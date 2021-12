'Augstsprieguma tīkls': elektroapgāde tiek nodrošināta, bet situācija energosistēmā ir saspringta

Lielā sala izraisītais elektroenerģijas patēriņa pieaugums Baltijas un Skandināvijas valstīs kombinācijā ar termoelektrostaciju atslēgumiem remontu dēļ Latvijā, Lietuvā un Igaunijā izraisījis būtisku elektroenerģijas cenu pieaugumu, informē Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST).

Tādējādi 7. decembrī vidējā elektroenerģijas cena Baltijas valstīs un Somijā sasniedz 469,03 EUR/MWh, pīķa stundā palielinoties līdz pat 1000,07 EUR/MWh,

Lai gan situācija Skandināvijas un Baltijas energosistēmās ir saspringta, Latvijas elektroenerģijas jaudas rezervju apjoms ir pietiekams, lai nodrošinātu ikkatru patērētāju ar nepieciešamo elektroenerģijas apjomu.

Pirmdien, 6.decembrī Latvijā saražotās un patērētās elektroenerģijas apjoms bija līdzīgs.

"Baltijā augstais elektroenerģijas patēriņš un vienlaicīgi summāri ap 1300 MW termoelektrostaciju remonta atslēgumi Igaunijā, Latvijā un Lietuvā rada saspringtu elektroenerģijas balansa situāciju. Tomēr labi attīstītais pārvades tīkls nodrošina iztrūkstošās elektroenerģijas importu no Eiropas tirgus. Vienlaicīgi Baltijā kopumā ir pieejamas ap 800 MW avārijas ģenerācijas rezerves, kuru uzdevums ir kompensēt trūkstošos resursus lielas elektrostacijas vai starpsavienojuma zaudējuma gadījumā. Elektrostacijas Latvijā šajā laikā nodrošina valsts patēriņam nepieciešamo elektroenerģiju un pīķa stundās pat eksportē uz kaimiņvalstīm. Situācija ir saspringta, bet elektroapgāde ir stabila", norāda AST valdes loceklis Gatis Junghāns.

Baltijā pašlaik tiek saražots ap 58% no nepieciešamās elektroenerģijas, iztrūkstošo elektroenerģiju pamatā importējot no Eiropas tirgus un mazākā mērā no Krievijas. Pirmdien Baltijā elektroenerģijas pieprasījums pīķa stundā sasniedza ap 4900 MW, bet maksimālā ģenerācija sasniedza ap 3700 MW.

Atbilstoši elektroenerģijas ražotāju publicētajai informācijai, līdz decembra vidum pakāpeniski darbā atgriezīsies lielākā daļa no Baltijā remonta atslēgumos esošajām termoelektrostacijām, kas situāciju tirgū normalizēs.