Baltijas pārvades sistēmas operatori ierobežo elektroenerģijas importa jaudu no Krievijas

Ņemot vērā Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, lai mazinātu iespējamo negatīvo ietekmes risku uz Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmu darbības drošumu un stabilitāti, Baltijas valstu pārvades sistēmas operatori (Baltijas PSO) Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls", Lietuvas "Litgrid" AB un Igaunijas "Elering" AS ir vienojušies noteikt ierobežojumu kopējai elektroenerģijas importa jaudai no Krievijas uz Baltijas valstīm, informē "Augstsprieguma tīkls".

Vienošanās paredz, ka ar 2022. gada 3. martu kopējā Baltijas elektroenerģijas importa jauda no Krievijas tiks ierobežota 300 MW apmērā, attiecīgi nosakot atsevišķi ierobežojumu 150 MW apmērā uz Krievijas-Latvijas robežas un 150 MW apmērā uz Kaļiņingradas-Lietuvas robežas.

Baltijas pārvades sistēmas operatori par pieņemto lēmumu ir informējuši elektroenerģijas tirgus dalībniekus, izvietojot attiecīgu paziņojumu elektroenerģijas biržas "NordPool" tirgus paziņojumu platformā.