Baltijas valstu iedzīvotāji raizējas par mājokļu cenām: teju puse paredz kāpumu 10% robežās

Nedaudz mazāk kā puse Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju tuvākā gada laikā paredz nekustamo īpašumu cenu kāpumu 10% robežās, liecina "Luminor" bankas aptaujas rezultāti.

Igaunijā šādu cenas paaugstinājumu paredz 54% iedzīvotāju, kamēr Latvijā un Lietuvā – 44%. Savukārt, aptuveni 12% Baltijas iedzīvotāju uzskata, ka cenas kāps vēl augstāk. Latvijā visvairāk cenu kāpums uztrauc Rīgas un Pierīgas iedzīvotājus.

"Mājokļu cenu kāpums nav vērojams tikai Baltijā, bet visā eirozonā. Aug ne tikai īpašumu cenas un pieprasījums, bet arī noslēgto darījumu skaits," informē "Luminor" mājokļu kreditēšanas vadītājs Baltijā Kaspars Lukačovs. "Tā kā visaktīvākais nekustamo īpašumu tirgus ir galvaspilsētas apkārtnē, kur arī notiek lielākā daļa darījumu, tieši Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji visvairāk izjūt cenu kāpumu un prognozē to arī nākotnē. Tomēr cenas aug arī attīstītākajos ekonomiskajos centros citviet Latvijā – Liepājā, Dobelē un citur. Piemēram, Valmierā mājokļu cenu līmenis tuvojas jau galvaspilsētas cenām," viņš piebilst.

Saskaņā ar bankas datiem šobrīd lielākais pieprasījums vērojams pēc divu līdz trīs istabu dzīvokļiem jaunajos projektos ar platību no 50 līdz 70 kvadrātmetriem. Klienti vēlas iegādāties plašākus mājokļus, lai varētu iekārtot arī darba telpu, bet daļa, īpaši ģimenes ar bērniem, pārceļas uz dzīvi ārpus galvaspilsētas.

Kā skaidro nekustamo īpašumu uzņēmuma "Latio" Mājokļu tirdzniecības nodaļas vadītāja Evija Dzenīte, pieprasījums šobrīd pārsniedz piedāvājumu: "Var gadīties tā, ka mājoklis ir iepaticies vairākiem pircējiem un par tā iegādi vēl var nākties pacīnīties. Cilvēki meklē gatavus, modernus un labi iekārtotus mājokļus, un pieprasījums pēc neremontētiem dzīvokļiem kļūst arvien mazāks. Šobrīd vidējā cena sērijveida dzīvokļiem atkarībā no ēkas atrašanās vietas ir aptuveni no 800 līdz 1000 eiro kvadrātmetrā, bet jaunajos projektos no 1800 līdz 4000 eiro."

Iedzīvotāju aptauja liecina, ka Lietuvā iedzīvotāji vairāk nekā Latvijā vai Igaunijā uzskata, ka cenas nekāps vai pat samazināsies. Lietuvā šādu atbildi snieguši 23 % aptaujāto, kamēr Latvijā 14 % un Igaunijā – 13 %.

"Bankas aptaujas dati liecina, ka aptuveni trešdaļa Baltijas iedzīvotāju šobrīd apsver mājokļa iegādi un, lai arī daļa iedzīvotāju paredz cenu kritumu, visticamāk, lielā pieprasījuma un būvmateriālu cenu kāpuma dēļ tās turpinās pieaugt, tāpēc situācijas izmaiņas tuvākajā laikā nav prognozējamas," skaidro Lukačovs. "Šobrīd mājokļa iegādi iesakām tiem, kuriem ir nepieciešamie ienākumi un uzkrājumi pirmās iemaksas veikšanai un kuriem tas patiešām ir nepieciešams," saka kredītiestādes pārstāvis.

Aptauja veikta šā gada septembrī sadarbībā ar pētījumu centru "Norstat", aptaujājot katrā no Baltijas valstīm vairāk nekā 1000 iedzīvotājus vecumā no 25-55 gadiem.