Azartspēļu uzņēmums 'Joker Ltd' 2019. gadā nopelnījis 12 miljonus eiro

SIA "Joker Ltd" 2019. gadā kāpinājusi apgrozījumu par 8,2%, rādītājam sasniedzot 46,8 miljonus eiro, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis. Pagājušo gadu uzņēmums noslēdzis ar 12,22 miljonu eiro peļņu.

Pārskata gadā "Joker Ltd" guvis ieņēmumus 76 struktūrvienībās, tostarp gan Latvijā, gan Lietuvā. Lielākā ieņēmumu gūšanas vieta pēc ģeogrāfiskā sadalījuma bija Rīga, kas deva 31% no uzņēmuma kopējā apgrozījuma. Nākošās lielākās pilsētas ieņēmumu ģenerēšanas ziņā bija Liepāja, Daugavpils un Jelgava.

"Joker Ltd" pamatdarbības veids ir azartspēļu, bāru darbība, sava nekustamā īpašuma iznomāšana un apsaimniekošana, kā arī sporta un atpūtas pakalpojumu sniegšana. 90% no uzņēmuma apgrozījuma 2019. gadā nodrošinājuši ieņēmumi no azartspēlēm. "Šī sektora īpatsvaram ir tendence pieaugt, attīstoties interneta azartspēlēm un totalizatoram, kas azartspēļu tirgū atpazīstami ar zīmolu "Synottip"," SIA "Joker Ltd" vadības ziņojumā.

Šogad uzņēmuma galvenais izaicinājums būs Covid-19 radīto ekonomisko seku pārvarēšana. Pašlaik tā pamatdarbība, pēc nepilnu trīs mēnešu apturēšanas, ir atjaunota.

Pagājušajā gadā "Joker Ltd" nodarbinājis 508 strādājošos un nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 12,25 miljonus eiro. "Lursoft" pieejamā informācija liecina, ka uzņēmuma darbiniekiem kopš aprīļa vairākkārt izmaksāti pabalsti par dīkstāvi.

1995. gadā dibinātās SIA "Joker Ltd" pamatkapitāls ir 1,63 miljoni eiro, un tās patiesie labuma guvēji ir lietuvietis Roms Gailevičus (Romas Gailevicius) un čehs Ivo Valenta.