Atrada veidu, kā izkāpt no bedres: 'Ventspils zivju konservu kombināts' atkal strādājis ar peļņu

AS "Ventspils zivju konservu kombināts" 2021. gadā apgrozījis 3,55 miljonus eiro, liecina "Lursoft" pieejamais gada pārskats. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn ražotāja apgrozījums bijis par 0,45 miljoniem eiro mazāks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Neskatoties uz apgrozījuma kritumu, 2021. gadā uzņēmums strādājis ar 0,69 miljonus eiro lielu peļņu. "Lursoft Klientu portfelis" izceļ, ka pēdējo reizi ar peļņu AS "Ventspils zivju konservu kombināts" bija strādājis tālajā 2013. gadā. Laika periodā no 2014. gada līdz pat 2020. gadam zivju pārstrādes uzņēmums guvis zaudējumus.

Iesniegtajā vadības ziņojumā AS "Ventspils zivju konservu kombināts" norādījis, ka tas ir viens no zivju pārstrādātājiem, kas visvairāk cieta no Krievijas aizlieguma importēt Latvijas zivju pārstrādes produkciju Krievijas un Muitas Ūnijas valstīs.

"Uzņēmums šo problēmu veiksmīgi atrisināja, specializējoties ražošanas pakalpojuma sniegšanā SIA "Karavela", kas ļoti veiksmīgi strādā Rietumeiropas, Japānas, ASV tirgiem, kā rezultātā pieprasījums pēc tā zivju konservu produkcijas ir pat lielāks nekā ražošanas jaudas," vadības ziņojumā skaidro AS "Ventspils zivju konservu kombināts". Pakalpojuma sniegšanu SIA "Karavela" uzņēmums turpina arī šogad.

Pērn AS "Ventspils zivju konservu kombināts" bija darba devējs 241 strādājošajam. VID publiskotā informācija liecina, ka ražotājs nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā 2021. gadā kopā samaksājis 1,46 miljonus eiro, no tiem 0,8 miljonus eiro veidoja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet 0,33 miljonus eiro – iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

AS "Ventspils zivju konservu kombināts" patiesais labuma guvējs ir Renārs Konstantinovs.