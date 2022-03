'Baltic RE Group' iegādājusies kādreizējā 'Rīgas melnā balzama' un 'Rīgas rauga' rūpnīcas ēku

Nekustamā īpašuma attīstītājs AS "Baltic RE Group" no "Orkla Eiendom" iegādājies vēsturisko "Rīgas melnā balzama" un AS "Rīgas raugs" rūpnīcu Pulkveža Brieža ielā 27, Rīgā, informē attīstītāja pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzņēmums darījuma summu neatklāj.

Teritorijā, kuras platība ir vairāk nekā 1,5 hektāru, atrodas vairākas ēkas kopumā 17 000 kvadrātmetru platībā, tostarp īpašumā ir piecstāvu rūpnīcas ēka.

"Baltic RE Group" dibinātājs un izpilddirektors Džovanni dalla Dzonka norāda, ka vecā rūpnīca labi iekļaujas jaunajā rajonā ap Skanstes ielu, kur top Rīgas darījumu un biznesa centrs.

Minētā ēka celta 1847. gadā pēc projekta, kura izstrādē iesaistījās tādi arhitekti kā Gustavs Vinklers, Karls Felsko un Vilhelms Bokslafs. Ēkā Alberts Volfšmits izveidoja "Volfšmita degvīna un rauga fabriku", un šajā ēkā tika sākta "Rīgas melnā balzama" ražošana.

Pēckara laikā rūpnīca pilnībā pārgāja uz rauga ražošanu, un darbojās visus padomju varas gadus. 2008.gada vasarā rauga ražošana tika pārtraukta un rūpnīca tika slēgta.

"Baltic RE Group" darījumā konsultēja zvērinātu advokātu birojs "Ecovis Convents", savukārt pārdevēju - zvērinātu advokātu birojs "Ellex Kļaviņš".

Kopš 2008. gada "Baltic RE Group" iegulda Baltijā, un uzņēmuma darbības modelis paredz vēsturisku ēku iegādi aktīvākajās tirdzniecības ielās un stratēģiski nozīmīgos punktos un šo namu renovācijas darbus, pēc tam iznomājot telpas maksātspējīgiem nomniekiem.

2020. gadā "Baltic RE Group" strādāja ar 779 432 eiro apgrozījumu un cieta 278 296 eiro zaudējumus. "Baltic RE Group" reģistrēta 2013.gadā, un tās pamatkapitāls ir 29 miljoni eiro.