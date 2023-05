Baltijā lielākās PET pārstrādes rūpnīcas izveidē Olainē iegulda 35 miljonus eiro

Baltijas vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupas AS "Eco Baltia" rūpnīca AS "PET Baltija" investējusi vairāk nekā 10 miljonu eiro jaunas PET pārstrādes ražotnes attīstībā Olainē. Projekts tiek īstenots "Eco Baltia", kuru atbalsta "INVL Baltic Sea Growth Fund", sadarbībā ar pašmāju industriālo parku attīstītāju SIA "Piche". Kopējie ieguldījumi pārsniedz 35 miljonus eiro, ziņo "PET Baltija"

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jaunā "PET Baltija" rūpnīca būs viena no lielākajām un modernākajām PET pārstrādes ražotnēm Eiropā un viena no lielākajām industriālajām ēkām Latvijā. Tās kopējā iekštelpu platība, iekļaujot ražošanas, kā arī mūsdienīgi aprīkotas biroju un koplietošanas telpas, sasniegs aptuveni 30 tūkst. kvadrātmetru. Āra platība aptvers aptuveni 40 tūkst. kvadrātmetru. Projekta ietvaros paredzēta pakāpeniska pašreizējās "PET Baltija" ražotnes pārcelšana no Jelgavas uz jaunajām ražošanas telpām Olainē.

AS "Eco Baltia" valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs: "Pēdējos gados esam īstenojuši strauju "Eco Baltia" uzņēmumu attīstības kursu Baltijā un ārpus tās. Līdztekus organiskajai izaugsmei, iegādāti arī vairāki uzņēmumi, lai PET pārstrādē varam nodrošināt gala produkta ražošanu un paplašinātu arī savu piedāvājumu vides apsaimniekošanā. Jaunās "PET Baltija" rūpnīcas izveide ir viens no "Eco Baltia" pēdējo gadu vērienīgākajiem attīstības projektiem. Galvenais mērķis ir kāpināt PET granulu ražošanas jaudas un nodrošināt nepieciešamos apstākļus kompānijas turpmākai attīstība, kā arī nostiprināt mūsu tirgus daļu Eiropas tirgū."

Pašlaik notiek rūpnīcas būvniecība. Objekta spāru svētki notikuši maija sākumā, atzīmējot arī pirmo ražošanas iekārtu uzstādīšanu vienā no apjomīgās ražotnes daļām.

Sagaidāmais rezultāts būs būtisks ieguvums gan uzņēmumam, gan arī Latvijas un visas Eiropas virzībai uz aprites ekonomiku, ļaujot pārstrādāt vēl lielāku PET iepakojuma apjomu," teic AS "PET Baltija" valdes priekšsēdētājs Salvis Lapiņš.

Iekārtu piegādātājs ir Austrijas ražotājs "Starlinger". Eiropā šāda līmeņa iekārtas uzstādītas vēl tikai divās ražotnēs, bet pasaulē - desmit. Tādējādi "PET Baltija" rūpnīca arī tehnoloģiski būs viena no modernākajām PET pārstrādes rūpnīcām Eiropā un pasaulē.

Jaunās ražotnes kompleksu pēc AS "PET Baltija" pasūtījuma attīsta SIA "Piche". "PET pārstrādes ražotne Olainē ir viens no lielākajiem un sarežģītākajiem šī uzņēmuma 2023. gada objektiem ar ļoti apjomīgiem elektrības pieslēgumiem, atzīst SIA 'Piche" valdes priekšsēdētājs Pēteris Senkāns. Projektā ievēroti visaugstākie energoefektivitātes rādītāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ēka tās lietošanā atbildīs ilgtspējīgas būvniecības standartam BREEM®, tajā pilnībā tiks izmantota no atjaunojamiem resursiem iegūta enerģija.

Rūpnīcā tiks uzstādītas Latvijai unikālas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas ļauj būtiski samazināt arī ķīmisko vielu patēriņu notekūdeņu attīrīšanas procesā. Tāpat rūpnīcā būs efektīva gaisa rekuperācijas sistēma, kas paredz arī to, ka PET kausēšanas procesā radītais siltumenerģijas pārpalikums tiks izmantots ēkas apsildei. Saskaņā ar ESG stratēģiju, rūpnīcas būvniecībā būtiska uzmanība tiek pievērsta darbinieku labbūtības un darba apstākļiem.

Projekta attīstība plānota vairākos posmos, pakāpeniski līdz 2024.gada I ceturkšņa beigām nodrošinot arī visas ražošanas pārcelšanu no Jelgavas uz jauno rūpnīcu Olainē. Kopējais darbavietu skaits jaunajā rūpnīcā pārsniegs 250.

"PET Baltija" ir viens no lielākajiem polietilēnteraftalāta (PET) pārstrādes uzņēmumiem Ziemeļeiropā un lielākais PET pārstrādes uzņēmums Baltijas reģionā. Tā īpašnieks ir vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa "Eco Baltia". "PET Baltija" veic izlietoto PET pudeļu pārstrādi un ir nozares līderis Baltijas valstu mērogā. Pārstrādes produktu portfelī ir ietvertas augstas kvalitātes PET pārslas un granulas (tostarp piemērotas pārtikas produktu iepakojuma ražošanai), kas gandrīz 100% apmērā tiek eksportētas.

2022.gadā "Eco Baltia" kombinētie ieņēmumi (pro-forma) sasniedza 240 miljonus eiro, kas, salīdzinot ar 120 miljoniem eiro 2021.gadā, ir pieaugums par 60%. 2022.gada septembrī "Eco Baltia" turpināja paplašināties, AS "PET Baltija" iegādājoties Čehijas vadošo šķiedru ražotāju – "TESIL Fibres". Savukārt 2023.gada sākumā noslēgts darījums par ielu un ceļu uzturēšanas uzņēmuma SIA "Pilsētas eko serviss" iegādi.

Grupas uzņēmumos Latvijā, Lietuvā un Čehijā strādā vairāk nekā 2300 darbinieku. "Eco Baltia" akcionāri ir privātkapitāla fonda "INVL Baltic Sea Growth Fund" meitas sabiedrība UAB "BSGF SALVUS" (52,81%), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (30,51%) un uzņēmuma vadība (16,68%).