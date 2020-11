'Augstsprieguma tīklam' pievienota AS 'Latvijas elektriskie tīkli'

Noslēdzies Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas īpašuma tiesību reformas juridiskais process – pārvades tīkls jeb augstsprieguma elektropārvades līnijas, apakšstacijas un ar tiem saistītie nekustamie īpašumi ir nodoti Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) īpašumā, reorganizācijas rezultātā AST pievienojot līdzšinējo pārvades sistēmas aktīvu īpašnieku AS "Latvijas elektriskie tīkli" (LET). Attēlā: "Augstsprieguma tīkls" valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ieraksts par LET pievienošanu Uzņēmuma reģistrā veikts 25.novembrī. Reforma veikta atbilstoši Ministru kabineta lēmumam par elektroenerģijas pārvades sistēmas pārvaldības modeļa maiņu, tādējādi nodrošinot AST īpašumā elektroenerģijas pārvades sistēmas funkcionēšanai nepieciešamo infrastruktūru.

Kopš 2011. gada, kad Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm bija jāveic pārvades sistēmas operatoru nodalīšana no vēsturiskajiem energoapgādes monopoliem, pārvades sistēmas operatora funkcijas pilda AST, bet darbībai nepieciešamie aktīvi tika nomāti no LET. Reorganizācijas ietvaros AST pārņem arī visu LET mantu, saistības un tiesības. No enerģētikas politikas īstenošanas puses raugoties, šis ir racionāls solis pārvades sistēmas darbībā, tai skaitā arī elektroenerģijas tirgus attīstībā un turpmākā integrācijā ES, norāda AST.

"Esmu pārliecināts, ka pilnīga īpašumtiesību nodalīšanas modeļa ieviešana atstās pozitīvu iespaidu uz pārvades sistēmas operatora darbību. Aktīvu piederības maiņas rezultātā ir ievērojami pieaugusi AST bilances vērtība, pieaugs arī peļņas rādītāji, jo visa peļņa paliks AST rīcībā, vienlaikus ir mazināts administratīvais slogs. Arī no enerģētikas politikas īstenošanas puses raugoties, šis ir racionāls solis pārvades sistēmas darbībā, tai skaitā arī elektroenerģijas tirgus attīstībā un turpmākā integrācijā Eiropas Savienībā", norāda AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

2019. gadā AS "Latvijas elektriskie tīkli" apgrozīja 41,08 miljonus eiro un nopelnīja 9,49 miljonus eiro. Gada pārskatā publiskotā informācija rāda, ka uzņēmums pērn bijis darba devējs astoņiem darbiniekiem. "Latvijas elektriskie tīkli" 2019. gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksāja 19,49 miljonus eiro, tostarp 128,08 tūkstošus eiro valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās un 70,82 tūkstošus eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklī, liecina "Lursoft" dati. Reorganizācijas ceļā iegūstošā sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" 2019. gadā apgrozījusi 184,74 miljonus eiro, nopelnījusi 7,07 miljonus eiro un ar darba vietām nodrošinājusi 552 darbiniekus.