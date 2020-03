Baltijā lielākajā komunikācijas nozares konkursā triumfē 'Golin Riga'

Baltijas komunikācijas nozares konkursā "Mi:t&Links. Baltic Communication Awards 2020" galveno balvu un Latvijas gada aģentūras titulu ieguvusi komunikācijas aģentūra "Golin Riga", saņemot astoņas balvas septiņās konkursa kategorijās.

Par labāko darbu kategorijā "Iekšējā komunikācija" žūrija atzina "Golin Riga" veidoto kampaņu "Spēks ir bumbās". Otro vietu šajā kategorijā ieguva "Tet" veidotā kampaņa "Paldies, "Lattelecom"! Laiks "Tet"", bet trešo vietu ieguva "Latvenergo" veidotā kampaņa "SmartEnergo by "Latvenergo"". Arī par labāko valsts (publiskā) sektora kampaņu žūrija atzina "Golin Riga" un "McCann Riga" veidoto kampaņu "Vari priekšā. Vari arī aizmugurē". Šajā kategorijā otrajā vietā žūrijas vērtējumā ierindojās "Repute" veidotā Aizsardzības un drošības tematikai veltītā ziņu portāla "Sargs.lv" atklāšanas kampaņa, savukārt trešo vietu ieguva aģentūras "P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības" kampaņa "Ballējam izguļam".

Kategorijā "Krīzes un problēmjautājumu vadība" žūrija par labāko atzina "Ogilvy PR & Influence" veidoto "Gjensidige Latvija" iekšējās televīzijas šovu "J-TV", otrajā vietā ierindojās "Golin Riga" kampaņa "Pārvērt krīzi par iespēju", bet aģentūras "Ogilvy PR & Influence" veidotā kampaņa "Ceļš uz pasaulē lielāko šovu - Latvija Expo 2020 Dubajā" ierindojās trešajā vietā. Savukārt kategorijā "Korporatīvā ilgtspēja un atbildība" par labāko atzīta aģentūra "Ogilvy PR & Influence" ar dzelzceļa drošības kampaņu "Dziesmu iemācies - no vilciena izglābies". Otrā vieta piešķirta "Golin Riga" kampaņai "Spēks ir bumbās", bet trešā vieta - "Komunikācijas aģentūras" veidotajai kampaņai "Izveidosim Latvijas jauniešu pirmo netiķeti!".

Labākā sociālā kampaņa žūrijas vērtējumā bija Lietuvas aģentūras "Autoriai" kampaņa "Tā ir tikai lelle!" Otrajā vietā ierindojās aģentūras "Mediju tilts" kampaņa "Neļauj gripai sevi noķert", savukārt trešā vietā - "Komunikācijas aģentūras" kampaņa "Izveidosim Latvijas jauniešu pirmo netiķeti!". Tikmēr labākais pasākuma sabiedrisko attiecību risinājums bija mūzikas festivāla "Rīga Jūrmala" kampaņa "Mūzikas festivāls "Rīga Jūrmala" - mūzika ir mūsu dabā!". Otrs labākais risinājums žūrijas vērtējumā bija starptautiskās lidostas "Rīga" kampaņa "Gatves deja uz lidostas "Rīga" skrejceļa", bet trešā vieta piešķirta aģentūrai "MRS grupa" par kampaņu "Digitālais vilciens darbam no jebkuras vietas".

Digitālās komunikācijas kategorijā par labāko atzīta aģentūras "Nords Event Communications" kampaņa "Atbilde Londonai". Savukārt otro vietu ieguva Lietuvas aģentūra "Fabula Hill+Knowlton Strategies" ar Eiropas Parlamenta 2019.gada vēlēšanu kampaņu "Neesi dīvāna kartupelis", bet trešajā vietā ierindota aģentūras "ERDA Group" kampaņa "Karjeras gadatirgus tiešsaistē". Par labāko sponsorēšanas kampaņu atzīta aģentūras "Repute" un "Bite" kampaņa "Iekod pirkstā, pirms heito onlainā!", otrajā vietā ierindota aģentūras "Repute" un "Bite" kampaņa "Bite - Latvijas hokeja valstsvienību lielfans", bet trešo vietu ieguva "Deep White" kampaņa ""Stenders" vēl veiksmi".

