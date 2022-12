Atzīmēti biroju kompleksa 'Verde' otrās ēkas spāru svētki

Pabeigti biroju kompleksa "Verde" otrās jeb B ēkas apjomīgākie būvdarbi, "Delfi Bizness" pavēstīja projekta attīstītāja "Capitalica Asset Management" pārstāvji.

Nupat atzīmēti arī B ēkas spāru svētki, kas nozīmē, ka ir pilnībā pabeigta otrās būves nesošā karkasa celtniecība, tai skaitā arī jumta metāla konstrukciju izbūves darbi, un drīzumā tiks uzsākta arī jumta hidrolizācijas izbūve. Gluži kā pirmā, arī otrā ēka ir 11 stāvus augsta, un tās izbūves darbos ir izmantotas vairāk nekā 3000 tonnas stiegrojuma un 12 000 kubikmetri betona.

Pašreiz B ēkā tiek veikti vispārīgie būvdarbi, kā arī notiek tādu iekšējo inženiertīklu izbūve kā elektrības tīkli un aukstuma apgādes sistēma. Tuvākajā laikā pilnā apjomā plānots veikt arī pārējo inženiertīklu izveidi. Paralēli noslēgumam tuvojas arī būvdarbu procesi, kas saistīti ar ēkas sagatavošanu darbiem ziemas periodā.

"Ir pagājis faktiski gads, kopš izziņojām B ēkas celtniecības sākumu. No būvniecības skatu punkta tas bija izaicinājumiem piepildīts posms, taču veiksmīgi ar visu tikām galā, par ko paldies ikvienam būvniecības procesā iesaistītajam. Vienlaikus šī gada laikā noritēja arī intensīvs darbs pie nomnieku piesaistes, kā rezultātā komplekss ir iznomāts jau par 74%. Nenoliedzami, ka pašreizējā ekonomiskā situācijā pat visspēcīgākajiem uzņēmumiem pieņemt lēmumus par jauna biroja veidošanu ir ļoti izšķiroši un drosmīgi. Tamdēļ, cik vien mūsu spēkos, atbalstīsim savus esošos un topošos nomniekus, nodrošinot modernas un energoefektīvas telpas viņu biznesa izaugsmei un darbinieku labbūtībai," komentē "Verde" komercdirektore Iveta Lāce.



Šobrīd "Verde" A ēkā iznomāto platību apjoms pārsniedz 80% robežu, bet B ēkā tie ir gandrīz 68%.

"Verde" būvniecības procesu pēc tā attīstītāja, Lietuvas kompānijas "Capitalica Asset Management" pasūtījuma vada "SBA Group" meitasuzņēmums "Notus Developers". Projekta arhitektu komandu veido Andris Kronbergs un Jānis Zvejnieks no "Arhis arhitekti" sadarbībā ar arhitektu biroju "Around" un ainavu arhitektu biroju "Zala landscape architects". Būvkonstrukciju projektēšanu nodrošina projektēšanas birojs "Arenso", būvuzraudzību – "Forma 2", bet projekta ģenerālbūvnieks ir viena no Latvijas lielākajām būvkompānijām "Velve".

Investīcijas biroju kompleksa "Verde" attīstībā ir vairāk nekā 65 miljoni eiro. Uz šo brīdi par tās nomniekiem jau kļuvuši tādi uzņēmumi kā "Swisscom", "Decta", "KPMG Latvijā", "Swetch", "Merito Group", "Workland", "Enefit", "VIA SMS Group", "Veselības centrs 4" un citi. Ekskluzīvais "Verde" iznomāšanas un apsaimniekošanas partneris ir nekustamo īpašumu aģentūra "Colliers".

Pirmās ēkas būvniecība noslēdzās 2022. gada vasarā, bet otro ēku plānots atvērt pēc gada.