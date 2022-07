Attālinātā iepirkšanās popularitāti nezaudē. Vai sūtījumu piegādes kompānijas tiek ar to galā?

Sūtījumu piegādes kompānijām Covid pandēmijas pirmajā posmā nācās steidzīgi ieguldīt līdzekļus pakomātu tīklu paplašināšanā un jaunu kurjeru algošanā, jo darba apjoms pieauga vairākkārtīgi. Šobrīd pieprasījums ir stabilizējies. Uzņēmumi gan sagaida, ka e-komercijas popularitāte tikai pieaugs, tādēļ turpina investēt kurjerpakalpojumu attīstībā.

Pieprasījums turpinās palielināties

Latvijā lielākās sūtījumu piegādes kompānijas SIA "DPD Latvija", SIA "Omniva" un SIA "Venipak Latvija" pēdējo trīs gadu laikā piedzīvojušas strauju kāpumu gan apgrozījuma, gan peļņas rādītājos. "DPD Latvija" valdes priekšsēdētājs Jānis Grants "Delfi Bizness" norāda, ka pandēmijas ietekmē pēdējo gadu laikā strauji audzis sūtījumu apjoms visos sūtījumu piegādes segmentos.

"Straujā e-komercijas attīstība būtiski veicinājusi sūtījumu un kurjeru piegādes apjomu pieaugumu. Līdz ar to pēdējo gadu laikā nozare ir strauji augusi un uzņēmumiem ir nepārtraukti jāiegulda attīstībā, saglabājot augstu pakalpojumu kvalitāti," saka Grants.

"DPD Latvija" sagaida, ka sūtījumu apjomu pieauguma temps, kāds bija vērojams pandēmijas laikā, visticamāk, turpināsies. E-komercijas iespējas arvien vairāk novērtē biznesa klienti, kas pandēmijas laikā pārorientēja savu darbību tiešsaistes vidē. Pēc Granta teiktā, arvien jauni uzņēmumi izrāda interesi par sadarbību, lai nodrošinātu attālinātas sūtījumu piegādes iespējas saviem klientiem.

Arī "Omniva" Pārdošanas nodaļas vadītājs Māris Kuļikovskis uzskata, ka attālinātā iepirkšanās būs aizvien vairāk pieprasīta, jo pandēmijas ietekmē mainījušies iedzīvotāju iepirkšanās paradumi. To apstiprina arī uzņēmuma apkopotie dati – unikālo "Omnivas" sūtījumu saņēmēju skaits 2021. gadā Latvijā pieauga par 41%.

Savukārt šogad jūnijā, salīdzinot to ar 2021. gada jūniju, kopējais sūtījumu skaits no e-veikaliem ir pieaudzis par 21,5%. Vērtējot uzņēmuma sasniegto šajā gadā un pērn, Kuļikovskis skaidro, ka 2021. gada un šī gada pavasara rādītājus nevar objektīvi salīdzināt, jo pērn pavasarī Covid-19 dēļ bija lieli ierobežojumi klātienes tirdzniecībai un plašas sabiedrības grupas saņēma atbalsta maksājumus no valsts. Savukārt šogad ziemas un pavasara mēnešos tika piedzīvots straujš komunālo maksājumu pieaugums un būtiski izaicinājumi saistībā ar ģeopolitisko situāciju, kas kopumā negatīvi ietekmēja patērētāju noskaņojumu. Līdz ar to jūnijs ir pirmais pilnais mēnesis, kuru būtu objektīvi salīdzināt.

"Šis pieaugums vēlreiz apliecina, ka e-komercijas tirgus potenciāla griestus vēl ne tuvu neesam sasnieguši," pārliecināts ir Kuļikovskis.

Nozares izaugsmi sagaida arī "Venipak Latvija". Jau otrā pandēmijas viļņa beigās esot bijis skaidrs, ka iepirkšanās tiešsaistē kļuvusi par ieradumu un jaunu normu, atzīst Šablinsks. "Tā var palēnināties ekonomisko apstākļu dēļ, tomēr ilgtermiņā sagaidām stabilu nozares izaugsmi," viņš saka.

Salīdzinot 2021. un 2022. gada otro ceturksni, Latvijā "Venipak" novērojis 38% pieaugumu piegādāto paku skaitā. "Pirmkārt, mēs esam ieguldījuši piegādes infrastruktūrā. Tāpat "Venipak" ieņem ievērojamu daļu B2B segmenta, un paku skaits šajā segmentā ir stabilāks, salīdzinot ar B2C," izaugsmes iemeslus skaidro Šablinsks. Šogad kopumā "Venipak" sagaida, ka uzņēmuma piegādes apjomi Latvijā palielināsies par 31%.

Turpina investēt

Kuļikovskis stāsta, ka 2021. gadā "Omniva" pielika lielas pūles, lai īstenotu pakomāta tīklu paplašināšanu, neskatoties uz problēmām piegāžu ķēdēs. 2021. gadā kopumā "Omniva" palielinājusi savu pakomātu tīklu par 92 paku skapjiem un šobrīd uzņēmumam ir 300 pakomāti. "Ar sasniegto esam apmierināti – lai arī veiktas lielas investīcijas, joprojām spējam nodrošināt ļoti strauju izaugsmi visos pakalpojumu segmentos," saka "Omnivas" Pārdošanas daļas vadītājs.

