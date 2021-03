Attīsta injicējamus implantmateriālus sejas audu atjaunošanai

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki ar starptautiskiem partneriem attīsta inovatīvus injicējamus biomateriālus mīksto audu atjaunošanai pēc sejas un žokļa operācijām vai traumām. Lai pacientiem mazinātu sāpes un iekaisuma risku, tiek pētīta kanabidiola pievienošana implantmateriālam.

Sejas un žokļa traumas, onkoloģiskas saslimšanas vai citas nopietnas operācijas nereti saistītas ar būtisku sejas un mutes mīksto audu zaudēšanu. To reģenerācijai šobrīd izmanto fillerus, ko lieto arī kosmetoloģijā, vai no citām ķermeņa vietām transplantētus mīkstos audus. Tomēr filleri ir inerti, tie nenodrošina jaunu šūnu ieaugšanu, stāsta RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošā pētniece Arita Dubņika. Viņa vada starptautisku projektu, kurā Latvijas, Izraēlas, Čehijas un Turcijas zinātnieki pēta jaunus biomateriālus – injicējamus hidrogēlus, kas darbojas arī kā zāļu un šūnu piegādes sistēmas mutes un sejas mīksto audu reģenerācijai. Pacientiem nebūs nepieciešama vēl viena ķirurģiska iejaukšanās, lai atjaunotu mīkstos audus – tos vajadzīgajā vietā varēs injicēt.

Hidrogēlus uz Halomanas levāna un bakteriālās celulozes bāzes veido Čehijas un Turcijas zinātnieki. Latvijā, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā, zinātnieki pēta un izstrādā zāļu piegādes sistēmas – implantmateriālos tiek iestrādātas aktīvās vielas, kas iedarbojas lokāli un izdalās noteiktās devās, padarot ārstēšanu efektīvāku un pacientiem draudzīgāku. Projektā tiek pētīta bioaktīvu vielu – kanabidiola un insulīnam līdzīgā augšanas faktora IGF-1 – piegāde.

«Kanabidiols – savienojums, kas iegūts no kaņepju ekstrakta, nav psihotrops. Pasaulē arvien aktīvāk pēta tā farmakoloģiskās īpašības un lietojumu, atsevišķās valstīs ir atļauta kaņepju vai atsevišķu kaņepju atvasinājumu lietošana ārstnieciskos nolūkos. Mēs savā pētījumā lietojam sintētiski iegūtu kanabidiolu, kam ir nepieciešamie sertifikāti un nav psihotropo vielu klātbūtnes,» stāsta Dubņika. Iecerēts, ka, iestrādāts implantmateriālā, tas palīdzēs pacientiem mazināt sāpes, nepatīkamos blakusefektus ārstēšanas laikā un iekaisuma risku. Savukārt IGF-1 veicinās jaunu šūnu veidošanos.

Kā zāļu piegādes sistēmas tiks izmantotas liposomas. Šobrīd RTU zinātnieki izstrādā liposomas, kā arī pēta kanabidiolu – tā īpašības, optimālās devas, izdalīšanos šūnās utt. Tiks pētīta arī aktīvo vielu un hidrogēlu ietekme uz šūnām. Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūtu un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru no mīkstajiem audiem, kas palikuši pēc operācijām, tiks izdalītas cilmes šūnas in vitro pētījumiem. In vitro pētījumi tiks veikti arī Izraēlā un Turcijā.

Trīs gadu laikā zinātnieki plāno izstrādāt optimālo pagatavošanas protokolu inovatīvam implantmateriālam. Lai sasniegtu labāko rezultātu, ir izveidota konsultatīvā padome ar ekspertiem no Čehijas, Francijas un Somijas, kuri specializējušies gan kaņepju un kanabinoīdu pētniecībā, gan medicīnas ierīču (pie tām pieskaitāmi arī implanti) inovācijās.

Starptautiskās programmas M-ERA.Net pētījums «Bioaktīvi injicējami hidrogēli mīksto audu reģenerācijai pēc sejas un žokļu rekonstrukcijas ķirurģiskajām operācijām» (līguma Nr. ES RTD/2020/14) tiks īstenots līdz 2023. gadam. RTU ir pētījuma vadošais partneris.