Baltijas valstīs visstraujāk mazumtirdzniecības platības pērn pieaugušas Rīgā un Pierīgā

Laika periods no 2018. gada līdz 2019. gada beigām bija būtisks mazumtirdzniecības izaugsmei Baltijā, kas turpinās arī 2020. gadā. Īpaši strauja izaugsme bija novērojama Latvijā un Igaunijā, kur norisinājās pēdējo gadu apjomīgākie nozares projekti – esošo tirdzniecības kompleksu paplašināšanās un jaunu iepirkšanās centru izveide, liecina komercīpašumu pakalpojumu uzņēmuma "CBRE Baltics" apskats, kurā apkopoti galvenie nozares notikumi un iezīmētas nākotnes prognozes.

Pērn mazumtirdzniecības apgrozījums Baltijā pieauga 5,1-7,2% robežās (Latvijā: 5,1%, Igaunijā 6,2%, Lietuvā 7,2%), taču šogad Covid-19 dēļ paredzams būtisks kritums gan kopumā, gan atsevišķās preču grupās. Latvijā šī gada martā nepārtikas preču tirdzniecība samazinājās par 8,3% un jau aprīlī par 14,9% salīdzinājumā ar 2019. gadu aprīli. Atsevišķās kategorijās, kā, piemēram, apavu un apģērbu segmentā, šī gada martā samazinājums bija pat 47,3%, savukārt aprīlī – vēl vairāk, t.i., 56,5%. Igaunijā apavu un apģērbu segmenta apgrozījumi 2020. gada martā samazinājās par 42,1%, bet aprīlī – jau par 72,2%, attiecīgi Lietuvā šis samazinājums martā sasniedza 51,7% un aprīlī 71,7%.

Starp nozīmīgākajiem jaunpienācējiem 2019. gadā Latvijā jāmin "H&M" grupas "& Other Stories" veikala atvēršana "Galleria Riga", apģērbu veikala "Van Graaf", sporta veikala "USC" un igauņu "Apollo" grupas ("Apollo Kino", "O'Learys") izklaides centra atvēršana "Akropolē", kā arī nesen izziņotā lielākā sporta preču veikala "Decathlon" atvēršana Rīgā šī gada rudenī tirdzniecības parkā "Sāga".

Apjomīgākais darījums mazumtirdzniecības sektorā Latvijā un Baltijā bija tirdzniecības centra "Galerija Centrs" (iznomājamā platība ap 20 000 m2) iegāde 75 miljonu eiro vērtībā, ko realizēja investīciju fonds "Baltic Horizon Fund".

Investīciju apjomi komerciālajā nekustamajā īpašumā Baltijā 2019. gadā jau otro gadu pēc kārtas noturējās 1,2 miljardu eiro līmenī. Investīcijas mazumtirdzniecības platību segmentā 2019. gadā sasniedza ap 300 miljoniem eiro vai 22% no kopējā komercīpašumu investīciju apjoma.

Investoru interesi piesaistīja īpašumi ar enkurnomniekiem pamatproduktu grupās (pārtikas lielveikali un DIY formāti), kā arī tie, kuru atrašanās vietas ir pilsētu centros.

Laikā no 2019. gada sākuma līdz 2020. gada maijam mazumtirdzniecības platību kopējais apjoms Baltijas valstu tirdzniecības centros ar iznomājamo platību virs 5 000 m2 pieauga par vairāk nekā 200 000 m2, kopumā sasniedzot vairāk nekā 3 miljonus m2.

Visstraujāk mazumtirdzniecības platības šajā periodā pieauga Rīgā un Pierīgā – par 153 300 m2, savukārt līdz 2020. gada beigām līdz ar jaunā dzīves stila tirdzniecības centra "Sāga" atklāšanu rudenī tās būs palielinājušās jau vairāk nekā par 200 000 m2. Savukārt kopumā visās trīs Baltijas valstīs līdz 2020. gada beigām, ņemot vērā izziņotos attīstības projektus, mazumtirdzniecības platības pieaugs par vairāk nekā 265 000 m2.

Laikā no 2019. gada sākuma tirdzniecības centru kategorijā virs 10 000 m2 platības visstraujāk pieaugušas Latvijā – par 30%. 2019. gada pavasarī tika atklāts tirdzniecības centrs "Akropole" ar 62 000 m2 iznomājamās platības, rudenī – paplašinātā "Alfa", līdz ar to kļūstot par lielāko Latvijas tirdzniecības centru ar 71 000 m2 iznomājamo platību, savukārt 2020. gada pavasarī tika pabeigta tirdzniecības centra "Origo" paplašināšanās pirmā kārta, sasniedzot kopējo platību 34 800 m2. 2019. gada rudenī jaunatklātais "Ozols" gandrīz 30 000 m2 platībā atvēra lielāko "K-Senukai" veikalu Latvijā, bet šī gada rudenī tirgū sevi pieteiks jauns tirdzniecības parka formāts "Sāga" ar 52 000 m2 iznomājamo platību. Šogad, iespējams, varētu sagaidīt arī "outlet" centra "Via Jurmala Outlet Village" pirmās kārtas atvēršanu ar papildus tirdzniecības platībām 13 500 m2 apmērā.

Mazumtirdzniecības uzņēmumu interese par jaunajiem tirgiem turpina pieaugt. Starp jaunpienācējiem Baltijas valstīs ir arī tādi uzņēmumi, kas tiešsaistes tirdzniecību uzsāk pirms fizisko veikalu atvēršanas. Viens no uzskatāmākajiem piemēriem ir "Ikea" interneta veikala un saņemšanas punkta atvēršana Tallinā – pirmais gadījums pasaulē, kur "Ikea" izvēlējās ienākt jaunā valstī ar tiešsaistes palīdzību.

Paredzams, ka tuvākajā nākotnē arvien vairāk uzsvars tiks likts gan uz tirdzniecības parku formātiem, gan uz daudzfunkcionālu projektu attīstību. Tradicionālo tirdzniecības centru iekšienē tiks attīstīti dažādi izklaides un pakalpojumu sniedzēju koncepti. Savukārt jaunajos projektos tirdzniecības platības arvien biežāk tiks attīstītas kopā ar citiem komercīpašumiem – viesnīcām, biroju telpām, medicīnas centriem, izklaides konceptiem.