Foto: LETA

Līdzīgi plāni "Omnivai" ir arī attiecībā uz 2022. gadu – plānots turpināt strādāt ar ievērojamu pieaugumu un īstenot nākamo pakomātu tīkla paplašināšanas kārtu, uzstādot 75 jaunus paku skapjus visā Latvijā.

Papildus šīm investīcijām "Omniva" pēdējos gados attīstījusi jaunus darbības virzienus un biznesa segmentus. Kuļikovskis skaidro, ka pamatā tas ir saistīts ar pilna cikla loģistikas procesa pakalpojumu (uzglabāšana, iepakošana un nosūtīšana, kā arī tiešsaistes norēķināšanās iespējas e-veikaliem) attīstīšanu. Tas ļāvis audzēt biznesa klientu sūtījumu apjomus. Kopumā 2021. gadā "Omnivas" aktīvo biznesa klientu skaits pieauga par 29%.

"Omniva" attīsta savu darbību ne tikai Latvijā. Uzņēmuma grupas līmenī plānots veikt apjomīgas investīcijas, par 40 miljoniem eiro būvējot šķirošanas termināli Kauņā, kurā plānots apstrādāt ne tikai Lietuvā piegādājamos, bet arī starptautiskos sūtījumus uz visām trim Baltijas valstīm.

Savukārt Grants uzsver, ka "DPD Latvija" pēdējos gados mērķtiecīgi investēja tīkla kapacitātes veicināšanā un paplašināšanā, vienlaikus ieguldot arī dažādos inovatīvos risinājumos un digitalizācijā. "Līdz ar strauji augošajiem sūtījumu apjomiem arvien vairāk sūtījumu tiek noformēti tiešsaistē," saka Grants. Tādēļ uzņēmums modernizējis privātpersonu pašapkalpošanās portālu, kā arī izstrādājis jaunu biznesa klientu apkalpošanas platformu "myDPD". Investīcijas veiktas arī privātpersonu pašapkalpošanās platformas eserviss.dpd.lv modernizācijā. Tāpat uzņēmums ieguldījis citu pakalpojumu uzlabošanā.

Papildus tam šobrīd notiek aktīvs darbs pie gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešanas. Projekts paredz, ka no šā gada oktobra uz 50 "DPD Latvija" piegādes elektroauto un 10 "DPD Pickup" paku skapjiem Rīgā tiks izvietoti jaunākās paaudzes gaisa kvalitātes mērītāji. Plānots, ka gaisa kvalitātes mērījumu dati būs pieejami gan privātpersonām, gan biznesa klientiem, un, vienojoties ar uzņēmumu, dati par gaisa kvalitāti Rīgā būs pieejami arī pašvaldības organizācijām, lai varētu plānot aktivitātes piesārņojuma mazināšanai kritiskākajās vietās. Līdz 2025. gadam "DPD Latvija" arī plāno nodrošināt 100% emisiju neitrālu sūtījumu piegādi Rīgā un Pierīgā.

"Venipak Latvija" turpretim pērn izvietoja pirmos 100 pakomātus Latvijā. Šobrīd to skaits ir gandrīz dubultojies. "Mēs neplānojam tik strauju izaugsmes turpinājumu tuvākajā laika posmā, tomēr nelielos apjomos varam paplašināties. Šogad fokusējamies uz Igauniju un plānojam tur ieviest "Venipak" pakomātus," atzīst Šablinsks.

Gatavojas rudenim

Vasara kurjerpakalpojumu sniedzējiem esot salīdzinoši mierīgs laiks, atzīst uzņēmumos. Šo laiku tie izmanto, lai optimizētu darbību. Rudenim, kad darba ierasti ir vairāk un potenciāli atkal varētu būt sagaidāmi kādi Covid-19 ierobežojumi, kompānijas būšot gatavas.

"Arī šobrīd sūtījumu apjomi ir salīdzinoši augsti, vienlaikus stabili un vienmērīgi, kas ļauj mums prognozēt un sakārtot darba procesu, kā arī plānot un sagatavoties rudens sezonai un gada izskaņas mēnešiem, kas tradicionāli ir intensīvāks darba laiks," saka "DPD Latvija" vadītājs Grants.

Iepriekšējo gadu pieredze ļauj "DPD Latvija" šobrīd daudz labāk plānot uzņēmuma resursus rudens un ziemas periodam, kā arī iespējamiem Covid-19 ierobežojumiem, kas var veicināt strauju sūtījumu apjomu pieaugumu. "Līdz ar to mums ir izstrādāts darbības plāns un esam gatavi sūtījumu apjomu izmaiņām, tostarp arī straujam pieaugumam," stāsta Grants.

"Omniva" ir strādājusi gan pie iekšējo procesu sakārtošanas, tai skaitā optimizējot iekšējos loģistikas procesus sūtījumu apstrādē termināļa ietvaros, gan pakomātu tīkla paplašināšanas par 30%. "Neskatoties uz to, esam salāgojuši savus iekšējos procesus tā, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams operatīvi piesaistīt gan nepieciešamos papildu cilvēkresursus, gan arī transporta vienības," uzsver Kuļikovskis.

Arī "Venipak Latvija" vadītājs Justs Šablinsks stāsta, ka vasara ir "klusā sezona" sūtījumu piegādes uzņēmumiem, savukārt rudens sākas ar lielāku pieprasījumu pēc pakalpojumiem, kas saglabājas arī ziemā un svētku periodā. "Mēs gatavojamies pieprasījuma palielinājumam, neskatoties uz to, vai pandēmijas ierobežojumi tiks atjaunoti," viņš saka.