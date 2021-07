Aukstā zupa, saldējums, ūdens – tirgotāju novērojumi par pircēju paradumiem karstos laikapstākļos

Latvijā jau ilgāku laiku turpinoties karstajiem laikapstākļiem, pārtikas veikalos ievērojami pieaudzis pieprasījums pēc saldējuma, ūdens un citiem vasarai raksturīgiem produktiem, atzinuši aģentūras "Leta" aptaujātie tirgotāji.

Mazumtirgotāja SIA "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītājs Juris Šleiers atzīmēja, ka gandrīz mēneša laikā kopš jūnija vidus, kad Latvijā sākās karstuma vilnis, iedzīvotāji ir ieviesuši būtiskas izmaiņas savos ikdienas pirkumos, fokusējoties uz dažādiem atvēsinošiem produktiem un aktivitātēm.

Kā liecina "Rimi Latvia" apkopotā informācija, nedēļās, kad gaisa temperatūra turas pie 30 grādu atzīmes, pircēji galvenokārt izvēlas veldzēties ar saldējumu un auksto zupu, pēc kuras pieprasījums audzis par 50%. Tāpat pircēji aktīvi iegādājoties peldkostīmus un ūdens izpriecām atbilstošas rotaļlietas bērniem. Savukārt ledus no veikalu plauktiem, pēc Šleiera teiktā, pazūd "zibens ātrumā".

No vasarai raksturīgajiem produktiem ievērojamu pārdošanas pieaugumu piedzīvojis saldējums. Salīdzinot ar citiem gada mēnešiem, tā pārdošanas apjomi "Rimi" veikalos auguši par 30%.

"Rimi Latvia" arī novērojis, ka vasarā cilvēki vairāk dod priekšroku svaigiem produktiem un savā ēdienkartē iekļauj veģetārus ēdienus. Karstajās nedēļās "Rimi" veikalu kulinārijas pieprasījumā dominē aukstā zupa un salāti. Pieprasījums pēc gatavās aukstās zupas ir audzis par 50%, vairākkārt auguši pārdošanas apjomi arī marinētajām bietēm un citām aukstās zupas sastāvdaļām.

Tāpat jūnijā un jūlija sākumā, salīdzinot ar tādu pašu periodu pērn, vērojams 13% liels pieaugums pārdošanas rādītājos attiecībā uz kefīriem ar veselīgām piedevām un vājpiena kefīriem. Tikmēr salātu sortimentā pieprasītākie ir svaigie lapu salāti, kurus salīdzinājumā ar pērnā gada vasaru pircēji iegādājas uz pusi biežāk.

Vienlaikus dažādu atspirdzinošo un bezalkoholisko dzērienu pieprasījums pēdējā mēneša laikā palielinājies par apmēram 50%. Savukārt alkoholisko dzērienu klāstā galvenokārt priekšroka tiek dota alum un vīniem.

Tikmēr SIA "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule atzina, ka izteikti karstā vasara atstāj iespaidu arī uz "Maxima" klientu lēmumiem, un ievērojami audzis pieprasījums pēc virknei karstam laikam raksturīgiem un veldzi remdējošiem produktiem.

Straujākais pieprasījuma pieaugums jūlijā bijis ledum, pēc kura pieprasījums, salīdzinot ar maiju, kāpis vairāk nekā trīs reizes. Pēc maza formāta saldējumiem pieprasījums palielinājies trīs reizes. Tāpat pieprasījums šajā mēnesī pieaudzis arī pēc arbūziem un melonēm.

Vēl jūlijā, salīdzinot ar maiju, piecas reizes audzis pieprasījums pēc pretinsektu līdzekļiem, kā arī aptuveni 2,2 reizes audzis bezalkoholiskā alus un sidra patēriņš.

"Priecē, ka cilvēki arī karstumā rūpējas par sabalansētu maltīti, savā pirkuma grozā liekot arī ievērojamu apjomu augļu, dārzeņu un ogu. Pirktākie dārzeņi jūlijā bijuši jaunie kartupeļi, lauku gurķi, aveņu tomāti, kā arī jaunie kāposti, kabači un burkāni. No augļiem un ogām iecienītākie bijuši arbūzi, saldie ķirši, nektarīni, aprikozes un melones," pastāstīja Dupate-Ugule.

Arī SIA "Elvi Latvija" komercdirektore Laila Vārtukapteine atzina, ka par to, ka Latvijā jau aptuveni mēnesi ir karsts un tveicīgs laiks, liecina ne vien termometru stabiņš aiz loga, bet arī pirkumu grozu saturs.

Salīdzinot ar mēnesi pirms tam, no jūnija vidus veikalos "Elvi" būtiski audzis pieprasījums gan pēc ūdens (+62%) un bezalkoholiskajiem dzērieniem (+43%), gan saldējuma (+72%) un ledus (2,8 reizes). Tāpat būtiski audzis pieprasījums pēc sauļošanās kosmētikas (+93%), bumbām (2,3 reizes), spēlēm un rotaļlietām (+21%), kā arī atpūtas un brīvā laika precēm (2,8 reizes).

"Pirkuma groza saturs vedina domāt, ka cilvēki daudz mazāk gatavo mājās, jo audzis pieprasījums pēc dažādiem konservētiem dārzeņiem, pusfabrikātiem," atzina Vārtukapteine, piebilstot, ka, piemēram, pēc "Elvi" kulinārijas produktiem pieprasījums kāpis par 29%.

Vienlaikus viņa atzīmēja, ka par spīti karstajam laikam Latvijā ir sākusies konservēšanas sezona – pieprasījums pēc cukura pieaudzis 16 reizes, bet etiķi pērk par 42% vairāk nekā maija beigās un jūnija sākumā.

Alkoholu saturošo dzērienu segmentā visvairāk pērk tieši vieglus, vasarai piemērotus dzērienus – sidru (+73%), vīnus un dzirkstošos vīnus (+36%), vermutu (+46%). Iecienīts ir arī bezalkoholiskais alus un vīns (+65%).

Veikalu tīkla "top!" mārketinga direktore un valdes locekle Ilze Priedīte atzina, ka gan jūnijā, gan jūlijā uz "top!" veikaliem pastiprināti tiek piegādāti dažādi dzērieni. It īpaši pieprasīts ir ūdens un minerālūdens, kas ir pirktākais no bezalkoholiskajiem dzērieniem – tas veido 40% īpatsvaru no visiem pārdotajiem bezalkoholiskajiem dzērieniem.

Pēc viņas teiktā, ūdens un minerālūdens pārdošanas apjoms, salīdzinot maiju ar jūniju, ir audzis par 50%.

Savukārt bezalkoholisko dzērienu kategorija, skatoties uz pārdoto apjomu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, augusi par 6%. Tostarp lielākais pieaugums ir enerģijas dzērieniem (+39%), ledus tējām (+20%), vitamīnu un sporta dzērieniem (+11%), limonādēm un tonikiem (+5%), kā arī ūdenim un minerālūdenim (+4%).

Saldējuma pieprasījums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apjoma ziņā pieaudzis par 5%. Salīdzinot šī gada maiju ar jūniju, apjoms ir dubultojies.

Jau vēstīts, ka Latvijā jau ilgāku laiku gaisa temperatūra saglabājas aptuveni +30 grādi.