Baltijas elektropārvades sistēmu operatori vienojas par termiņu sinhronizācijai ar Eiropas tīkliem

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas elektropārvades sistēmu operatori "Augstsprieguma tīkls" (AST), "Litgrid" un "Elering" parakstījuši vienošanos par Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas tīkliem 2025. gada februārī.

Vienošanās paredz, ka desinhronizācija no Krievijas kontrolētās BRELL sistēmas un sinhronizācija ar kontinentālās Eiropas tīkliem notiks 2025. gada februārī, kas ir gadu agrāk nekā bija plānots iepriekš. Lietuva vēlējās sinhronizāciju veikt jau nākamgad.

Tāpat vienošanās paredz, ka Baltijas valstis nākamvasar kopīgi paziņos par izstāšanos no BRELL līguma, kas parakstīts ar Krievijas un Baltkrievijas operatoriem.

Baltijas valstu vienošanās ar Baltkrieviju un Krieviju par tā dēvēto BRELL loku paredz, ka vienošanās automātiski tiek pagarināta katru gadu februārī, ja neviena no to parakstījušajām pusēm līdz 7.augustam jeb pusgadu līdz kārtējā vienošanās termiņa beigām nepaziņo, ka atsakās no turpmākas dalības.

"Kopā ar partneriem esam vienojušies par konkrētām darbībām un datumiem, lai atslēgtos no Krievijas sistēmas un pievienotos kontinentālās Eiropas sinhronizētajai zonai. Pirmo reizi visu trīs valstu operatori uzņēmušies skaidras saistības veikt sinhronizāciju noteiktajā laikā 2025.gada februārī," paziņoja "Litgrid" valdes priekšsēdētājs Roks Masjulis.

Nepieciešamie darbi, piemēram, pirmo sinhrono kondensatoru, vadības sistēmu uzstādīšana un trešās līnijas starp Igauniju un Latviju rekonstrukcija tiks pabeigta noteiktajā termiņā. Citi ar sinhronizāciju saistītie Baltijas elektropārvades sistēmu operatoru īstenotie projekti tiks īstenoti līdz 2025.gada beigām vai vēlāk.

Visas trīs Baltijas valstis 2018.gadā parakstīja vienošanos 2026.gadā desinhronizēt savus elektropārvades tīklus no Krievijas elektrotīkla.

Eiropas Komisijas vērtējumā Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācija ir politiska un finansiāla prioritāte, kuras īstenošanai piešķirti vairāk nekā 1,2 miljardi eiro.