'Augstsprieguma tīkls' sāk Eiropas standarta elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu izdošanu

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" no otrdienas, 1. decembra, pievienojies Eiropas vienotai Enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmai un turpmāk pēc elektroenerģijas ražotāja pieteikuma izdos elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu, kas kalpos kā pierādījums, ka elektroenerģija ir ražota no atjaunojamās enerģijas vai efektīvas koģenerācijas procesā, informēja uzņēmuma komunikācijas vadītāja Aija Ikstena.

Apliecinājumu sistēma nodrošinās iespēju Latvijas elektroenerģijas ražotājiem saņemt elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus un pārdot tos Latvijā vai Eiropas tirgū. Līdz šim Latvijā darbojas nacionālā izcelsmes apliecinājumu sistēma, kas ierobežoja iespēju pārdot Latvijā saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus ārpus valsts robežām.

"Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis Gatis Junghāns pauda, ka Latvijas integrācija vienotā Eiropas enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmā ir nozīmīgs notikums tiem elektroenerģijas piegādātājiem un patērētājiem, kuriem ir svarīgi iegūt drošu un starptautiski atzīta standarta apliecinājumu, ka patērētā elektroenerģija ir saražota no atjaunojamiem energoresursiem. Savukārt Latvijas elektroenerģijas ražotājiem, kas izmanto atjaunojamo enerģiju, turpmāk būs iespēja drošā un efektīvā veidā piekļūt plašam Eiropas tirgum, kurā pārdot izdotos elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus un gūt papildus peļņu.

Kompānijas pārstāvji atzīmēja, ka elektroenerģijas izcelsmes apliecinājums ir elektronisks dokuments, ko var nopirkt atsevišķi no elektroenerģijas un kuru iespējams nodot tālāk no viena īpašnieka citam, pēdējam izcelsmes apliecinājuma īpašniekam spējot pierādīt elektroenerģijas izcelsmi. Piemēram, ja elektroenerģijas patērētājs vēlas dokumentāli apliecināt, ka patērēt tikai no atjaunojamās enerģijas saražotu elektroenerģiju, patērētājs var pirkt elektroenerģiju tirgū un papildus iegādāties izcelsmes apliecinājumus, tādējādi apliecinot, ka patērē "zaļu" elektroenerģiju.

Lai ražotājs iegūtu saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumus un tiesības tos pārdot, ir nepieciešams veikt ražošanas vienības sertifikāciju, ko veiks neatkarīgs akreditēts auditors. Savukārt "Augstsprieguma tīkls" saskaņā ar noslēgto līgumu veiks saražotās elektroenerģijas uzskaiti un izcelsmes apliecinājumu izsniegšanu, ko ražotājs varēs vai nu pārdot citiem tirgus dalībniekiem, vai arī dzēst, apliecinot savas pārdotās elektroenerģijas izcelsmi gala patērētājam, sacīja "Augstsprieguma tīkls" pārstāvji.

"Augstsprieguma tīkls" ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi pārvades sistēmā. "Augstsprieguma tīkls" pieder valstij.