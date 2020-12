'Augstspriegumu tīkls' iegādājies 'Conexus' akcijas par 77 miljoniem eiro

AS "Augstspriegumu tīkls" iegādājies dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") akcijas no Krievijas valsts kontrolētā dabasgāzes koncerna "Gazprom" par 77 miljoniem eiro, liecina "Augstspriegumu tīkla" publiskotā informācija.

Kompānija informē, ka, izpildot Ministru kabineta 2020. gada 26. maija lēmu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu "Conexus" kapitāldaļu atsavināšanas darījumā, "Augstsprieguma tīkls" 2020. gada 21. jūlijā iegādājās papildu 34,1% "Conexus" akciju, palielinot līdzdalību "Conexus" kapitālā līdz 68,46%.

Publiskotā informācija atklāj, ka "Augstspriegumu tīkls" par "Conexus" akcijām "Gazprom" samaksājis lielāku summu nekā 2017. gada beigās tika samaksāts, iegādājoties līdzīgu "Conexus" akciju skaitu no SIA "Itera Latvija" un Vācijas enerģētikas koncerna "Uniper Ruhrgas International GmbH" ("Uniper").

2017. gada nogalē "Augstsprieguma tīkls" iegādājās kopumā 34,36% "Conexus" akciju par 57 394 971 eiro. Kompānijā gan neatklāja konkrētu summu, par cik iegādātas akcijas no "Itera Latvija", kurai piederēja 16,05% "Conexus" akciju, un "Uniper", kurai piederēja 18,31% "Conexus" akciju.

Pēc "Augstspriegumu tīkla" publiskotās informācijas, kopumā 68,46% "Conexus" akciju "Augstspriegumu tīkls" ir iegādājies par 134 394 971 eiro.

Jau vēstīts, ka 2019. gada 30. decembrī "Gazprom" izsolīja tai piederošo 34,1% "Conexus" akciju. Izsolē "Conexus" akciju paketes sākumcena bija 79 miljoni eiro, bet minimālā cena bija 70 miljoni eiro. Izsoles lejupejošais solis bija viens miljons eiro, bet augšupejošais solis - 500 000 eiro.

Ekonomikas ministrijā (EM) iepriekš skaidroja, ka Latvija šajā akciju izsolē nepiedalījās, taču izsolē tika atrasts potenciālais pircējs, jo šā gada sākumā atbilstoši Enerģētikas likuma prasībām "Gazprom" vērsās pie Latvijas valdības, lai noskaidrotu, vai Latvija izmantos akciju pirmpirkuma tiesības.

EM veica potenciālā darījuma izvērtējumu un secināja, ka kontroles iegūšana "Conexus" kapitālā atbilst valsts ilgtermiņa interesēm, tāpēc valdībai tika piedāvāts pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Pēc EM minētā, valsts "Conexus" akcijas no "Gazprom" iegādājusies par tādu summu, par kādu "Gazprom" tās izsolīja izsolē.

Tāpat ziņots, ka "Conexus" tika dibināta 2016. gadā reorganizācijas rezultātā, no "Latvijas gāzes" nodalot pārvades un uzglabāšanas darbības virzienus. Atbilstoši Enerģētikas likuma prasībām līdz 2017. gada beigām bija jānodrošina, lai "Conexus" akcionāri būtu ar ''Latvijas gāzes'' īpašniekiem nesaistītas personas. Šī prasība neatteicās uz finanšu investoru "Marguerite Fund", bet attiecās uz "Gazprom", "Itera Latvija" un "Uniper".

2017. gada 15. decembrī "Augstspriegumu tīkls" vienojās ar "Uniper" par tai piederošā 18,31% "Conexus" akciju iegādi, bet tā paša gada 27. decembrī tika noslēgts līgums par "Itera Latvija" piederošo akciju iegādi.

"Conexus" ir slēgta akciju sabiedrība. Kompānijas lielākais akcionārs ir valstij piederošais "Augstsprieguma tīkls" (68,46%), kamēr "Marguerite Fund" pieder 29,06% akciju.