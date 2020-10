Ātrajai modei – nē! Uzsāk īpašo peldkostīmu biznesu

SIA "Mans peldkostīms" ar zīmolu "Swimbe" startējis peldkostīmu biznesā, piedāvājot personalizētu un videi draudzīgu produktu. Jaunā uzņēmēja Laura Žukovska-Supe stāsta, kā radās šāda ideja un kāpēc ceļš līdz savas biznesa idejas īstenošanai nav bijis ātrs un viegls.

Šis ir bizness, kas iesākās ar savas problēmas risināšanu – ar vajadzību nopirkt peldkostīmu, taču neveiksmīgi – veikalu piedāvājums vēlmēm nav atbildis, tāpēc radās doma attīstīt personalizētu peldkostīmu šūšanas biznesu. Turklāt pievienojot vēl vienu trumpi – vides aizsardzību.

"Neskaitāmas reizes staigājot pa veikaliem, nonācu pie secinājuma, ka tas nav īsti normāli – apģērbu veikali ir pilni ar dažādām drēbēm, bet nav, ko nopirkt. Tas man šķita ārkārtīgi jocīgi. Sāku meklēt, kādas ir iespējas internetā, bet diemžēl arī tur piedāvājums nebija ne kvalitatīvs, ne dabai draudzīgs. Tālāk dzima ideja par savu biznesu un sāku meklēt kādu, kas varētu man palīdzēt to attīstīt. Iepazinos ar Elēnu Dmitrijevu, kura Rīgas Tehniskajā universitātē mācījās apģērbu dizainu un jau bija sākusi šūt apakšveļu. Viņai mana ideja patika un mēs sākām darboties," par biznesa idejas rašanos stāsta Žukovska-Supe.

Kopš tā laika pagājuši trīs gadi.

Interese ir

Darbnīca, kurā top SIA "Mans peldkostīms" ražotās pelddrēbes, atrodas Valmierā.

Pirmo gadu jaunās uzņēmējas strādāja kā pašnodarbinātas personas un pirmo atbalstu savas biznesa idejas īstenošanai ieguva inovāciju atbalsta programmā "ZĪLE". Tas deva iespēju iegādāties pirmās trīs šujmašīnas, lai sāktu testēt dažādus peldkostīmu prototipus. Tālākajā darba gaitā gūta pārliecība, ka interese par iecerēto produktu sabiedrībā ir. Runājot ar sievietēm, noskaidrots, ka peldkostīmu iegāde patiešām ir problēma – ir sievietes, kuras dažādu sava ķermeņa īpatnību dēļ veikalos peldkostīmus nespēj atrast, tāpēc viņas vasarās nebrauc ar bērniem uz jūru, neiet uz baseinu vai ar draudzenēm uz SPA.

Kad biznesa ideja bija ieņēmusi konkrētas aprises, dibināts uzņēmums SIA "Mans peldkostīms", un Žukovska-Supe un Dmitrijeva sākušas darboties kā uzņēmējas. Pēdējie divi gadi pagājuši, iegādājoties iekārtas, attīstot prototipus un no nulles veidojot ražojošu uzņēmumu. "Mēs esam vienkārši divas meitenes no Valmieras, bez liela starta kapitāla, neesam ar ilgu pieredzi ražojošos biznesos, tāpēc tas viss kopā ir prasījis divus gadus. Šā gada septembrī sākām pieņemt pasūtījumus, tā kā tas ceļš līdz strādājošam biznesam ir bijis diezgan ilgs," stāsta Žukovska-Supe.

Jautāta par konkurētspēju tirgū, viņa skaidro, ka "Swimbe" peldkostīmi uz kopējā fona atšķiras ar divām lietām. Pirmkārt, tie ir šūti no dabai draudzīga auduma. "Visi peldkostīmi tiek šūti no sintētikas. Mēs taču gribam, lai tie neizbalē saulē, iztur hlorētu ūdeni vai sālsūdeni, bet šādas īpašības piemīt tikai sintētikai. Savukārt sintētika tiek iegūta no naftas – tieši tāpat kā plastmasa. Labā ziņa ir tā, ka mūsdienu tehnoloģijas ir attīstījušās tik tālu, ka plastmasas iepakojumu un dažādus izstrādājumus, piemēram, PET pudeles vai vecus zvejas tīklus, var attīrīt, kausēt, vilkt no šī izkausētā materiāla pavedienu, no kura tālāk aust audumu, tādā veidā iegūstot jaunu sintētisko audumu. Tieši šādu audumu izmantojam arī mēs," skaidro uzņēmēja.

