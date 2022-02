Attīstītājs: padomju laika daudzstāvu dzīvojamu ēku renovācija Rīgā ir maz ticama

Rīgā padomju laika daudzstāvu dzīvojamu ēku renovācija ir maz ticama, uzskata nekustamo īpašumu attīstītāja "Pro Kapital" vadītājs Paolo Mikeloci.

"Pēc privatizācijas ir iegūtas lielas ēkas, kurām ir simtiem līdzīpašnieku. Tās nevarēs renovēt vienkārši! Ikvienu ēku, lai cik tā būtu nemoderna vai neglīta, var renovēt, ja tai ir viens īpašnieks. Taču, ja jums ir ēka, kurai ir 100 vai pat 500 līdzīpašnieku - tas kļūst ne tikai grūti, bet arī maz ticams, ka tas notiks," sacīja Mikeloci.

Vienlaikus Mikeloci pauda uzskatu, ka daudzās padomju laika daudzstāvu ēkas padara tirgu interesantu.

Tāpat viņš minēja, ka no jaunu projektu attīstītāja viedokļa daudzo padomju laiku ēku esamība ir laba, jo samazina potenciālo konkurenci nākotnē, ja vien attīstītājam ir laba vieta, kur celt jaunas ēkas.

Tostarp Mikeloci piebilda, ka "Pro Kapital" sāka darbu Rīgā 90. gados un iegādājās vairākas labas vietas jaunu projektu attīstīšanai, kuras toreiz netika pienācīgi novērtētas.

Jautāts, kas, viņaprāt, notiks ar padomju laika ēkām, Mikeloci sacīja, ka radikālākais risinājums būtu tās izpirkt, nojaukt un uzbūvēt vietā jaunas ēkas vai arī renovēt esošās. Tomēr Mikeloci piebilda, ka īpašuma atpirkšana no tik daudziem līdzīpašniekiem nebūt nav vienkārša.

"Vienlaikus man ir jāatzīst, ka padomju laika mājas nav tās labākās no arhitektoniskā viedokļa, tām ir slikta celtniecības kvalitāte, bet lielākoties tās ir ļoti labi izvietotas no pilsētplānošanas viedokļa. Tādēļ ir tiešām žēl, ka ar tām ir ļoti grūti kaut ko iesākt. Es no savas pieredzes varu teikt, ka ar tām tiešām būs ļoti grūti kaut ko izdarīt," sacīja Mikeloci.

Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītājs "Pro Kapital Grupp" 2020. gadā strādāja ar 57,3 miljonu eiro zaudējumiem, kas ir divas reizes vairāk nekā 2019. gadā, kamēr kompānijas ieņēmumi veidoja 19,2 miljonus eiro, uzrādot samazinājumu par 65% salīdzinājumā ar gadu iepriekš.

Uzņēmums attīsta nekustamo īpašumu projektus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. "Pro Kapital" akcijas kotē Tallinas biržas oficiālajā sarakstā. Kompānijas kapitālā 54,7% akciju pieder "Raiffeissen Bank International".