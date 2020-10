Attīstītājs: nekustamā īpašuma pārdošanas apjomi dubultojušies

Nekustamo īpašumu attīstītāja "Bonava Latvija" pārdoto dzīvokļu skaits šā gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar šo pašu laika periodu pērn, pieaudzis par 117%, liecina tā sniegtā informācija.

Lai gan Covid-19 uzliesmojuma sākumposmā daļa potenciālo klientu bijuši piesardzīgi, patlaban aktivitāte krietni pārsniegusi pirmskrīzes laiku. "Lielā mērā tas saistīts ar cilvēku vajadzību pēc jauniem mājokļiem, kā arī būvniecības apjomu palielināšanos," skaidro uzņēmumā.

"Bonava Latvija" valdes priekšsēdētājs Mareks Kļaviņš norāda: "Covid-19 laiks ne tuvu nav beidzies, ienesot ikdienā arvien jaunus izaicinājumus un mācības. Ja gada sākumā cilvēki bija piesardzīgāki, ierobežojot tēriņus, tad šobrīd ir iestājusies zināma stabilitāte, un klienti jau droši liek lietā ietaupītos līdzekļus, iegādājoties lielus pirkumus ar skatu nākotnē. Jāņem vērā, ka dzīvojamais fonds noveco, tāpēc vēlme pēc jauna mājokļa pieņemas spēkā."

Atšķirībā no pagājušā gada, šogad cilvēki krietni biežāk izvēlas dzīvokļus vēl negatavos projektos. Salīdzinājumā ar pērno gadu šajā segmentā apjomi pieauguši par teju 150 %.

Šogad daudz aktīvāk pirkti mājokļi projektos, kas atrodas tālāk no Rīgas centra, piemēram, "Dreilinga mājas". Cilvēku mobilitāte savienojumā ar darbu no mājām vairojusi vēlmi iegādāties mājvietu nedaudz tālāk no centra par draudzīgāku cenu.

Uzņēmums "Bonava" ir pārstāvēts Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Norvēģijā, Sanktpēterburgā, Igaunijā un Latvijā. "Bonava" akcijas tiek kotētas "Nasdaq" biržā Stokholmā.