Sadarbības partneri atrasti Itālijā. Audumu ražotājs ir uzņēmums "Carvico", savukārt atkritumu pārstrādi veic un pavedienu iegūst "Aquafil". Tiek vākti plastmasas atkritumi no dažādām vietām pasaulē, galvenokārt no Eiropas. "Mēs pērkam šo audumu un radām produktu ar pievienoto vērtību - peldkostīmu. No tā, ka audums radīts no atkritumiem, nevajag baidīties, jo tas citādi neatšķiras no tradicionālā ceļā iegūta auduma," iedrošina Žukovska-Supe.

Otra uzņēmuma atšķirības zīme ir tā, ka peldkostīmi tiek šūti tikai pēc individuāla pasūtījuma. "Mēs negribam iet "ātrās modes" ceļu, kad tiek radīts milzīgs apjoms apģērbu, nezinot, vai kāds tos vispār iegādāsies, tādējādi bezjēdzīgi tērējot resursus. Mēs šujam pēc katras sievietes individuālajiem mēriem – viņa nomērās mājās vai atnāk pie mums uz darbnīcu un iegūst tieši tādu peldkostīmu, kādu vēlas. Tas mūs padara atšķirīgus," skaidro Žukovska-Supe.

Uzņēmums redz arī paplašināšanās iespējas. "Esam sākušas ar piedāvājumu sievietēm, jo redzam, ka viņām tiešām ir visgrūtāk, bet mēs strādājam pie sortimenta paplašināšanas – plānojam produkciju arī vīriešiem un bērniem, un skatīsimies, kādus vēl apģērba veidus varam pievienot," stāsta uzņēmēja.

Sociālais aspekts

SIA "Mans peldkostīms" ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Valmieras biznesa inkubatora biedrs, kā arī ieguvis sociālā uzņēmuma statusu un "Altum" grantu sociālajai uzņēmējdarbībai.

"Tieši dabas aspekts ir tas, kas padara mūs par sociālo uzņēmumu – gan īpašais, no atkritumiem ražotais audums, gan bezatkritumu ražošana. Dabai draudzīgā filozofija caurvij visu mūsu biznesu un uz tā pamata izpaužas mūsu sociālā uzņēmējdarbība. Mēs esam atvērti arī sadarbībai ar cilvēkiem no sociālā riska grupām, bet tas ir biznesa papildelements.





Sociālo uzņēmējdarbību izvēlējāmies tāpēc, ka tas saskanēja ar mūsu filozofiju – mēs esam tā paaudze, kurai dabas aizsardzība šķiet svarīga un tas izpaužas viscaur mūsu ikdienas dzīvē, tāpēc būtu dīvaini, ja mēs, veidojot uzņēmumu, nepieturētos pie šīs vides aizsardzības stīgas. Protams, ka "Altum" grants bija motivējošs, bet, ja mums nebūtu tādas pārliecības, mēs neietu šo ceļu, jo reģistrācija ir gara un birokrātiska. Turklāt ir jāatskaitās katru gadu Labklājības ministrijai un ir arī ierobežojumi uzņēmējdarbībai," savu biznesa ceļu skaidro uzņēmēja.

No viena groziņa citā

"Tā iemesla dēļ, ka mums nav bijis desmitos tūkstošu mērāms starta kapitāls, tas ceļš ir bijis lēns, jo jebkāds atbalsts šajā valstī ir jāpriekšfinansē – vispirms nopērc kaut ko par saviem līdzekļiem, tad iesniedz atskaiti un kaut kad saņem šo naudu atpakaļ. Pa šiem gadiem esam iegādājušās sešas šujmašīnas un auduma apdrukas iekārtas, bet mums nav biroja galdu, krēslu vai žalūziju pie logiem, jo tādām lietām neviens atbalstu nesniedz. Tagad sākam pieņemt pasūtījumus un pakāpeniski iegādāsimies arī citas lietas, lai darbnīca būtu ērta strādāšanai, jo pašlaik primāri ir sakārtots ražošanas process," pieredzē dalās Žukovska-Supe.

