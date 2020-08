'Balticom' pērn pieaudzis apgrozījums līdz 8,9 miljoniem eiro

Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs AS "Balticom" 2019. gadā apgrozījis 8,88 miljonus eiro, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies par 10,62%. Kā norāda uzņēmuma vadība, apgrozījuma palielinājumu veicinājusi dažādu veidu reklāmas akciju izmantošana, kā arī nepārtraukta pārklājuma zonu paplašināšana, datu un televīzijas pārraides tīklu modernizācija, kas paplašināja klientu loku. Finanšu gadu "Balticom" noslēdzis ar 620,6 tūkstošu eiro peļņu, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Kopš pagājušā gada aprīļa AS "Balticom" nodrošina IT infrastruktūras darbību vienā no lielākajiem tirdzniecības centriem – "Akropole". Tāpat arī uzņēmums kļuvis par divu zīmolu – "Ruckus" un "Fortinet" – oficiālo pārstāvi. Stāstot par pagājušā gada darbību, "Balticom" vadība skaidro, ka pērn veikta aptuveni 650 objektu modernizācija. Kopumā uzņēmumam, pateicoties uzlabošanas darbiem un mārketinga aktivitātēm, izdevies palielināt televīzijas, interneta un telefonijas pakalpojumu lietotāju skaitu par 6%.

2020. gadam "Balticom" izvirzījis mērķi veikt vēl 600 objektu modernizāciju, pabeigt serveru parka modernizāciju, izbūvēt kabeļus līdz vairākām jaunbūvēm, biznesa un tirdzniecības centriem, kas uzņēmumam ļautu palielināt apgrozījumu par 9%.

AS "Balticom" 2019. gadā ar darba vietām nodrošināja 174 darbiniekus.

Pagājušajā gadā "Balticom" nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 2,89 miljonus eiro, tostarp 986,94 tūkstošus eiro – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās, bet 621,90 tūkstošu eiro – iedzīvotāju ienākuma nodoklī.

AS "Balticom" patiesie labuma guvēji ir Tatjana Smirnova un Genādijs Smirnovs.