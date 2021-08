Mazumtirdzniecības cenas katru dienu dinamiski mainās lielam produktu skaitam ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā, turklāt tendence ir vērsta vēl lielāka dinamisma virzienā, ar ko nākotnē pircējiem būs jārēķinās. Līdz ar e-komercijas uzplaukumu un digitālās vides attīstību veikali var iedarbināt cenu veidošanas algoritmus, kas ņem vērā daudzus un dažādus faktorus. Tomēr vienlaikus cenu dinamismā slēpjas draudi, ka patērētāji noteiktās situācijās izmaiņas var nepieņemt. Portāls “Delfi Bizness” vērtē, kā cenu dinamiskās svārstības noteic datu un informācijas pieejamība, vai iedzīvotāji uz to kā problēmu ir norādījuši Patērētāju tiesību aizsardzības centram un pēc kuras nozares var vadīties, domājot par nākotnes tendencēm mazumtirdzniecības cenu veidošanā.

Pasaulē pandēmijas ietekmē ir novērots ievērojams e-komercijas pieaugums, kas palielināja tirgotāju interesi par digitālo kanālu attīstību. Līdzīgas tendences e-komercijā vērojamas arī Latvijā. Proti, 62% Latvijas iedzīvotāju kopš pandēmijas ir sākuši iepirkties biežāk, nekā to mēdza darīt pirms tam, secināts šā gada "Accenture" uzdevumā veiktajā SKDS pētījumā. Interesanti, ka vairāk nekā puse jeb 55% iedzīvotāju, kuri mēdz iepirkties internetā, uzskata, ka visiem (vai gandrīz visiem) veikaliem būtu jānodrošina iespēja preces iegādāties arī internetā. "Līdz ar to sagaidāms, ka arī pēc pandēmijas e-komercija būs nopietns tirdzniecības kanāls un cenu veidošana digitālajā vidē būs būtiska," teic "Accenture" IKT projektu izstrādes vadītājs Baltijā, tehniskais vadītājs un mākslīgā intelekta risinājumu arhitekts Staņislavs Hiļčuks.

Mainās dinamiski

Šobrīd cenas dinamiski mainās lielam produktu skaitam katru dienu, turklāt tas notiek arvien lielākā apmērā. "Arvien vairāk veikalu saslēdzas tiešsaistē ar dažādām piegādātāju noliktavām dažādās valstīs, kā arī daudzi veikali cenas koriģē atbilstoši konkurentu veikalu cenām, lai būtu konkurētspējīgāki," teic "Kurpirkt.lv" vadītājs Artis Upenieks. Viņš skaidro, ka viens faktors varētu būt valūtas kursa svārstības.