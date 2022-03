'Baltic Green Fund' saņēmis 18 miljonu eiro aizdevumu meža portfeļa paplašināšanai

Stiprinot savas pozīcijas Baltijas tirgū, "I Asset Management" pārvaldītais ilgtspējīgas mežsaimniecības fonds "Baltic Green Fund" saņēmis 18 miljonu eiro aizdevumu no bankas "Citadele", kas izmantots, lai paplašinātu savu meža portfeli Latvijas teritorijā, informē bankas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Baltic Green Fund" mežsaimniecības nozarē strādā kopš 2019. gada un, nodarbojoties ar ilgtspējīgu mežu audzēšanu un stādīšanu, spējis piesaistīt institucionālo investoru uzticību. Pateicoties piesaistītajam finansējumam no Citadeles, pārvaldāmo īpašumu apjoms pieaugs līdz 15 000 hektāru plašas mežsaimniecības Baltijas valstīs, no kurām vairāk kā 13 000 hektāru platībā tiek audzētas tieši Latvijā.

Fonda galvenais mērķis ir stiprināt savu portfeli ar mežiem, kuriem ir liels bioloģiskās izaugsmes potenciāls un kuri atbilst FCS starptautiskajiem ilgtspējīgas mežsaimniecības standartiem, kas nozīmē, ka mežu īpašniekiem jāievēro īpaši noteikumi attiecībā uz komercdarbības ierobežošanu, koku izciršanas apjomiem un citiem parametriem.

"Esam gandarīti par to, ka šis darījums ļaus "Baltic Green Fund" paplašināt savu mežu portfeli Baltijā, pārsniedzot 15 000 hektāru. Mēs turpinām sekot ilgtspējīgas mežsaimniecības stratēģijai, veidojot mežus mums pieejamajās teritorijās un cenšoties maksimizēt bioloģiskās izaugsmes potenciālu," atklāj "Baltic Green Fund" pārvaldnieks Dzintars Salavs. "Šis darījums ļaus mūsu pārvaldītajam fondam ne tikai būt aktīvam spēlētājam mežu iegādes tirgū, bet arī nostiprināt savas pozīcijas kā vieniem no ilgtspējīgas mežsaimniecības līderiem Baltijā. Šeit gan neplānojam apstāties – tuvāko piecu gadu laikā vēlamies sasniegt ambiciozus mērķus, lai pārvaldītu vienu no lielākajiem ilgtspējīgas mežsaimniecības fondiem šajā reģionā."

"Kopš fonda izveidošanas esam bijuši pārliecināti, ka ilgtspējīgas pārvaldības principu ieviešana mežsaimniecībā palīdzēs sadarboties ar jaudīgiem partneriem – mums ne tikai izdevies piesaistīt institucionālos investorus Baltijas pensijas fondu izskatā, bet arī vienu no vadošajām bankām – Citadeli, kuras līdzfinansējums palīdzējis realizēt lielākos mežu iegādes darījumus. Ar uzticamu finanšu partneri varam realizēt savus mērķus un plānot savu nākotni ilgtermiņā," teic Simonas Jurgionis, "I Asset Management" valdes loceklis un "Baltic Green Fund" investīciju direktors.

"Mežsaimniecība tradicionāli bijusi viens no spēcīgākajiem rūpniecības sektoriem visā Baltijā. Mežsaimniecības nozare attīstās straujiem soļiem, nodrošinot arvien jaunus pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. Citadele bija pirmais "Baltic Green Fund" finansējuma partneris 2020. gadā, un esam gandarīti turpināt sadarbību arī šogad. Aktīvā meža apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar augstākajiem ilgtspējas un mežsaimniecības nozares standartiem. "Baltic Green Fund" apsaimniekotajos mežos tiek strikti ievērotas visas FSC prasības, un desmit gados tiks palielināta meža biomasa par vairāk nekā 50 %, atstājot pozitīvu CO2 pēdas nospiedumu," teic Vaidas Žagūnis, Citadeles korporatīvo klientu pārvaldības vadītājs Baltijā, valdes loceklis.