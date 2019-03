Atslēga ir atgriešanās pie klientiem – kafijas bāru 'impērijas' radītāja par izdegšanu

Pēdējā laikā arvien biežāk sabiedrībā tiek diskutēts par izdegšanu, motivācijas sarukumu un aizrautības zudumu pret darbu. Lai saglabātu radošumu un spēju būt inovatīvam, svarīgi nezaudēt saikni ar klientiem un neierakties birokrātijas kalnos, sarunā ar portālu "Delfi" teica Lielbritānijas kafijas bāru "impērijas" dibinātāja Sahāra Hašemi, kura ir pārliecināta, ka ikviens var kļūt par veiksmīgu uzņēmēju, ja vien atrod savu talantu un kļūst "pats sev labākais klients".

Sākot studiju gaitas, Hašemi izvēlējās kļūt par juristi, taču pēc pieciem augstskolā pavadītiem gadiem saprata, ka šis arods nav viņai piemērots. Viesojoties pie brāļa Bobija Hašemi Ņujorkā, ASV, viņu sajūsmināja vietējie kafijas bāri, kuros varēja iegādāties "Skinny Latte" – mazkaloriju latte kafiju. Tā kā Hašemi aizrāvis amerikāņu kafijas bāru koncepts, radusies ideja to iedzīvināt arī Lielbritānijā, un 1995. gadā tapis uzņēmums "Coffee Republic".

Šobrīd Hašemi vairs nav "Coffee Republic" īpašnieku vidū. Uzņēmumā gūto pieredzi viņa izklāstījusi savā pirmajā grāmatā – "Anyone can do it" (ikviens to var – angļu val.), kas kļuva par bestselleru Lielbritānijā. Nule kā izdota jau trešā Hašemi grāmata, bet šī gada aprīlī viņa pirmoreiz viesosies Latvijā, lai uzstātos vadītāju konferencē "Ebit".

Neierakties birokrātijā



Hašemi pastāstīja, ka, esot uzņēmuma vadībā, ir ļoti vienkārši pazaudēt saikni ar klientiem, tādēļ degsmes saglabāšanas esence ir šīs saiknes uzturēšana – empātija un rūpes par saviem klientiem.

"Lielos uzņēmumos cilvēki zaudē saikni ar klientiem, viņi tiek ierauti citos darbos, rodas milzu plaisa, un, jo augstāks amats, jo plaisa lielāka," pauda Hašemi, "viss darbs ar klientiem paliek vidējā līmeņa vadītāju un tirdzniecības pārstāvju ziņā, savukārt starp tevi [augstākā līmeņa vadītāju – aut.] un citiem cilvēkiem ir kārtu kārtas birokrātijas, menedžmenta un ziņojumu."

Savukārt saiknes saglabāšana ar klientiem ir ne vien aizrautības saglabāšanas atslēga, bet arī ceļš uz inovācijām. Taujāta par to, kas tad, viņasprāt, īsti ir inovācijas, Hašemi uzsvēra, ka inovāciju būtība ir nevis apjomīgu, jaunu ideju realizēšana, bet gan "mazo lietu darīšana" – spēja ik dienu kaut ko darīt mazliet labāk.

"Cilvēki nereti domā, ka inovācijas ir kaut kas milzīgs, taču tā nav. Inovācijas ir procesu uzlabošana dienu no dienas pa vienam procentam vien. Pēc tam atskatoties saproti, ka tiešām kaut ko mainīji, taču pārmaiņas nevar notikt, ja to nedara ik dienu un mazliet. Tas nav kaut kāds milzu lēciens dzīvē. Iespējams, atskatoties tā izskatās, taču tā nav," pastāstīja uzņēmēja.

Domāt kā jaunuzņēmumam



Lai spētu saglabāt jaunuzņēmuma garu arī lielā uzņēmumā, Hašemi iesaka apzināt un novērst šķēršļus, kas traucē šāda veida domāšanai: "Ir jāsaprot, kas šajā kompānijā ir pretmets jaunuzņēmumu tipa domāšanai. Svarīgi ir konstanti uzbrukt birokrātijai uzņēmumā, savā ziņā uzbrukt pašam savai kultūrai, tādējādi mudinot cilvēkus domāt plašāk."

"Jābūt spējīgam arī izslēgt tās bailes, kas cilvēkiem ir no pārmaiņām, no kaut kā paveikšanas aplami. Nereti tā kultūra, kas valda lielās kompānijās, ir palikusi jau no seniem laikiem. Ir jāpaskatās uz šo kultūru un jārada jauns kultūras koncepts, jo vecais vairs nav īsti savietojams ar mūsdienu pasauli un uzņēmējdarbības vidi," viņa paskaidroja.

Hašemi kā piemēru min zviedru mēbeļu milža "Ikea" dibinātāju Ingvaru Kampradu, kurš savulaik uzsvēris, ka attiecībās ar klientiem svarīga ir "pillow talk knowledge". "Pāri to dara, kad dodas gulēt, kad abi guļ spilvenos un pārspriež savus slēptākos sapņus. Un "Ikea" saka, ka vēlas spilvenu sarunas ar klientiem – tiešām iejusties viņu ādā un saprast, kas ir tas, ko viņi vēlas, kā viņiem trūkst, kas ir tas, ko "Ikea" var viņiem piedāvāt. Varbūt tas ir kas tāds, par kā nepieciešamību savā ikdienā klienti vēl pat nemaz nezina," paskaidroja Hašemi.

Galu galā nonākam pie globālās domāšanas



Taujāta par to, vai piekrīt nereti izskanējušajam apgalvojumam, ka vienīgais veids, kā uzņēmumam gūt vērā ņemamus panākumus, ir jau no sākta gala domāt par globālo tirgu, viņa atbild noliedzoši, sakot, ka tas tomēr ir milzīgs mērķis – latiņa tiek pacelta ārkārtīgi augstu.

"Man kā uzņēmējai tāds mērķis liktos pārāk plašs, jo kur tad sākt? Taču, ja sāk ar savu klientu pasauli, tad var redzēt – ja es kā kliente iepriekš biju ierobežota tajā, ko varu atrast Londonā, tad tagad es produktu varu atrast tiešsaistē un man to atsūtīs no teju jebkuras vietas pasaulē. Redzot, kā pasaule ir mainījusies, redzot, kā mainījušies klientu paradumi, galu galā jau nonākam pie globālas domāšanas," pastāstīja Hašemi.

Runājot par savu pirmo uzņēmumu – kafijas bāru tīklu "Coffee Republic", viņa pauda pārliecību, ka ideju būtu iespējams realizēt arī mūsdienu biznesa vidē. "Pasaule gan ir ļoti mainījusies, ir acīmredzams, ka iespējas iekļūt tirgū šobrīd ir daudz plašākas," atzina Hašemi. Toreiz, lai paviesotos amerikāņu stila kafijas bārā, bija jādodas uz ASV, savukārt šobrīd pāris sekunžu laikā iespējams internetā atrast kafejnīcu ēdienkartes un uzzināt dažnedažādus tirdzniecības trikus, kādus izmanto citi. "Mums ir piekļuve informācijai, taču [kafijas bāru biznesā – aut.] runa ir par cilvēkiem, kuri turp dodas, lai ik dienu dzertu kafiju. Ir jāpārliecina viņi, un ik dienu ir jātur savu standartu latiņa," biznesa pamatprincipus aprakstīja Hašemi.