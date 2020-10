Augustā Latvijas tūristu mītnēs apkalpoto viesu skaits sarucis par 23%

2020. gada augustā Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 300,2 tūkstoši ārvalstu un vietējo viesu, kas ir par 22,7% mazāk nekā 2019. gada augustā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Viesi tūristu mītnēs pavadīja 535,7 tūkstošus nakšu, kas ir par 27,6% mazāk, salīdzinot ar pagājušā gada augustu.

Beidzoties ārkārtas situācijai 10. jūnijā un lielai daļai tūristu mītņu atsākot un turpinot darbību, augustā viesu skaits saglabājās iepriekšējā mēneša līmenī – salīdzinot ar jūliju, tas palielinājies par 0,4%.

2020. gada augustā, salīdzinot ar pagājušā gada augustu, tūristu mītnēs apkalpoto Latvijas iedzīvotāju skaits pieaudzis par 15,3%, sasniedzot 143,7 tūkstošus. Vietējo iedzīvotāju pavadīto nakšu skaits bija 240 tūkstoši, par 9,3% vairāk.

2020.gada augustā tika apkalpoti 156,5 tūkstoši ārvalstu viesu, kas ir par 40,7% mazāk nekā 2019. gada augustā. To pavadīto nakšu skaits bija 295,7 tūkstoši – kritums par 43,1%. Visvairāk ārvalstu viesu uzņemts no Lietuvas (60,3 tūkst.), Igaunijas (40,7 tūkst.) un Somijas (16,4 tūkst.). Salīdzinot ar pagājušā gada augustu, divas reizes palielinājies viesu skaits no Igaunijas, kā arī ievērojami audzis viesu skaits no Lietuvas (par 88,1%) un Somijas (par 40,6%).

Pārskatu par tūristu mītņu darbību augustā iesniedza 97,8% respondentu, no kuriem 5,4% respondentu (2019. gada augustā – 2,4%) atbildēja, ka neveica darbību, kā iemeslu minot dīkstāvi, mītnes labiekārtošanas darbus vai remontu.