Autotransporta direkcijā sākta pieteikšanās komerciālo maršrutu apkalpošanai

Autotransporta direkcijā (ATD) sākta pieteikšanās komerciālo maršrutu apkalpošanai, pavēstīja ATD sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone.

Viņa informēja, ka ATD ceturtdien organizēja attālinātu sanāksmi ieinteresētajiem pārvadātājiem, lai detalizētāk informētu par kārtību, kā tiks nodrošināti komerciālie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem, un atbildētu uz pārvadātāju jautājumiem. Tādējādi jau no ceturtdienas pārvadātāji var pieteikties maršruta atļaujas saņemšanai.

Sanāksmē ATD iepazīstināja pārvadātājus ar komerciālo maršrutu ieviešanas plānu un detalizētāku kārtību, kā nodrošināt pasažieru pārvadājumus šajos maršrutos, kādiem kritērijiem jāizpildās, lai saņemtu maršruta atļauju un citiem jautājumiem.

Ar komerciālo maršrutu nodrošināšanu saistītie zaudējumi un izdevumi būs pārvadātāja pašrisks un tie no valsts vai pašvaldību budžeta netiks kompensēti. Šajos maršrutos pārvadātāji būs tiesīgi paši noteikt biļešu cenu un lojalitātes programmas.

Plānots, ka no šā gada 1. septembra pārvadājumi uz komerciāliem principiem tiks ieviesti maršrutā Rīga-Daugavpils, no 1. oktobra - maršrutā Rīga-Jaunķemeri, Rīga-Sloka, Rīga-Olaine un Rīga-Salaspils, savukārt no 2022. gada 1.janvāra - maršrutā Rīga-Jelgava, Rīga-Ogre un Rīga-Sigulda.

Pieteikties atļaujas saņemšanai pašreiz var uz jebkuru no minētajiem maršrutiem. Lai to saņemtu, pārvadātājam būs jāizpilda noteiktas prasības attiecībā uz pakalpojumu nodrošināšanās iesaistīto autobusu vecumu, aprīkojumu un citām prasībām. Maršruta atļauja tiks izsniegta uz trim gadiem.

Paredzēts, ka uz viena maršruta un/vai reisa apkalpošanu var pieteikties vairāki pārvadātāji. Savukārt, jā kādā maršrutā un/vai reisā pārvadātajiem nebūs intereses nodrošināt pasažieru pārvadājumus, bet iedzīvotājiem būs nepieciešamība nokļūt darbavietā, medicīnas vai izglītības iestādē vispārpieņemtajā darba laikā, ATD vērtēs iespēju konkrēto maršrutu un/vai reisu iekļaut dotētajā maršrutu segmentā.

Plānots, ka ATD izvērtēs iespēju valsts garantētā jeb dotētā sabiedriskā transporta kustības sarakstu pieskaņot komerciālo reisu grafikam, ja būs tāda nepieciešamība. Piemēram, lai pasažieri varētu pārsēsties no viena transporta citā un ērtāk nokļūt galamērķī, valsts dotētie autobusi pievedīs pasažierus līdz komerciālajiem maršrutiem. Tāpat, mainoties vilcienu kustības sarakstam, pārvadātāji varēs pieteikties uz jaunu komerciālā reisa izpildes laiku.

Tiklīdz ATD rīcībā būs informācija par pārvadātājiem, kas apkalpos maršrutus, un kustības saraksti, iedzīvotāju par to laikus tiks informēti.

ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.