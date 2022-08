Baltijā attālinātajam darbam visbiežāk algo speciālistus no Apvienotās Karalistes, Kanādas un ASV

Šī gada pirmajos sešos mēnešos visā pasaulē, tostarp Baltijas valstīs, strauji audzis attālināti darbā pieņemto speciālistu skaits – vidēji par 145%, liecina attālinātas darbinieku nolīgšanas platformas "Deel" dati.

Igaunijā attālināti darbā pieņemto skaits palielinājies par 213%, bet Latvijā, kopš "Deel" ienākšanas šī gada februārī, platformas pakalpojumu intensitāte augusi par 20–30% mēnesī.

Kopumā apkopoti dati par vairāk nekā 100 tūkst. darbinieku līgumiem. Visbiežāk attālināti tiek meklēti un nolīgti darbinieki tādās amata pozīcijās kā datu analītiķis, produktu dizainers, programmētājs, programmatūras inženieris, klientu pieredzes menedžeris u.tml.

Latvijā ar "Deel" starpniecību pēdējos mēnešos visstraujāk – par 120% – audzis Apvienotajā Karalistē noalgoto attālināto darbinieku skaits: galvenokārt statistikas datu analītiķi un produktu dizaineri, kā arī plaša spektra programmētāji. Visbiežāk – 70% gadījumu tiek pieņemti gados jauni speciālisti līdz 34 gadu vecumam.

"Šogad Tartu Universitātes Lietišķo sociālo pētījumu centra veiktā Igaunijas uzņēmēju aptauja atklāja, ka ir vairāki iemesli, kāpēc Igaunijas uzņēmēji starptautisko attālināto darbu uzskata par svarīgu, un lielākoties viņu atziņas ir attiecināmas arī uz Latviju un Lietuvu. Proti, Baltijas valstīs trūkst speciālistu ar specifiskām prasmēm, tomēr iespēja, ka šādi speciālisti no ārvalstīm varētu pārcelties uz dzīvi Baltijā, ir maz ticama, un tādā gadījumā starptautisks attālinātais darbs ir vienīgais veids, kā piesaistīt nepieciešamo darbaspēku. Labs speciālists globālās konkurences apstākļos var izvēlēties darba devēju no jebkuras valsts, tādējādi attālinātais darbs ir būtisks rīks, kas risina augsti kvalificēta darbaspēka trūkumu atsevišķās profesijās, bet jo īpaši IT sektorā," skaidro "Deel" paplašināšanās vadītāja Austrumu un Centrālajā Eiropā Līna Lāsa (Liina Laas).

Baltijas reģionā attālinātas darbinieku nolīgšanas popularitāte īpaši strauji aug Igaunijā, kur vislielākā izaugsme vērojama speciālistu rekrutēšanā no Apvienotās Karalistes un Kanādas (kāpums attiecīgi par 186% un 180%). Savukārt Lietuvā par 153% audzis ASV nolīgto darbinieku skaits. Līdzīgi kā Latvijā, arī pārējās Baltijas valstīs uzņēmēji atraduši galvenokārt gados jaunus darbiniekus ar IT sektoru saistītās jomās.

Kopumā visā pasaulē šobrīd visaktīvāk tiek algoti speciālisti no Āzijas valstīm – Filipīnām, Indijas, Pakistānas, bet visstraujāko izaugsmi par 325% pēdējos sešos mēnešos piedzīvojusi Kirgizstāna, un visbiežāk šajās valstīs tiek meklēti programmatūras inženieri, statistikas datu analītiķi un radošo risinājumu speciālisti.

"Deel" ir starptautisks līgumu slēgšanas un norēķinu risinājums, kas palīdz uzņēmumiem pieņemt darbā ikvienu un jebkurā vietā pasaulē. "Deel" 2019. gadā dibinājuši Alekss Buazizs (Alex Bouaziz) un Šuo Vana (Shuo Wang), un tas ir pilnībā attālināti strādājošs uzņēmums ar darbiniekiem visā pasaulē.