo infrastruktūru.

Vienlaikus ir piedāvāts paplašināt to vietu uzskaitījumu, kur aizliegts organizēt azartspēles, paredzot lēmuma pieņemšanu par azartspēļu organizēšanu tikai valsts līmenī. Plānots noteikt liegumu organizēt azartspēles ēkās vai būvēs, kur izvietotas pirmsskolas izglītības iestādes, pamata un vidējās izglītības iestādes un 250 metru attālumā vai perimetrā no to ieejas. Plānots aizliegt organizēt azartspēles publiskos spēļu un rekreācijas laukumos, kā arī 250 metru attālumā vai perimetrā no to ieejas. Azartspēles plānots aizliegt arī dzīvojamās ēkās ārpus Rīgas centra un tā aizsardzības zonas, kā arī dzīvojamās ēkās citās Latvijas pilsētās.

No pamatnostādnēm arī izriet priekšlikums aizliegt smēķēšanu azartspēļu zālēs un kazino, kurās uz regulējuma pieņemšanas brīdi nav ierīkotas speciālās pastiprinātās ventilācijas telpas, kā arī izslēgt iespēju azartspēļu spēlēšanas laikā piedāvāt alkoholu par brīvu. Tāpat rosināts uzdot azartspēļu un izložu organizētājiem pienākumu konstruktīvi nodalīt azartspēļu organizēšanas vietās ēdināšanas sniegšanas pakalpojumu telpas no telpām, kurās tiek spēlētas azartspēles.