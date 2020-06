Augustā Rīgā norisināsies mārketinga festivāls 'Marketing Shake'

Šā gada 6. augustā pasākumu un konferenču centrā "Fantadroms" norisināsies mārketinga un sabiedrisko attiecību profesionāļu festivāls "Marketing Shake", portālu "Delfi" informēja rīkotāji.

"Marketing Shake" festivālu nedrīkst palaist garām mārketinga speciālisti un vadītāji, PR, satura mārketinga un radošie guru. Pasākumā tiks gaidīti arī uzņēmumu vadītāji un spožu ideju autori, kā arī frīlanceri un citi radošo industriju pārstāvji, norāda rīkotāji.

Pasākumā vienuviet pulcēsies vairāk nekā 200 jomas profesionāļi.

Festivāla starplaikos būs iespēja uzrunāt lektorus un citus savas jomas pārstāvjus, kā arī dibināt kontaktus.

Reklāmists Ēriks Stendzenieks runās par to, kāds labums patērētājam no mārketinga kampaņas un kam tas vispār vajadzīgs. Ar praktiskiem piemēriem, kā uzņēmuma vadību iesaistīt mārketinga, komunikācijas un PR darbā, dalīsies Draugiem Group runasvīrs Jānis Palkavnieks. Par rebrendingu – ko tas nozīmē un kad nepieciešams, – runās TET mārketinga komunikācijas vadītāja Ieva Melbārde un WeAreDots mārketinga vadītāja Kristina Oļševska. Ar idejām, kā efektīvi analizēt kampaņu rezultātus, dalīsies HTTPool reģionālais vadītājs Arnis Ozols. Savukārt to, kā radīt efektīvu mārketinga, PR kampaņu digitālajā vidē mazbudžeta un bezbudžeta apstākļos, atklās Facebook reklāmas pasniedzējs Rihards Zeiļa un Top Media mārketinga un pārdošanas vadītājs Jānis Polis.

Festivāls notiks 6. augustā un to organizē "We Are Very". Tā vadītāja Zanda Lazda uzsver: "Mārketinga joma strauji mainās, tāpēc arī "Marketing Shake" tēmu loks šogad tiek būtiski paplašināts, pievēršoties gan aktuālajam mārketingā, gan sabiedrisko attiecību jautājumiem, kas mūsdienās būtībā ir divi nedalāmi virzieni."

Pasākuma biļešu tirdzniecība jau ir sākusies. Festivāls tiks demonstrēts arī tiešraidē.