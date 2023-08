Babītē par 8 miljoniem eiro pārbūvēs Rīgas apvedceļa posmu

Mārupes novada Babītes pagastā sāk pārbūvēt Rīgas apvedceļu (Salaspils–Babīte) (A5) posmā no Rīgas robežas līdz pārvadam pār Jūrmalas šoseju (A10), informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Būvdarbus veic SIA "Vianova" par līgumcenu 8 029 713,08 eiro (ar PVN), būvuzraudzību nodrošina AS "Ceļu inženieri". Pārbūves projekta autors ir SIA "Vertex projekti".

2,6 kilometru garajā posmā pārbūvēs abas brauktuves, būvdarbi turpināsies līdz 2024. gada septembrim, un autobraucējiem šajā laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

Patlaban rit sagatavošanās darbi un posmā noteikts ātruma ierobežojums 50 km/h un 70 km/h. Sākoties būvdarbiem, satiksmi abos virzienos organizēs pa vienu brauktuvi.

Abās brauktuvēs pārbūvēs ceļa segas konstrukciju un ieklās asfaltbetonu trīs kārtās. Pārbūvētās ceļa segas kalpošanas laiks būs 20 gadu. Atjaunos arī pārvadu pār dzelzceļu, divlīmeņu satiksmes mezglā ar Jūrmalas šoseju (A10) izbūvēs uzbērumu un nobraukšanas joslu no A5 virzienā uz Jūrmalu.

Lai uzlabotu satiksmes drošību, veicot pārbūvi, tiks slēgts autoceļu A5, Babītes stacija–Vārnukrogs (V10) un Mēness ielas krustojums, līdz ar to no autoceļa A5 uz V10 un Mēness ielu būs iespējams tikai labais pagrieziens. Lai nodrošinātu iespēju nogriezties vajadzīgajā virzienā, 200 m attālumā no šī krustojuma uz autoceļa A5 izbūvēs apgriešanās vietu.

Kā zināms, kreisais pagrieziens ir viens no bīstamākajiem manevriem satiksmē, tāpēc uz valsts galvenajiem ceļiem tie pakāpeniski tiek slēgti, uzsver VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Savukārt autoceļu A5, Imanta–Babīte (V20) un Jūrmalas gatves (V10) krustojumā izbūvēs rotācijas apli. Krustojuma pārbūves laikā satiksme būs novirzīta pa apbraucamo ceļu.

Posmā esošās ietves pārbūvēs, savienojot tās ar 2020. gadā izbūvēto gājēju un velosipēdu infrastruktūru gar autoceļu A5 un V20.

Neregulēto gājēju pāreju pie Kleistu ielas aprīkos ar speciālo apgaismojumu, un regulētajai pārejai pār autoceļu A5 atjaunos aprīkojumu. Lai ierobežotu gājēju pārvietošanos pāri autoceļam ārpus gājēju pārejām, autoceļa A5 sadalošajā joslā Babītes posmā uzstādīs gājēju žogu.

Posmā atjaunos sabiedriskā transporta pieturvietas. Darbu ietvaros sakārtos arī ūdens atvadi – raks sāngrāvjus, izbūvēs un atjaunos caurtekas, izbūvēs lietus kanalizāciju. Paredzēts likvidēt 11 kokus, ciršanai saņemta Mārupes novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes atļauja.