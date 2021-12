Baltijas ilgtspējas un inovāciju balvu iegūst Vides risinājumu institūts

Ceturtdien paziņoti pirmās Baltijas ilgtspējas un inovāciju balvas "Rimi Baltic Sustainability Awards" uzvarētāji. Kategorijā "Ietekme uz vidi" galveno balvu saņēma Vides risinājumu institūts no Latvijas, un par "Pārmaiņu vēstnesi" atzīta Rīgas Tehniskās universitātes profesore Dagnija Blumberga.

Šoruden Baltijā pirmo reizi norisinājās "Rimi Baltic Sustainability Awards", iniciatīva ar galveno mērķi meklēt un apbalvot reālus sasniegumus un risinājumus ilgtspējas inovācijās. Ilgtspējas un inovāciju balvai ikviens uzņēmums, iestāde, organizācija vai pārmaiņu līderis bija aicināts pieteikt savus sasniegumus ilgtspējīgas un videi draudzīgas darbības veicināšanā. Sasniegumus varēja pieteikt trīs balvas kategorijās: "Ietekme uz vidi", "Zaļās inovācijas" un "Pārmaiņu vēstneši".

Kopumā balvai tika saņemti 323 pieteikumi, un uzvarētājus noteica ekspertu žūrija no 12 pasaules valstīm, vērtējot tos pēc Eiropas zaļo tehnoloģiju uzņēmuma "Plan A" izstrādātās metodoloģijas.

Vides risinājumu institūts kategorijā "Ietekme uz vidi" mazo uzņēmumu konkurencē saņēma balvu par satelītu datos balstītu tehnoloģiju ilgtspējīgai rīsu audzēšanai Vjetnamā. Strādājot ar tradicionālām metodēm, rīsu audzēšana pasaulē veido 11% no lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisijas un patērē aptuveni ceturto daļu no pasaules saldūdens.

Lai mazinātu ietekmi uz vidi, izveidota rīsu audzēšanas metode "alternatīva mitrināšana-žāvēšana", kas palīdz uz pusi samazināt metāna emisijas un par 30% samazināt ūdens patēriņu, taču šai pieejai nepieciešama pastāvīga uzraudzība. Izmantojot satelītu datus, izveidots attālinātas kontroles risinājums, kas samazina lauksaimnieku izmaksas un veicina ilgtspējīgu saimniekošanu.

"Piedaloties mēs vēlējāmies ilustrēt, kā Baltijas zinātnieku spējas, zināšanas un pieredze var radīt ietekmi uz vidi, kas plešas arī ārpus Eiropas robežām. Sadarbojoties ar Eiropas Kosmosa aģentūru un bezpeļņas organizāciju "Preferred by Nature", mēs esam radījuši risinājumu, kas var nodrošināt ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi vēl nebijušā mērogā. Aiz šī risinājuma slēpjas gadiem ilgs darbs, lai atklātu satelītdatu potenciālu uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanai vides pārvaldībā. Tas prasa zināšanas, centību un radošumu, kā arī drosmi uzdrīkstēties problēmu risināt globālā līmenī," atklāj Vides risinājumu institūta izpilddirektore Inese Suija - Markova.

Lielo uzņēmumu konkurencē kategorijā "Ietekme uz vidi" balvu saņēma uzņēmums "Trafi" no Lietuvas, kas izstrādājis digitālus mobilitātes risinājumus cilvēkiem, pilsētām un uzņēmumiem, savukārt, no nevalstiskajām organizācijām un valsts iestādēm par uzvarētāju atzīta Viļņas pašvaldība par izveidoto platformu ilgtspējīgas enerģētikas ideju īstenošanai Lietuvas galvaspilsētā. Kategorijā "Zaļās inovācijas" balvu ieguva uzņēmums "AUGA group" no Lietuvas, kas izstrādājis pirmo hibrīdo biometāna un elektriskā dzinēja traktoru lauksaimniecības nozarei, bet no jaunuzņēmumiem laurus plūca "Grünfin" no Igaunijas par izveidoto investīciju platformu ieguldījumiem ilgtspējīgās idejās un risinājumos.

Par Latvijas "Pārmaiņu vēstnesi" atzīta Rīgas Tehniskās universitātes profesore Dagnija Blumberga, kura izglīto sabiedrību un aktīvi iestājas par klimata neitralitāti enerģētikas jomā.

"Šī ir bijusi iespēja dalīties ar klimatneitralitātes idejām un to ieviešanas iespējām. Ilgtspējība ietver sevī nākotnes dimensiju, un ir ļoti svarīgi to iemiesot praktiskās idejās, kurās dažreiz pat šī ilgtspējība "neguļ virspusē". Ļoti bieži to atklāt var tikai ar zināšanu paplašināšanu, izprotot procesus mums apkārt," sacījusi Blumberga.

"Rimi Baltic Sustainability Awards" apbalvošanas ceremonijas ierakstu iespējams noskatīties tiešsaistē, bet ar visiem finālistiem un uzvarētājiem iespējams iepazīties balvas mājaslapā www.balticsustainabilityawards.eu.

"Šodien atbildība pret vidi, kurā dzīvojam, ir kļuvusi par ikviena mūsdienīga uzņēmuma biznesa ikdienas sastāvdaļu. Uzņēmumi vairs nevar atļauties nedomāt par ilgtspēju, jo pieprasījums pēc atbildīguma pret vidi no sabiedrības puses pieaug. Tādējādi arī Baltijā izaugsmes plānošana iet roku rokā ar ieguldījumu vietējo kopienu, sabiedrības un planētas labā. Rimi ilgtspēja ir viena no darbības fokusa jomām, tāpēc priecājamies, ka kopā ar Helve un citiem līdzīgi domājošiem partneriem šogad, pirmo gadu ieviesām "Rimi Baltic Sustainability Awards", lai izceltu un godinātu uzņēmumus, jaunuzņēmumus un indivīdus, kuriem ilgtspējas veicināšana ir ikdienas darbs un pārliecība. Tāpat esam priecīgi , ka pirmajā Rimi Baltic Sustainability awards gadā esam saņēmuši vairāk nekā 320 pieteikumus, kas apliecina - Baltijas valstīs ilgtspēja ir būtiska," stāsta "Rimi Baltic" korporatīvās komunikācijas vadītāja Zanda Šadre.

Baltijas ilgtspējas un inovāciju balvu rīko inovāciju vadības uzņēmums "Helve" sadarbībā ar galveno partneri "Rimi Baltic", kā arī partneriem "Dokobit", "PwC" un banku "Citadele". Pasākumu informatīvi atbalstīja portāls "Delfi" un vides mediju uzņēmums "Clear Channel".