Atvērs jaunus 'Sinsay' veikalus reģionos un 'Mohito' Rīgā

Modes preču uzņēmums SIA "LPP Latvia ltd", kas ir LPP S.A. meitas uzņēmums Latvijā un pārstāv "Reserved", "Cropp", "House", "Mohito" un "Sinsay" zīmolus, aizvadījis veiksmīgu gadu – pieaudzis gan apgrozījums, gan darbinieku skaits, informē uzņēmuma pārstāvji.

Pārskata periodā, kas aptver laika periodu no 2022. gada februāra līdz 2023. gada janvārim, SIA "LPP Latvia ltd" peļņa sasniegusi 2 872 397 eiro, bet apgrozījums ir sasniedzis 53 653 929 eiro jeb 25% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Darbinieku skaits gada laikā ir pieaudzis no 282 cilvēkiem līdz 359 cilvēkiem, kas, galvenokārt, ir saistīts ar "Sinsay" veikalu ekspansiju reģionos – pēdējā finanšu gadā tika atvērti 8 jauni "Sinsay" veikali dažādās Latvijas pilsētās.

Arī šajā gadā uzņēmums izvirzījis ambiciozu mērķi attiecībā uz veikalu tīkla paplašināšanu. Veikalu saimi ir plānots papildināt ar jauniem "Sinsay" veikaliem reģionos un jaunu "Mohito" veikalu tirdzniecības centrā "Spice". Turklāt šobrīd tiek realizēti vērienīgi "Reserved" veikala rekonstrukcijas darbi tirdzniecības centrā "Spice".

Tādejādi arī šajā gadā SIA "LPP Latvia ltd" plāno palielināt pārdošanas apjomus par 20%, vienlaikus turpinot nodrošināt ilgtspējīgu un videi draudzīgu uzņēmējdarbību. Saskaņā ar tikko publicēto LPP ilgtspējas pārskatu mātes uzņēmumam pagājušajā gadā ir izdevies samazināt CO2 emisijas par 8% un plastmasas patēriņu par 567 tonnām.

LPP S.A. veikalu tīklā kopumā ir vairāk nekā 1800 veikali.