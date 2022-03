Atsākas būvdarbi uz autoceļa Babītes stacija–Vārnukrogs

Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma atsākas būvdarbi uz valsts vietējā autoceļa Babītes stacija–Vārnukrogs (V10), ziņo "Latvijas valsts ceļi"

Būvdarbus veic SIA "CBF Igate", to līgumcena ir 2,9 milj. eiro (ar PVN). Darbi tiek finansēti no 2021. gadā papildu piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Būvdarbus plānots pabeigt 2022. gada rudenī.

No 7. marta posmā no Āru ielas līdz Kaupēm (0,85.–4,03. km) pakāpeniski ieviesīs divus ar luksoforu regulētus posmus, būvdarbu zonā noteikts ātruma ierobežojums līdz 30 un 50 km/h, platuma ierobežojums 2,75–3 m. Savukārt no 14. marta līdz 11. aprīlim satiksmei slēgs 670 m garu posmu no Lielās ielas līdz Vārnukroga ceļam (Kaupēm). Slēgtā posma apbraukšana pa Vārnukroga ceļu, Lielo prospektu Priedainē, Babītes ielu, Valsts galveno autoceļu A10 un Valsts galveno autoceļu A5. Ierobežojumu dēļ autovadītājiem jārēķinās ar papildu laiku ceļā.

No Āru ielas līdz Kaupēm paredzētie būvdarbi ir apjomīgākie autoceļa Babītes stacija–Vārnukrogs pārbūvē, kas sākās pērn. Visā šajā posmā veiks ceļa segas pilno pārbūvi, izbūvējot drenējošo slāni, šķembu pamatkārtu un virskārtu un ieklājot asfalta pamatkārtu un dilumkārtu. Pārbūvētās ceļa segas kalpošanas laiks būs 20 gadu.

Posms, kuru uz mēnesi slēgs satiksmei, atrodas pie Hapaka grāvja Spilves poldera teritorijā. Lai pastiprinātu zemes klātni, ap 400 m posmā izbūvēs grunts pāļus. Šajā posmā svarīgi nodrošināt ceļa nestspēju, jo tur atrodas SIA "Rīgas ūdens" bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva dūņu lauki, uz kurieni notiek regulāra smagā transporta kustība. Ceļam tiks atjaunota ūdens atvades sistēma, pārbūvēs caurtekas un vietās, kur tas ir nepieciešams, ārpus būvdarbu zonas robežām pārvietos SIA "Tet" un AS "Sadales tīkls" pazemes kabeļus.

2021. gada rudenī autoceļa Babītes stacija–Vārnukrogs segums jau atjaunots ap 200 m posmā pie Rīgas apvedceļa, kā arī noslēguma posmā no Kaupēm līdz Buļlupes stāvlaukumam un pašā stāvlaukumā.

Vietējais autoceļš Babītes stacija–Vārnukrogs (V10) savieno vairākas šīs apkārtnes apdzīvotās vietas ar Rīgas apvedceļu (Salaspils-Babīte) (A5) un pēdējo gadu laikā satiksmes intensitāte tur ir pieaugusi dzīvojamās apbūves dēļ, kas attīstās pašvaldībā. Šeit atrodas arī Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava Babīte, kas piesaista apmeklētājus.