'Augstsprieguma tīkls': No pērn pārdotās elektroenerģijas par 5,8% saņemti 'zaļās' izcelsmes apliecinājumi

Latvijā no pagājušajā gadā kopumā pārdotās elektroenerģijas par 5,8% ir saņemti izcelsmes apliecinājumi, ka enerģija ir ražota no atjaunojamajiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, aģentūru LETA informēja Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" pārstāvji.

Savukārt no neapliecinātās elektroenerģijas 15,18% bijis ar "zaļu" izcelsmi, 66,76% bija iegūta ar fosilajiem energoresursiem, bet kodolenerģijas īpatsvars Latvijā patērētās elektroenerģijas struktūrā bija 18,05%.

"Augstsprieguma tīkla" Datu analīzes daļas vadītājs Aigars Sīlis pauda, ka Latvija sāka izsniegt elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus tikai pagājušā gada nogalē - 1.decembrī.

"Šī gada pieredze rāda, ka process ir iekustējies, tirgotāji ir kļuvuši aktīvāki un arvien vairāk izmanto iespējas saviem klientiem apliecināt elektroenerģijas izcelsmi, jo to pieprasa klienti - gan uzņēmumi mārketinga aktivitāšu nolūkos, gan arī individuālie patērētāji, kas šādi vēlas mazināt savu personīgo ietekmi uz klimata pārmaiņām," skaidroja Sīlis.

Latvijas pārvades sistēmas operators aprēķinu par neapliecinātās enerģijas sastāvu kā izcelsmes apliecinājumu izdevējs par 2020.gadu pirmo reizi veica saskaņā Eiropas izcelsmes apliecinājumu izdevējiestāžu asociācijas prasībām.

"Augstsprieguma tīkls" atklāja, ka neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāvs raksturojams kā valstī gadā patērētās elektroenerģijas kopējā izcelsmes struktūra, kas neietver patērēto elektroenerģiju, par kuru izlietoti izcelsmes apliecinājumi. Aprēķina gaitā Latvijas neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāvā ietverta gan Latvijas ģenerācija, par kuru nav izsniegti izcelsmes apliecinājumi, gan no trešajām valstīm un no Eiropas importētā elektroenerģija, kurai nav apliecināts izcelsmes sastāvs. Papildus neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāvam noteikti arī to raksturojošie vides parametri - ogļskābās gāzes izmešu apjoms un radioaktīvie atkritumi.

Neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāva aprēķins ir nepieciešams, jo elektroenerģijas tirgotājiem nav pienākums gala lietotājiem piegādātās elektroenerģijas izcelsmes apliecināšanai pilnā mērā izmantot izcelsmes apliecinājumus. Savukārt atbilstoši Eiropas direktīvai, elektroenerģijas tirgotājiem saviem klientiem jāsniedz informācija produktu līmenī par patērētās elektroenerģijas izcelsmi, un 2020.gada nogalē "Augstsprieguma tīkls" tika noteikta kā institūcija, kas veic oficiālu neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāva aprēķinu. Neoficiālu neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāva aprēķinu un publicēšanu visām Eiropas valstīm veic Eiropas izcelsmes apliecinājumu izdevējiestāžu asociācija, balstoties uz "Eurostat" datiem.

"Augstsprieguma tīkls" aprēķinu veic sadarbībā ar Eiropas izcelsmes apliecinājumu izdevējiestāžu asociāciju, izmantojot uz izdoto apjomu bāzēto neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāva aprēķina metodi, kas izstrādāta Eiropas izcelsmes apliecinājumu izdevējiestāžu asociācijā un pārņemta "Augstsprieguma tīkls" izstrādātajā aprēķina metodikā.

"Augstsprieguma tīkls" ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi pārvades sistēmā. "Augstsprieguma tīkls" pieder valstij.

"Augstsprieguma tīkls" ir arī vienotās dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") lielākais akcionārs - kompānijai pieder 68,46% "Conexus" akciju.