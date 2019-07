Atrast domubiedrus ārzemēs: startē trešais ‘Worth’ projekta uzsaukums

Finansiāls atbalsts, vērtīgi padomi un iespēja savu inovatīvo produktu parādīt starptautiskā arēnā. Šie ir tikai daži no ieguvumiem, kurus dalībnieki saņem, piedaloties “Worth” partnerības projektā.

Līdz šim veiksmīgi notikuši jau divi "Worth" partnerības projekta uzsaukumi, kuru laikā atbalstītas vairāk nekā 90 partnerības – pirmajā reizē uzvaras laurus plūca 25 partnerības projekti, bet otrajā reizē izveidojās jau 64 partnerības un tika atbalstīti inovatīvi produkti dažādās kategorijās: mode un tekstils, apavi, kažokāda un āda, mēbeles un interjera dizains, aksesuāri un rotaslietas. Trešajā uzsaukumā kategoriju spektrs palicis nemainīgs, bet ievērojami palielināts dalībnieku skaits, un šogad "Worth" atbalstīs 150 sadarbības biznesa idejas. "Worth" partnerības projektu iniciatīvu atbalsta Eiropas Savienības (ES) COSME programma, lai veicinātu inovatīvu produktu attīstību un starptautisku sadarbību starp dizaineriem, amatniekiem un inovatoriem, tehnoloģiju izstrādātājiem. COSME programma paredzēta ES mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un tās budžets laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam ir 2,3 miljardi eiro.

Soli pa solim

Projekta ietvaros jāpiedalās inkubatorā un ir iespēja saņemt atbalstu, proti, sēklas kapitālu 10 000 eiro apmērā. Trešajam uzsaukumam var pieteikties līdz šī gada 31. oktobrim, un, lai veiksmīgi startētu šajā projektā, neieciešams reģistrēties "Worth" mājaslapā un pieprasīt piemērotības pārbaudi. Tāpat ir jāatrod vismaz viens sadarbības partneris no kādas citas ES valsts, jo šīs programmas mērķis ir mudināt meklēt sadarbības partnerus starpvalstu līmenī. Partnerību var veidot divi vai trīs partneri, pārstāvot vismaz divas dažādas valstis. Pēc tam ir jāiesniedz partnerības projekta piedāvājums. Pēc reģistrēšanās un atbilstības pārbaudes "Worth" potenciālo sadarbības partneri piedāvā atrast savā datubāzē, ko šobrīd veido 1600 dizaineri, amatnieki, mazie un vidējie uzņēmumi un tehnoloģiju kompānijas. Pieteikumu vērtēšanā izšķiroša būs projekta ideja un iesaistīto spējas to īstenot dzīvē.

Apstiprinātie "Worth" programmas dalībnieki saņems finansiālu atbalstu idejas attīstīšanai, partnerības profilam pielāgotas apmācības un mentoru atbalstu, iespēju prezentēt savu projektu divos starptautiskos dizaina pasākumos, atbalstu publicitātes nodrošināšanā un kontaktu dibināšanā.

Dizaina un inovāciju sinerģija

Līdz šim abos uzsaukumos konkursantu atlases sietam cauri izgājušas 90 inovatīvu produktu idejas, kas ir izrādījušās dzīvotspējīgas. Tas nozīmē, ka ieguvēji no "Worth" partnerības projekta ir arī patērētāji, jo līdz tiem nonāk dažādi produkti, kas tiek radīti no dabai draudzīgiem materiāliem un ar dažādu tehnoloģisku inovāciju palīdzību atvieglo vai uzlabo ikdienu. Piemēram, zīmola "Feel more Knitwear" apģērbā ir integrēti biometrisko datu sensori, kas spēj noteikt tā nēsātāja fizisko un emocionālo veselības stāvokli, izmantojot īpašu aplikāciju. Tāpat atzinību izpelnījušies bezšuvju moduļu apģērbi, kurus var viegli un ātri pārveidot, lai derētu konkrētam nēsātājam.

Pateicoties "Worth" projekta atbalstam, plašāks patērētāju loks uzzināja par zīmolu "Wear Pure" – videi draudzīgu apģērbu, kas ražots, apvienojot tekstilmateriālus un 3D drukātus elementus ar īpašībām, kas spēj no atmosfēras uztvert CO2, šādi pasargājot apģērba nēsātāju no vides piesārņojuma. Savukārt kāds cits konkursants uzmanību izpelnījies ar apaviem, kas veidoti no augu bāzes materiāliem, līdz ar to tie ir vegāni un ilgtspējīgi.

Videi draudzīgs risinājums ir arī zīmola "Fishing bag" piedāvājums – maisiņš, kas veidots no pilnībā pārstrādājamiem materiāliem, apvienojot reiz izmantotus zvejas tīklus, kas izņemti no jūras, ar pārstrādāto plastmasu. "Worth" projekta uzvaras laurus plūcis arī viedais krēsls, kuru var transformēt piecās dažādās ergonomiskās pozās, un šis produkts ir izstrādāts ciešā sadarbībā ar ortopēdiem. Atzinību izpelnījusies arī ūdensnecaurlaidīgā glābšanas veste, kas palīdz ātrāk un drošāk apgūt dažādus ūdens sporta veidus, kā arī zīmola "Gardins" iekštelpu augu sienas modulis, kas novietojams mājvietā. Jāteic, ka šie ir tikai daži no pārsteidzošajiem produktiem, kas, pateicoties "Worth" gūtajam finansiālajam atbalstam un padomam, ir ieraudzījuši dienasgaismu.

Sniedz vērtīgus padomus

"Worth" projekta atslēgas vārds ir starpvalstu partnerības veicināšana, kopīgu valodu atrodot dažādu valstu dizaineriem, amatniekiem un māksliniekiem. Pozitīva sadarbība otrajā "Worth" projekta uzsaukumā izveidojusies arī starp lietuviešu tekstilmākslinieču apvienību "BaltaBalta" un grafisko dizaineri no Latvijas Dāvi Līcīti, SIA "Paper Jam" īpašnieku, kuru apvienība izvēlējās par savu partneri.

"Ar lietuviešu mākslinieču grupu "BaltaBalta" esmu sadarbojies arī iepriekš, un mūsu draudzībai ir vairāk nekā 15 gadus sena vēsture. Šajā projektā dāmas startēja ar tekstila dizaina līniju, kas veidota no otrreiz izmantojamiem audumiem, kas tika krāsoti ar krāsām, kas sastopamas dabā. Mans uzdevums bija produktam radīt iepakojuma grafisko dizainu. Man kā sadarbības partnerim patapinātais ieguvums no dalības šajā projektā bija pieredzes gūšana, jo ikdienā pārsvarā strādāju lokāli, Latvijas mērogā. Šis ir viens no veidiem, kā veicināt starptautisko sadarbību nākotnē," stāsta Līcītis, uzsverot, ka dalībai "Worth" projektā nesaredz ēnas puses, tikai pozitīvo, proti, konkurss dod iespēju savu produktu parādīt profesionālai žūrijai.

Ja tā produktu atzīst par labu esam, konkursantam turpmākā darbā palīdz projekta vadītājs, kas ir kā atbalsta persona, kas visa projekta laikā pavada ar bagātīgu informāciju un sniedz vērtīgus padomus, kā veiksmīgāk sasniegt mērķi.