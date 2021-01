Auto iepirkumos būs obligāti jāiegādājas noteikts skaits "zaļu" transportlīdzekļu, paredz ceturtdien valdībā atbalstītie grozījumi Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā.

Finanšu ministrijā (FM) skaidroja, ka likumprojektos ir paredzēts noteikt prasības, ka pasūtītājam katrā autotransporta līdzekļu iepirkumā un noteiktos pakalpojumu līgumos būs jāparedz noteikts procents "tīru" transportlīdzekļu.

Atbilstoši likumprojektam, "tīrs" autotransporta līdzeklis ir tāds, kura maksimālās izpūtēja emisijas ir mazākas nekā 50 oglekļa dioksīda izmešu daudzums gramos uz vienu kilometru.

Tādā veidā plānots nodrošināt, ka tiks sasniegti Eiropas Savienības (ES) direktīvā Latvijai noteiktie minimālie iepirkuma mērķrādītāji.

No direktīvas izriet, ka Latvijai no šā gada 2.augusta līdz 2025.gada 31.decembrim ir jānodrošina, ka 22% no visiem iepirktajiem pasažieru automobiļiem, vieglajam komerctransportam un autobusiem ar ietilpību līdz 22 sēdvietām, 8% no visiem iepirktajiem kravas automobiļiem un 35% no visiem iepirktajiem pilsētas autobusiem jābūt iepirktiem "tīriem", tostarp pusei no visiem "tīriem" pilsētas autobusiem, jāiepērk bezemisiju pilsētas autobusus.

Savukārt no 2026.gada 1.janvāra līdz 2030.gada 31.decembrim Latvijai noteiktie mērķi paredz, ka 22% mazas noslodzes transportlīdzekļiem, 9% kravas automobiļiem un 50% pilsētas autobusiem jābūt "tīriem", tostarp saglabājot nosacījumu, ka pusi no visiem "tīriem" pilsētas autobusiem, jāiepērk bezemisiju pilsētas autobusus.

Papildus likumprojektos paredzēts, ka ministrija kā attiecīgās valsts pārvaldes nozares vadošā iestāde vai pašvaldība ar lēmumu varēs noteikt, ka tā pati, tās padotības iestādes vai kapitālsabiedrības kā pasūtītāji varēs iepirkt mazāku procentu "tīru" transportlīdzekļu vai neiepirkt tos vispār.

"Šādā gadījumā tiks noteikts, ka ministrija vai pašvaldība ir atbildīga par to, ka tā nodrošina, ka tā pati, tās iestādes vai kapitālsabiedrības kā pasūtītāji kopā iepērk vismaz likumā noteikto procentu tīru transportlīdzekļu," skaidroja FM.

Gala lēmumu par likumu izmaiņām pieņems Saeima.