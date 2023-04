'BaltCap' kļūs par 'HansaMatrix' lielāko akcionāru

Baltijas privātā kapitāla fondu pārvaldnieks "BaltCap" ar sava uzņēmuma "Emsco" starpniecību kļūs par lielāko augsto tehnoloģiju uzņēmuma "HansaMatrix" akcionāru. "BaltCap" ir noslēdzis brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu un iegādāsies 93,1% "HansaMatrix" akciju.

"BaltCap" investīciju direktors Juris Pārups teic, ka rezultāti apliecina, ka investoru ieskatā piedāvātā cena par akciju atspoguļo uzņēmuma vērtību. "Jaunā īpašnieku struktūra ļaus "HansaMatrix" labāk piesaistīt papildu kapitālu, lai efektīvi izmantotu uzņēmuma turpmāko izaugsmes potenciālu un tādējādi arī palīdzētu veicināt Baltijas valstu ekonomiku," viņš uzsver.

Tā kā SIA "Emsco" ir izdevies iegādāties vairāk nekā 90% HansaMatrix balsstiesīgo akciju, saskaņā ar Akciju atpirkšanas likumu, ir tiesības atpirkt "HansaMatrix" akcijas no pārējiem akcionāriem bez viņu piekrišanas. "SIA Emsco plāno īstenot šīs likumā noteiktās tiesības," atklāj Pārups.

"BaltCap" tuvākajā laikā plāno sasaukt "HansaMatrix" akcionāru sapulci, lai ierosinātu "HansaMatrix" izslēgšanu no regulētā tirgus. Pārups komentē: ""HansaMatrix" izslēgšana no biržas ļaus mums koncentrēties uz uzņēmuma ilgtermiņa attīstību. Tā ir pasaulē ierasta prakse, ka uzņēmumi noteiktos attīstības posmos ienāk akciju tirgū un, līdzīgi, iziet no tā, mainoties tirgus apstākļiem."

"BaltCap" piedāvājums bija spēkā 30 dienas – no 2023. gada 2. marta līdz 31. martam. Brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma cena bija 8,50 eiro par akciju, kas bija 22% augstāka nekā 2022. gada beigās un 12% lielāka nekā 2023. gada 16. februārī, tirdzniecības dienas beigās pirms paziņojuma par nodomu izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu.

2022. gada novembrī Latvijas Konkurences padome pieņēma lēmumu atļaut "BaltCap" uzņēmumam "Emsco" iegādāties "HansaMatrix".

"BaltCap" ir liels un pieredzējis privātā kapitāla investors Baltijas valstīs. Tam ir četras ieguldījumu stratēģijas: uzņēmumu izpirkuma darījumi, izaugsme, infrastruktūra un iespējkapitāls. Kopš 1995. gada "BaltCap" ir investējis vairāk nekā 100 dažādu nozaru uzņēmumos un piesaistījis kopējo kapitālu vairāk nekā 700 miljoni eiro apmērā. Tas ir pārstāvēts visās trijās Baltijas valstīs.

SIA "Emsco" ir kapitālsabiedrība, ko BaltCap izveidoja brīvprātīgā akciju atpirkšanas procesa īstenošanai.