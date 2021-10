Auto tirdzniecība piedzīvo lielāko deficītu kopš PSRS sabrukuma

Vieglo auto tirgus septembrī piedzīvojis 7,6% kritumu salīdzinot ar 2020. gada augustu (1321 vienības pret 1429), ziņo biedrība "Auto asociācija".

Auto tirdzniecība šobrīd piedzīvo lielākos deficīta laikus kopš PSRS sabrukuma, kad pieprasījums būtiski pārsniedz piedāvājumu, auto tirgotāju noliktavas ir tukšas un kavējas gan noliktavas papildinājumi gan klientu pasūtītie auto, norāda asociācija.

Auto deficīts visvairāk ir ietekmējis tirgus līderus. Lai arī tie saglabā savas pozīcijas, taču to tirgus daļa ir visai ievērojami samazinājusies. Joprojām tirgus līderis ir "Toyota", kuras tirgus daļā no 20,36% 2020. gadā ir sarukusi uz 13,6% 2021. gadā. Tāds pats liktenis ir piemeklējis arī sekotājus. "VW" un "Škoda" tirgus daļa ir samazinājusies attiecīgi no 11,12% uz 7,95% un 14,25% uz 7,65% pret 2020. gadu. Lielā mērā tas saistīts ar to, ka šobrīd tirgus daļu nosaka automašīnu pieejamība noliktavās, kas ir daudziem ir visai ierobežota, lai neteiktu ka tādas nav, skaidro asociācija.

Iekšdedzes auto deficīts ir krietni uzlabojis elektroauto īpatsvaru kopējā statistikā. Septembrī reģistrēti 45 jauni elektroauto, kas veido 3,8% no visām septembrī pārdotajām jaunajām pasažieru automašīnām. Īpaši interesanta aina ir "premium" segmentā, kur elektroauto veido pat 23,9% no segmenta. Šajā ziņā tuvojamies ziemeļvalstu līmenim. Kopumā jaunu elektroauto tirgus ir audzis par 30,3% pret iepriekšējo gadu (301 pret 231).

Strauju kritumu piedzīvojis arī vieglā komerctransporta segments. Tas samazinājies par 10,1% pret 2020. gada septembri (1101 pret 1225). Savukārt kāpumu turpina smagā komerctransporta segments - 148% pret 2020. gada septembri un 165% pret šo pašu periodu gadā kopumā. Pamazām sāk noslēgties arī autobusu piegādes reģionālajiem pārvadātajiem. Septembri ir piegādāti vien 4 autobusi, kas joprojām ir 33% pieaugums attiecībā pret septembri pērn.

Deficīts jauno auto segmentā nodrošina pieaugumu lietoto auto segmentā, septembrī ievedot 5454 vienības, kas ir par 19% vairāk kā 2020. gada septembrī (4570).

Lietotu elektroauto tirgus turpina lielo izrāvienu ar 67 vienībām, kopumā tie veido visai ievērojamus 1,2% no kopējā lietoto auto importa. Šajā segmentā nemainīgi dominē "BMWi3" elektroauto, kuru īpatsvars sasniedz 50% no visiem ievestajiem elektroauto.

"Šobrīd tirgus ir deformēts pārtrūkušo piegāžu dēļ. Ir izveidojies deficīts, līdz ar to par galveno konkurences aspektu ir kļuvusi auto pieejamība. Tai pat laikā šī ir iespēja veicināt elektroauto ienākšanu tirgū," spriež "Auto asociācijas" prezidents Andris Kulbergs.