Augustā reģistrēts lielākais jaunu uzņēmumu skaits šogad

Šogad pirmajos astoņos mēnešos Latvijā reģistrēti 5775 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 7067, liecina "Lursoft" apkopotā informācija. Salīdzinājumam – 2020. gada pirmajos astoņos mēnešos bija reģistrēti 5973 jauni uzņēmumi, bet pērn šajā pašā periodā – 6230 uzņēmumi.

Augustā šogad reģistrēti 775 jauni uzņēmumi, kas ir lielāks jaunreģistrēto uzņēmumu skaits nekā pērn attiecīgajā periodā. Vienlaikus jānorāda, ka tas ir arī lielākais viena mēneša laikā reģistrēto uzņēmumu skaits mēnesī šogad. Vien par diviem jauniem uzņēmumiem vairāk šogad bijis martā.

Kopumā augustā jauni uzņēmumi reģistrēti 42 Latvijas pašvaldībās. Vienīgā pašvaldība, kurā augustā nav reģistrēts neviens jauns uzņēmums, ir Valkas novads. Lursoft apkopotā informācija atklāj, ka jauni uzņēmumi Valkas novada pašvaldības teritorijā nav reģistrēti arī jūlijā, savukārt kopumā kopš šī gada sākuma novada uzņēmumu pulkam pievienojušies 17 jauni uzņēmumi. Teju puse jeb 49,03% no visiem jaunajiem uzņēmumiem augustā, reģistrēti Rīgā. Otrs lielākais jauno uzņēmumu skaits pagājušajā mēnesī fiksēts Jūrmalā (31), aiz kuras seko Ogres novads (22), Mārupes novads (21), Ropažu novads (21) un Liepāja (21).

Augustā reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls uzrāda trešo augstāko rezultātu šogad. Vēl lielāks kopējais pamatkapitāls bijis vien šogad maijā (8,59 miljoni eiro) un jūlijā (7,9 miljoni eiro) reģistrētajiem uzņēmumiem. "Lursoft" aprēķinājis, ka aizvadītajā mēnesī reģistrēto uzņēmumu kopējais pamatkapitāls sasniedz 7,69 miljonus eiro.

Vairāk nekā 40% no šīs summas veido aizvadītajā mēnesī reģistrētā lielākā uzņēmuma – SIA "Zaķusalas krastmala 19" – pamatkapitāls. Augusta beigās reģistrētajam uzņēmumam ir seši dalībnieki, to vidū arī Eiropas Parlamenta deputāts Andris Ameriks (pieder 7% no jaunreģistrētā uzņēmuma kapitāldaļām), Irēna Pulkinena (19%), Henrijs Barševskis (9%), savukārt patiesie labuma guvēji ir Dzintars Gredzens, kurš savas daļas jaunreģistrētajā SIA "Zaķusalas krastmala 19" kontrolē caur SIA "Alkonams", un Jānis Lasmanis (skaistumkopšanas salonu "Kolonna" īpašnieka "Reho" vienīgais kapitāldaļu turētājs). SIA "Zaķusalas krastmala 19" reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls sasniedz 3,2 miljonus eiro.

Kā uzņēmuma juridiskā adrese norādīta Ģertrūdes iela 10 - 19, Rīga.

Otrs augustā reģistrētais uzņēmums, kura pamatkapitāls pārsniedz 1 miljonu eiro robežu, ir SIA "RTK". "Lursoft" dati atklāj, ka uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir Jurijs Ivanovs. Viņš arī iecelts par SIA "RTK" valdes locekli, savukārt valdes priekšsēdētāja amatu ieņem Igors Ivanovs. "Lursoft" izpētījis, ka drīz pēc dibināšanas SIA "RTK" pārņēmis Jurijam Ivanovam līdz šim piederējušās vairumtirdzniecības uzņēmuma SIA "REPA" kapitāldaļas.

Starp līderiem arī uzņēmumi ārpus galvaspilsētas

Augusta lielāko uzņēmumu TOP 10 sarakstā atrodami ne tikai vairāki uzņēmumi no Rīgas, bet arī no citiem Latvijas reģioniem. Piemēram, lielāko uzņēmumu saraksta trešajā vietā ar 454,50 tūkstošu eiro lielu pamatkapitālu ierindojies SIA "Smiltenes ESO". Uzņēmuma vienīgais kapitāldaļu turētājs ir elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas uzņēmums SIA "SM Energo", savukārt patiesais labuma guvējs – Edvīns Tankelsons.

"Lursoft" pieejamā informācija atklāj, ka Edvīnam Tankelsonam patiesā labuma guvēja statuss šobrīd reģistrēts kopumā 15 uzņēmumos, to vidū ir arī AS "A.C.B.", SIA "8 CBR" u.c. Augustā reģistrētā SIA "Smiltenes ESO" juridiskā adrese atrodas Rīgas ielā 16A, Smiltenē, kur reģistrēts vēl viens Edvīnam Tankelsonam piederošs uzņēmums SIA "CS Smiltene".

"Lursoft" izpētījis, ka teju pusei (48,9%) no visiem uzņēmumiem, kas reģistrēti augustā, to dalībniekiem jau bijusi iepriekšēja pieredze biznesā kā uzņēmumu daļu turētājiem. Absolūtais vairākums (87,61%) no visiem augustā reģistrēto uzņēmumu kapitāldaļu turētājiem ir no Latvijas, 19 gadījumos uzņēmuma dalībnieks ir no Krievijas, 10 – no Lietuvas un tikpat arī no Ukrainas. Jauni uzņēmumi ar Ukrainas kapitālu aizvadītajā mēnesī reģistrēti Rīgā, Jelgavas, Ādažu un Mārupes, Ogres novados.

Jauna SIA ar 10 centu pamatkapitālu

Augustā reģistrētas 679 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 89 individuālie komersanti, 4 ārvalstu komersantu filiāles un pa vienam individuālajam uzņēmumam, komandītsabiedrībai un zvejnieku saimniecībai.

Jānorāda, ka vairāk nekā puse no visām pagājušajā mēnesī reģistrētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību ir mazkapitāla, proti, to pamatkapitāla apjoms nesasniedz 2800 eiro. Lursoft dati atklāj, ka pagājušajā mēnesī Cēsīs reģistrēta arī sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras pamatkapitāls ir vien 10 centi. Tā ir Beatei Bikarai-Seržantei piederošā SIA "Betas konusnīca". Savulaik uzņēmējai piederējis IK "moderno preču veikaliņš "BB boutique"", kas 2017.gadā gan likvidēts.