Viņai ir vēl divi citi uzņēmumi, kas devuši iespēju attīstīt peldkostīmu biznesu. "Nav runas par milzīgām summām – tie ir divi līdz pieci tūkstoši, kurus var grozīt visu laiku. Ja nebūtu nekādu paralēlo ienākumu, tad, visticamāk, šādu ideju mēs nebūtu īstenojušas, jo kaut kāds finanšu avots ir nepieciešams. Mūsu valstī tāda atbalsta jaunajam uzņēmējam, kuru var iegūt, vispirms neieguldot savu naudu, nav," viņa secinājusi.

Šis gads uzņēmumam "Mans peldkostīms" bijis diezgan dramatisks. Biznesa plāns paredzēja sākt pieņemt pasūtījumus vēlākais maijā, un jau gada sākumā tika pasūtītas vajadzīgās iekārtas, taču tad uzliesmoja Covid-19 un robežas tika aiztaisītas, ražošana daudz kur apstājās, tāpēc pēdējās iekārtas saņemtas tikai vasaras vidū. Kamēr tās tika uzstādītas un apgūtas, bija klāt jau augusta beigas, kad Latvijas vasara ir aiz muguras un koronavīrusa dēļ ceļošana ir apstājusies. Pagaidām gan vēl ir iespēja doties uz baseinu un SPA. Līdz ar to interese par uzņēmuma ražojumiem esot liela, bet nav tā, ka pasūtījumi krātos rindā. "Peldkostīms šobrīd tomēr nav pirmās nepieciešamības prece. Tāpēc Covid-19 apstākļu dēļ šis gads nav bijis pārāk veiksmīgs. Visticamāk, tos mērķus, kas mums bija plānoti, mēs apgrozījuma ziņā 2020. gadā nesasniegsim," atzīst Žukovska-Supe.

Jaunā uzņēmuma galvenais mērķis ir eksports. Līdz ar to šā brīža svarīgs uzdevums ir izveidot interaktīvu, mūsdienīgu interneta veikals, ar kuru varētu iziet ārpus Latvijas, kā arī jāiekrāj nauda mārketinga aktivitātēm. "Visticamāk, mēs sāksim ar Baltiju – kaut vai tāpēc, ka šeit ir labi attīstīta pakomātu sistēma, kas var strādāt arī Covid-19 apstākļos, jo skaidrs, ka pasta sūtījumos šobrīd ir lielas aizkavēšanās un problēmas, un šis pakalpojums kļūst arvien dārgāks. Varbūt maziem solīšiem virzīsimies arī uz Skandināviju saskaņā ar iespējām," teic Žukovska-Supe.

Lielie izmēri topā

Kā novērots, sākot pieņemt pasūtījumus, sievietes aktīvi interesējas par lielu izmēru peldkostīmu pasūtīšanu. Un jau tagad redzams, ka ir sabiedrības daļa, kurai 85 – 100 eiro par pilnībā personalizētu produktu šķiet adekvāta cena. Tās gan bijušas zemākās iespējamās cenas, ar kurām uzņēmums varēja startēt, lai nosegtu visas izmaksas. Lielākās izmaksas veido atalgojums.

"Izmaksājamais atalgojums mūsu valstī jaunam uzņēmējam ir liels izaicinājums nodokļu dēļ," atzīst Žukovska-Supe.

"Ja ražojat katru peldkostīmu, piemēram, 300 vienībās, tad viena izstrādājuma pašizmaksa var būt arī divdesmit eiro, bet, ja tiek uzražots viens unikāls peldkostīms, tad cena neizbēgami ir desmitos eiro," viņa skaidro.

Uzņēmēja uzskata, ka konkurences jomā, kurā darbojas, nav. "Protams, mēs konkurējam ar jau gatavajiem apģērbiem, bet mūsu trumpis ir dabas aspekts un personalizācija. Mūsu biznesa idejas kopēšana, visticamāk, nenotiks, jo tas ir ļoti resursu ietilpīgs bizness," uzskata uzņēmēja.

Biznesa dati:

SIA "Mans peldkostīms"

Reģistrācijas datums: 21.09.2018

Pamatkapitāls: 2 800 eiro

Darbības veids: Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana

Īpašnieces: Elēna Dmitrijeva, Laura Žukovska-Supe

Avots: "Lursoft"