Kategorijā "Korporatīvā komunikācija" par labāko atzīta "McCANN Rīga" kampaņa "Gudrs bērns saņem kāpostu". Otrajā vietā ierindota "New Black" kampaņa "Ļauj piederīgajiem dzīvot pēc tam, kad esat miris. "Aizsargā nākotni" - kampaņa, kas šokēja sabiedrību", savukārt trešajā vietā ierindota Lietuvas aģentūras "Truth" kampaņa "Mēs visi esam cilvēki". Lobisma jeb publisko attiecību kategorijā pirmo vietu ieguva aģentūras "VA Government" kampaņa "Saki jā! depozītam", otro vietu - "Golin Riga" kampaņa "Pārvērt krīzi par iespēju", savukārt trešo vietu - "Golin Riga" kampaņa "Dzīvesspriedums".

Kategorijā "Patērētāju attiecības" par uzvarētāju atzīta aģentūra "Deep White" ar kampaņu "Dvēseļu putenis: stāsts, kas jāzina ikvienam", bet otro vietu ieguva "Golin Riga" kampaņa "Latvijas graudu spēks: ar ciemakukuli pie savējiem", kamēr trešajā vietā ierindojās "NORD DDB Riga", "MM&A|Hill+Knowlton Strategies" un "Air Baltic Corporation" kopīgā kampaņa "The (air)Baltic Way". Savukārt kategorijā "Bez budžeta" uzvarējusi Lietuvas pilsētas Alītas mēra komunikācijas padomnieku kampaņa "No nulles līdz varonim: kā nesadegt lielākajā ugunsgrēkā Lietuvā". Otrajā vietā ierindojās aģentūra "Suns ar misiju" ar kampaņu "Acis iet skolā", bet trešajā - "Golin Riga" kampaņa "Izvēles slazdā".

Kategorijā "Starptautiskā komunikācija" pirmo vietu ieguvusi "NORD DDB Riga", "MM&A|Hill+Knowlton Strategies" un "Air Baltic Corporation" kopīgā kampaņa "The (air)Baltic Way", otrajā vietā ierindota Igaunijas aģentūras "Miltton New Nordics" kampaņa "Salv atklāšana", bet trešajā vietā - "Miltton New Nordics" projekts "Tour de Digital Wonderland". Par labāko darba devēja tēla veidošanas kampaņu žūrija atzina "TBWA\Latvija" veidoto "JAVA vs.NET personāla atlases kampaņu". Otro vietu šajā kategorijā ieguva aģentūras "ERDA Group" kampaņa "Sadarbosimies vienā komandā", bet trešajā vietā ierindojās "ERDA Group" kampaņa "Norvēģu valodas akadēmija 2019".

Labākā integrētās komunikācijas kampaņa žūrijas vērtējumā bija Lietuvas nacionālās radio un televīzijas veidotā kampaņa "Baltijas ceļam 30: ļauj brīvībai ziedēt", otrs labākais risinājums bija "Deep White" kampaņa "Dvēseļu putenis: stāsts, kas jāzina ikvienam", bet trešajā vietā ierindota "Ogilvy PR & Influence" ar dzelzceļa drošības kampaņu "Iemācies šo dzelzceļa dzejoli, un viss būs labi". Tikmēr kategorijā "B2B komunikācija" par labāko kampaņu atzīta "Swedbank" veidotā "Uzņēmēju pieredzes dienas". Otrajā vietā ierindota "Baltas" kampaņa ""Balta". Ieguvumi biznesam - B2B zīmola stratēģijas izstrāde un ieviešana", bet trešajā - "Vīlands Associates", "!ASAP Promo" un "Grizzly Riga" kopīgi veidota kampaņa "Piik un gatavs!"

Šogad konkursā 16 kategorijās dalībnieki no četrām valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas - iesniedza 158 darbus. Populārākās kategorijas bija integrētā komunikācija, valsts (publiskā) sektora kampaņas un patērētāju attiecības - katrā no tām izvērtēšanai tika iesniegtas vairāk nekā 15 kampaņas. Lai tiktu izvirzīta gada aģentūra konkrētā valstī, no attiecīgās valsts vajadzēja saņemt vismaz 20 pieteikumu. Konkursā piedalījās kampaņas, kuras īstenotas laikā no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Izņēmums ir kategorija "krīzes un problēmjautājumu vadība". Šajā kategorijā varēja iesniegt darbus, kuri īstenoti no 2015.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.

Visus konkursā iesniegtos darbus vērtēja starptautiska žūrija, kurā darbojas četri Latvijas, četri Lietuvas, četri Igaunijas pārstāvji, kā arī četri pārstāvji no citām valstīm, kas pārstāv biznesu, valsts administrāciju, akadēmiskās aprindas, radošās industrijas un nevalstiskās organizācijas.

"Mi:t&Links. Baltic Communication Awards" ir ikgadējs starptautisks komunikācijas nozares notikums, kura mērķis ir dot iespēju industrijas profesionāļiem dalīties ar labāko praksi, kā arī godalgot labākos projektus un kampaņas.