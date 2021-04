'Aviation Crew Resources' apgrozījums pērn sarucis par 22%

2020. gadā AS "Aviation Crew Resources" apgrozīja 26,82 miljonus eiro, kas ir par 22,19% mazāk nekā gadu iepriekš. Finanšu gadu uzņēmums noslēdzis ar 664,83 tūkstošu eiro peļņu, vēsta "Lursoft" Klientu portfelis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aviācijas personāla ārpakalpojuma sniedzējs AS "Aviation Crew Resources" 2020. gadā demonstrēja spēju pielāgoties krasi mainīgajiem aviācijas tirgus apstākļiem. "2020. gada noteiktais mērķis nodrošināt pakāpenisku pilotu skaita pieaugumu strauji mainījās, kad Eiropā un pasaulē uzliesmoja Covid-19, kā rezultātā nodarbināto pilotu skaits tika samazināts. Pārskata periodā kopējais pilotu skaits samazinājās no 398 pilotiem 2020. gada marta sākumā līdz 200 pilotiem gada beigās," teikts AS "Aviation Crew Resources" vadības ziņojumā.

AS "Aviation Crew Resources" plāno attīstīt pilotu nomas pakalpojumus AS "Air Baltic Corporation" meitas uzņēmumam SIA "Air Baltic Training". Tā kā Covid-19 ietekmē ir samazinājies pieprasījums pēc pilotiem, plāns piedāvāt pilotu nomas pakalpojumus citām kompānijām pārcelts uz 2022. gada sākumu.

Šogad janvārī AS "Air Baltic Training" pamatkapitāls samazināts no 127,83 tūkstošiem eiro līdz 123,23 tūkstošiem eiro. Gada pārskata parakstīšanas brīdī AS "Air Baltic Corporation" pieder 97% AS "Air Baltic Training" akciju.